Día del Niño: ¿qué juguetes buscan las familias paraguayas?

El Día del Niño y la Niña, que se celebra este domingo 16 de agosto en Paraguay, genera cada año expectativas para las jugueterías y comercios. Si bien en nuestro país, la festividad de Reyes Magos genera mayor movimiento, en el sector igualmente se preparan con ofertas varias.

Un equipo de ABC recorrió esta mañana varias tiendas de juguetes y según comentaron los vendedores, las familias llegan a esta fecha con presupuestos más cuidados y buscan alternativas que se ajusten a su capacidad de pago.

En las compras, el precio pesa cada vez más frente a la marca, mientras las tarjetas de crédito y las cuotas se mantienen como las principales formas de pago, dijeron los locatarios.

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Día del Niño: Regalos tradicionales que no pasan de moda

En Comercial Arami, Ramona Báez, propietaria y gerente, señaló que los productos que más solicitan los clientes son los autos, motos y cuatriciclos a batería. Son los artículos que no pasan de moda.

Los precios de los vehículos eléctricos parten desde aproximadamente G. 1.050.000, mientras que los cuatriciclos se encuentran desde G. 380.000 y pueden superar los G. 600.000, según el tamaño.

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Afirmó que también existe demanda por bicicletas, especialmente para niños un poco mayores y adolescentes.

En ese sentido, Báez explicó que muchos padres buscan regalos que permitan a los chicos realizar actividades “fuera de las pantallas”.“Hoy en día no nos vamos más por la marca, hoy en día nos vamos más por el precio”, afirmó.

La comerciante estimó que una familia de ingresos medios puede destinar alrededor de G. 100.000 a G. 150.000 por hijo. Sin embargo, el presupuesto se vuelve más ajustado cuando hay varios niños en una familia.“Hay personas que te dicen: ‘Tengo tres hijos, tengo que llevar para los tres y mi presupuesto es de G. 200.000’. Entonces, no alcanza”, relató.

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Los obsequios para los niños y niñas, desde G. 15.000

En Shopping Bebé, Karen Aranda, encargada de salón, señaló que existe una amplia diferencia de precios. Hay juguetes desde G. 15.000, mientras que entre los productos de mayor valor aparecen las cocinitas, con precios cercanos a G. 365.000.

Entre los productos que despiertan mayor interés mencionó los peluches de Plim Plim y las muñecas inspiradas en las guerreras K-pop. También destacó la demanda de juguetes para distintos rangos de edad, desde bebés hasta adolescentes.

Por su parte, en Estoy Juguetería, Sara González indicó que los juegos didácticos tienen una fuerte presencia entre las preferencias de los compradores. Los juegos de mesa tradicionales, como Ludo y Oca, además de pizarras borrables, rompecabezas 3D, masas de modelar y productos para armar, figuran entre los artículos más solicitados.

Los precios parten desde unos G. 37.000 y existen opciones de alrededor de G. 50.000 en adelante. Uno de los productos de mayor valor mencionados por la encargada es un peluche animatrónico de Stitch, cuyo precio ronda G. 1 millón.“Todo lo que es para utilizar un poco la mente es lo que los padres más están optando”, explicó González.

La tendencia también alcanza a los pedidos de instituciones educativas. En este caso, las escuelas solicitan principalmente productos didácticos, plastilinas y pizarras para entregar como obsequios.

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¿Cuánto gastan las familias en los regalos infantiles?

En Nueva Americana, Mirta Irrazábal de Franco, gerente de la tienda Casa Central, señaló que cuentan con productos desde G. 50.000 y que uno de los artículos de mayor precio ronda los G. 500.000, principalmente en productos Lego.

La ejecutiva estimó un gasto promedio superior al registrado en otros comercios consultados. “Normalmente gastan entre G. 500.000 a G. 600.000 por padre, para un niño”, indicó Irrazábal.

La diferencia responde, según explicó, al nivel de ingresos y al tipo de regalo elegido. Para los hijos, el gasto suele ser mayor, mientras que cuando se trata de sobrinos u otros familiares el presupuesto tiende a ser menos. Entre los productos que llaman la atención aparecen los autos Hot Wheels, las muñecas Barbie y los Lego, incluidos los relacionados con el Mundial.

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Estos son los medios de pago que ganan terreno

Otro punto común entre los comercios consultados es el cambio en la forma de pago en los últimos años. El efectivo perdió protagonismo frente a las transferencias, pagos electrónicos y, principalmente, las tarjetas de crédito.

En Comercial Arami, Báez señaló que el uso de tarjetas aumentó con fuerza este año y que muchos compradores optan por varias cuotas. “Tarjetea muchísimo. La mayoría hace varias cuotas”, comentó.

En Nueva Americana también observaron un mayor uso de tarjetas de crédito. Irrazábal explicó que las promociones bancarias incentivan las compras y permiten a los clientes acceder a productos de mayor valor. “Con las cuotas se animan a comprar mayor monto”, sostuvo.

El comercio prepara para esta fecha promociones con tarjetas y descuentos. Entre las propuestas mencionadas figuran descuentos del 20% y hasta seis cuotas sin intereses con determinadas tarjetas.

En Shopping Bebé también ofrecen descuentos y alternativas de compra a distancia, con delivery mediante transferencia.

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La expectativa está puesta en los últimos días

Aunque los comercios no coinciden en la intensidad del movimiento, sí esperan una mayor afluencia entre jueves, viernes y sábado, antes del Día del Niño.

En Shopping Bebé comparan el movimiento actual con el del año pasado y observan una menor actividad. “El año pasado tuvimos más movimiento. Ahora, por ejemplo, está muy, muy callado”, señaló Aranda.

Desde Estoy Juguetería también perciben un menor ritmo respecto al año anterior, aunque esperan una recuperación en los últimos días. “El paraguayo siempre viene entre dos días antes o un día antes para hacer sus compras”, sostuvo González.

Según las entrevistadas, la expectativa, por tanto, está concentrada en el tramo final de la semana, cuando tradicionalmente se intensifican las compras de último momento, se ajusta el presupuesto, comparan precios y recurren con mayor frecuencia a las promociones.