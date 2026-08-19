Agustín Núñez habla acerca de “Orquídeas para un hombre solo”, su nueva obra teatral intimista

Agustín Núñez afirma que “Orquídeas para un hombre solo” es el resultado de un trabajo de varios años. “Siempre estuve juntando material, leyendo. Recurrí por ejemplo a Igor Caruso, que es un psicoanalista ruso, que tiene un estudio sobre las relaciones humanas que se llama ‘La separación de los amantes’”, comentó.

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El dramaturgo y director teatral también recurrió al trabajo de D. H. Lawrence, que según refiere fue “un autor prohibido, con novelas muy importantes”; así como películas vinculadas a la temática de la obra.

Núñez explicó que “Orquídeas para un hombre solo” presentará una trama acerca de un profesor de arte y un diseñador gráfico. “Ambos trabajan con la imagen, ambos trabajan con la creatividad y la expresión”, detalló.

Afirmó que para este espectáculo se propuso ver, con un equipo de gente, referencias con respecto a Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, esculturas de Grecia y de Roma, que tuvieran que ver con la obra.

“Fue un proceso bastante largo, a diferencia de lo que últimamente se está acostumbrando, que en muy poco tiempo se saca una obra. Esta obra nosotros estamos ensayando desde enero”, señaló el artista, que ha formado a varias generaciones de actores y directores de teatro.

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Joaquín Díaz Sacco y David Vázquez serán los protagonistas de esta obra que se presentará, a partir de este viernes 21, en Espacio E (Estrella 977 c/ Colón), con la producción general de Roberto Cardozo.

“Es un proyecto donde nos jugamos alma, corazón y vida”, añadió Núñez y señaló que la puesta cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura a través de los Fondos de Cultura.

La complejidad actoral de “Orquídeas para un hombre solo”

Agustín Núñez afirmó que esta obra es bastante compleja para los actores, que en algunos momentos cantan y bailan, también hay un poco de lucha grecorromana. “Es muy variadito, tiene un ritmo bastante particular”, acotó.

Recordó que en este año la organización Amnistía Internacional se propuso visibilizar al adulto mayor y, según indicó, considera que “parte de esta obra tiene un poco ese objetivo”.

“Es una mirada hacia personas mayores que, por algunas razones, son excluidas o ignoradas por la sociedad, de la vigencia activa de la sociedad”, acotó.

En la obra, los personajes mantienen una relación afectiva atravesada por una diferencia de edades. Esta distancia generacional se convertirá en el eje dramático de la puesta, revelando distintas maneras de entender el amor, la libertad, la identidad y el futuro

Uno de los personajes representa a una generación que vivió el silencio, la represión y la discriminación, mientras que el otro pertenece a una época de mayor visibilidad y conquista de derechos.

Agustín Núñez, más de cinco décadas abocado al arte teatral

Agustín Núñez lleva 57 años dedicado a las artes escénicas. “Tengo montadas más de 200 obras entre obras de teatro, ópera, zarzuela y audiovisual”, recordó el director, que décadas atrás fue parte del grupo Tiempovillo.

“Creo que es un momento importante en el que yo pueda sintetizar gran parte de este conocimiento en un espectáculo. En esta ceremonia tan linda que es una ceremonia a la vida, a la esperanza, pese a todo”, detalló.

Núñez indicó que se trata de “una obra dura”, que será exclusiva para mayores de 18 años, y no se permitirá el uso de cámaras fotográficas. También resaltó el carácter intimista que tendrá la puesta, frente a otras que ha hecho en su carrera.

“Solo tengo dos actores, en ‘Yo el Supremo’ tenía 22. Ahora, con dos actores tengo que desarrollar una dinámica muy particular, una línea de acción interna y la construcción de personajes fue muy difícil, porque son dos personajes muy complejos”, comentó.

Afirmó además que si bien la puesta parece sencilla, tiene un subtexto complejo y muchos signos que tienen que ver con el mundo actual, tanto de los jóvenes como de los adultos mayores.

Funciones y entradas para ver “Orquídeas para un hombre solo”

Las funciones de la obra serán los viernes y sábados a las 21:00 y domingos a las 20:00, hasta el próximo 30 de agosto. El aforo máximo de cada función será de 60 personas.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir hasta este jueves 20 a G. 100.000, a través del (0983) 396-388. En los días de función, las entradas costarán G. 120.000.

Las obra cuenta con la asistencia de dirección de Ana Ayala, el mundo sonoro, fotografía y audiovisual a cargo de Anna Wickzén, y la asesoría dramática de Mafe Mieres, Diego Mongelos y Roberto Cardozo.