“Ojos que yo encendí”: fotógrafas paraguayas y españolas revisitan a las mujeres de la Edad de Plata en Asunción

La muestra será inaugurada a las 20:30 en las salas de exposiciones del Centro Cultural de España en Asunción, con acceso libre y gratuito, y podrá visitarse hasta el 24 de octubre. El proyecto es presentado por el Centro Cultural de España en Asunción y PHotoESPAÑA, con la colaboración de la Fundación Ortega-Marañón, y cuenta con la curaduría de la fotógrafa paraguaya Leonor de Blas.

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A través de obras de nueva producción, las artistas participantes revisitan las trayectorias de mujeres vinculadas a la histórica Residencia de Señoritas de Madrid, institución que tuvo un papel relevante en la formación de mujeres durante uno de los períodos de mayor efervescencia cultural de la España anterior a la Guerra Civil.

La exposición toma como punto de partida figuras como: la periodista Josefina Carabias, la política Margarita Nelken, la filósofa María Zambrano, la química Dorotea Barnés, la poeta Concha Méndez, la arquitecta Matilde Ucelay, la pintora Maruja Mallo, la lexicógrafa María Moliner, la escenógrafa Victorina Durán y la aviadora María Bernaldo de Quirós.

En su primera itinerancia por Latinoamérica, el proyecto incorpora además la figura de Josefina Plá, escritora, artista y docente vinculada de manera fundamental al desarrollo cultural paraguayo. Su presencia introduce un nuevo cruce entre las genealogías intelectuales y artísticas de España y Paraguay y permite ampliar la lectura de la exposición desde el contexto local.

La inclusión de Plá propone imaginar su trayectoria dentro de la constelación de mujeres que protagonizan la muestra, a partir de los vínculos entre sus recorridos intelectuales, artísticos y su participación en procesos de transformación cultural. Desde la fotografía contemporánea, “Ojos que yo encendí” plantea así una relectura de aquellas figuras desde el presente y establece conexiones entre distintas experiencias femeninas dentro del ámbito iberoamericano.

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La exposición reúne a las fotógrafas españolas Ana Amado, Alba Serra Ferrer, Ana Paes, Elisa Miralles, Laura C. Vela, Lurdes R. Basolí, Marina Bobo, María Platero, Montaña Gama, Rocío Bueno y Sofía Moro. Por Paraguay participan Bambi González, Betania Ruttia, Evelyn Mendoza, Lourdes Franco, Luján Gómez, Luz Vera, Martina Cantero, Pamela Cáceres, Raquel Rivaldi y Sara Alfonso.

La curaduría está a cargo de Leonor de Blas, fotógrafa, gestora cultural y curadora paraguaya cuya práctica se desarrolla entre la creación artística, la fotografía documental, la formación y la gestión de proyectos vinculados a la cultura visual. Su trabajo como artista aborda cuestiones relacionadas con la memoria, la identidad y el archivo, mientras que su actividad de gestión se ha enfocado en generar espacios de circulación y reflexión en torno a la fotografía contemporánea en Paraguay.

“Ojos que yo encendí” forma parte de la programación de PHotoESPAÑA 2026, festival internacional de fotografía y artes visuales fundado en 1998. La exposición podrá visitarse de martes a sábados, de 10:00 a 21:00, hasta el 24 de octubre, con acceso libre y gratuito. Las visitas guiadas para grupos pueden solicitarse al correo info.ccejs@aecid.es.