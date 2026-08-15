“Gastón Gadín. El parricida de Villa Morra” lleva al teatro un crimen que conmocionó a la Asunción de 1915

La historia se remonta a 1915, cuando un doble homicidio ocurrido en Villa Morra, Asunción, conmocionó a la sociedad de la época.

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Una pareja fue asesinada y la investigación apuntó hacia Gastón Gadín, hijo de las víctimas, como supuesto autor intelectual del crimen, mientras que Cipriano León, antiguo empleado de la familia, fue señalado como autor material. Ambos fueron procesados y posteriormente condenados a muerte.

La sentencia fue cumplida en 1917 mediante fusilamiento. El episodio ocupa un lugar particular en la historia judicial del Paraguay, ya que la ejecución de Gadín y León es considerada la última realizada en el país como consecuencia de una condena judicial. Más de un siglo después, el caso vuelve a ser revisitado desde las artes escénicas.

“Gastón Gadín. El parricida de Villa Morra” toma como punto de partida estos acontecimientos históricos, pero centra su mirada en un aspecto vinculado a la vida de Gastón Gadín: su relación con Ana Mayeregger.

A partir de esta historia de amor prohibido, la obra busca explorar las circunstancias y motivaciones que rodearon al crimen, trasladando al escenario un episodio que permanece en la memoria colectiva paraguaya.

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La propuesta es una producción de Arkhé en Escena, en colaboración con el elenco Anástasi, con libreto y dirección de José Mazó y asistencia de dirección de Antonella Martínez.

El elenco está integrado por Marco Jara como Gastón Gadín, Natalia Silva como Ana Mayeregger, Misael Centurión como Carlos Mayeregger, Jorge “Koki” Delvalle como Cipriano León y Juan Carlos Cañete como Lorenzo Gadín.

Las funciones se realizarán los viernes 21 y 28, sábados 22 y 29 y domingos 23 y 30 de agosto, a las 20:30, en el Teatro Salemma Carmelitas, ubicado sobre Roque Centurión Miranda esquina Avda. San Martín.

Las entradas tendrán un costo de G. 100.000 y estarán disponibles en puerta. También se pueden adquirir de manera anticipada a través de los números (0981) 866-684 y (0982) 244-200.

Con esta puesta, un episodio ocurrido en la Asunción de comienzos del siglo XX regresa al escenario para ser revisitado desde la dramaturgia. La obra propone así recuperar la historia de Gastón Gadín no solo desde el crimen que determinó su destino, sino también desde los vínculos personales y las circunstancias que rodearon uno de los casos judiciales más singulares de la historia paraguaya.