Flores y la Guarania: fotografías, charla y música en la Manzana de la Rivera

La muestra fotográfica “José Asunción Flores, creador de la Guarania” será inaugurada este lunes 17 de agosto en la Manzana de la Rivera (Ayolas 129), como parte de las actividades por el aniversario de Asunción y de una nueva edición de la Semana de la Guarania. La propuesta reúne 26 fotografías restauradas y reproducidas profesionalmente, con imágenes vinculadas a distintos momentos de la trayectoria del compositor.

La exposición aborda aspectos de la vida de Flores, desde su formación en la Banda de Policía hasta el desarrollo de su obra y sus colaboraciones con destacados poetas paraguayos, entre ellos Rigoberto Fontao Meza, Félix Fernández, Manuel Ortiz Guerrero, Carlos Federico Abente y Eladio Martínez.

Tras la inauguración, prevista para las 15:00, se desarrollará una charla didáctica audiovisual a cargo del periodista e investigador Antonio V. Pecci, quien abordará la historia de la creación de la Guarania. La actividad tendrá lugar en la Sala García Lorca e incluirá también la presentación de un ensamble musical con una selección de obras del género.

Posteriormente, el público podrá participar de una visita guiada por la exposición, instalada en la galería de la Casa Serra, en el Patio Leonor. El recorrido estará a cargo de Nataly Valenzuela y permitirá conocer con mayor detalle el material que integra la muestra.

A cien años de la primera guarania cantada

La exposición incorpora además una recordación especial a propósito de los 100 años del estreno de “Arribeño resay” (“Lágrimas de un forastero”), considerada la primera guarania cantada. La obra surgió en 1926, cuando Flores presentó la melodía durante una serenata realizada en la salita de la Farmacia Americana, de Arturo Alsina. Allí se encontraba el poeta Rigoberto Fontao Meza, quien, conmovido por la composición, pidió autorización al músico para incorporarle una letra.

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Posteriormente, “Arribeño resay” fue presentada en el entonces Teatro Nacional, hoy Teatro Municipal de Asunción, por un conjunto folclórico y comenzó a incorporarse al repertorio de agrupaciones que la interpretaban en bailes y serenatas. Ese mismo año, Flores también trabajó en “Ñasaindýpe” (“A la luz de la luna”), con letra de Félix Fernández, obra que igualmente fue estrenada en el Teatro Nacional.

El recorrido también se vincula con los primeros pasos de la Guarania. En enero de 1925, Flores había presentado “Jejui”, una pieza instrumental en 6/8 que suele ser señalada como el primer antecedente del género. A partir de aquella búsqueda, el compositor desarrolló un nuevo lenguaje musical caracterizado por una expresión más cadenciosa y de tono nostálgico, inspirado en la intención de reflejar distintas dimensiones de la vida y sensibilidad paraguayas.

La trayectoria de Flores

José Asunción Flores nació en Asunción el 27 de agosto de 1904. Creció en la zona de Punta Karapa, en la Chacarita, junto a su madre, Magdalena Flores. Siendo niño ingresó como aprendiz en el Cuartel de Policía y posteriormente pasó a integrar la Banda de Policía, donde recibió formación musical bajo la dirección de los maestros italianos Nicolino Pellegrini y Salvador Déntice. Allí se desempeñó como trombonista y continuó desarrollando sus conocimientos musicales.

En 1928 se produjo su encuentro con el poeta Manuel Ortiz Guerrero, con quien inició una etapa de estrecha colaboración artística que dio lugar a obras como “India”, “Paraguaýpe”, “Panambi vera” y “Ne rendáje aju”. Años después, en 1933, Flores se trasladó a Buenos Aires con el propósito de difundir la Guarania, que definía como un género “autóctono, nacional y popular”. Allí formó la Orquesta Ortiz Guerrero y desarrolló una intensa actividad de presentaciones y grabaciones.

Además de sus canciones, el compositor trabajó en obras de carácter sinfónico como “Mburicao”, “María de la Paz”, “Ñanderuvusu” e “India”, en un intento por ampliar las posibilidades expresivas del género. Flores falleció en Buenos Aires en mayo de 1972, sin haber podido regresar a Paraguay debido a las restricciones impuestas por la dictadura stronista. Sus restos fueron repatriados en 1991 y actualmente descansan en la plaza Manuel Ortiz Guerrero-José Asunción Flores, a orillas del Mburicao.

La Guarania fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2024. En Paraguay, el género había sido declarado Patrimonio Cultural del país por el Congreso Nacional en 2010, mientras que en 2011 se estableció el 27 de agosto como Día Nacional de la Guarania, en coincidencia con la fecha de nacimiento de Flores.

La muestra permanecerá habilitada hasta el sábado 30 de agosto, con acceso libre y gratuito. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 8:30 a 19:00, y los sábados, de 16:00 a 20:00. La propuesta cuenta con el apoyo de los Fondos de Cultura, el Ateneo Cultural José A. Flores, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción, el Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino, el Centro Cultural de la República El Cabildo y la Orquesta Sinfónica Nacional. La curaduría está a cargo de Antonio V. Pecci.