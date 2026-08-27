EXPYFEST 2026: así será el festival de experiencias inmersivas y música electrónica

El EXPYFEST, el festival pionero en artes, tecnologías inmersivas y música en Paraguay, tendrá una nueva edición este viernes 28 y sábado 29 de agosto. Será en la Alianza Francesa de Asunción (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos) y en Voüdevil Venue.

Esta actividad invitará al público a dejarse envolver por diferentes experiencias de realidad virtual, realidad aumentada, sonido 360°, domo inmersivo, videomapping, música electrónica y más.

En el eje XR, el festival reunirá piezas de realidad virtual y vídeo 360 para visores individuales. El viernes y sábado, de 14:00 a 22:00, se podrán ver:

“Leer el cielo” , de Dino Garzoni y Neysa Rivaineira (Bolivia)

“Entre luces y sombras (Capítulo IV: El amor, el deber y el cine” , de Nazly López Díaz (Colombia)

“Feedback VR, un musical anti-futurista” , del Colectivo AMiXR (Perú)

“No están solos” , de Mathias Maciel (Paraguay)

“Cruzar” , Juan Pablo Urgilés (Ecuador)

“Draw for Change! Resistimos, existimos”, de Mariana Cadenas Sangronis (Bélgica)

“Less than 5gr of Saffron” , de Négar Motevalymeidanshah (Francia)

“Collective body”, de Sarah Silverblatt-Buser (Francia, Estados Unidos y Grecia)

En el domo inmersivo, cada una hora se mostrarán cinco obras que proponen distintas formas de explorar la imagen, el sonido y la narración en un espacio envolvente.

El público podrá disfrutar de una obra tras otra, en esta experiencia pensada para ser vivida colectivamente en grupos de hasta 25 personas. Será necesario quitarse los zapatos y no se podrá ingresar con comidas o bebidas.

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Las obras que se presentarán en el domo inmersivo son:

“K.O” , de Francisco Javier (Paraguay)

“Feedback Fulldome, un musical anti-futurista” , del Colectivo AMiXR (Perú)

“Perdidos en la nube” , de Lala Severi (Uruguay)

“Cada río guarda una memoria” , de Fernando Velázquez & Tiriri Rayo (Brasil- Uruguay)

“Experiencia Gran Chaco Americano 360″, de Fernando Moinar

En lo que respecta a las experiencias sonoras, en esta edición el festival presentará una selección de “experiencias que exploran el sonido como territorio, memoria y forma de encuentro”.

En este marco, este viernes de 21:00 a 22:00 se podrá escuchar “MoisesMX6″, de Moisés Chaparro (Paraguay), que tiene una hora de duración.

Ambos días, de 14:00 a 22:00, se presentarán las experiencias sonoras:

“Ecologías de la escucha” , de Corchx Gómez y Zencilla Ming (Argentina)

“Grabado sonoro” , de Nina Ferreyra (Argentina)

“Plasticosturas, ruido y fe: escuchas expandidas de criaturas plastigiomeradas”, de X+Y Christy Nazareth y Herrera Neciosup (Perú)

Las instalaciones serán otro eje del EXPYFEST, en el cual se podrá disfrutar de propuestas de videomapping, realidad aumentada y performances duracionales que intervendrán las salas y fachadas del festival.

Este viernes, de 18:00 a 21:00 se presentará “Inmersión seca”, una obra de Violeta Acuña (Paraguay), mientras que el viernes y sábado de 14:00 a 22:00 se podrá ver “SSA Mapping: Muestra en miniatura”, a cargo de SSA Mapping (Brasil).

“Vectores inmanentes”, de Iris Saladino (Argentina), se presentará el sábado de 16:20 a 16:40 y de 21:20 a 21:40. En ambos días, de 14:00 a 22:00, se presentará la obra “4 posibles multiversos”, de Clari Lezcano (Paraguay); mientras que “Alianza Interactiva”, de Francis Martina (Argentina), se exhibirá en ambos días, de 17:00 a 22:00.

Cortometrajes, charlas y música en el EXPYFEST

Los cortometrajes interactivos y realizados con IA generativa, también serán parte de la programación de este festival. El sábado, de 19:00 a 20:00, se presentará una selección curada por Andrés Fischer del Festival MixBrasil.

Seguidamente, a las 20:00, se presentará “Luna menguante”, una obra del artista paraguayo Arturo Encina.

El EXPYFEST ofrecerá además dos conversatorios en el marco de esta tercera edición. El viernes a las 17:00 se tendrá la charla “Festivales y residencias: espacios de creación y difusión en LATAM”.

En tanto, el sábado a las 17:00, se tendrá la charla “Gaussian Splatting: Cómo funciona la revolución 3D”, a cargo de Daniel Cappelletti, de Image Campus (Argentina).

En cuanto a la programación musical, el EXPYFEST contará con DJ sets y música en vivo en la terraza y el patio de la Alianza Francesa, al cierre de cada jornada.

Este viernes se presentarán Nambi Ku’i +rai y Lil papi + rai; mientras que el sábado se podrán escuchar las propuestas de: Otot + Clari/F.44, DJ Kwak + Clari/F.44, Guerrillasoul Experimento, Dulce y Dandy + Francis.

Horarios y cómo participar del EXPYFEST 2026

El EXPYFEST 2026 se podrá visitar, cada uno de los días, de 14:00 a 0:00. Las entradas para ambas fechas cuestan G. 60.000 y, por día, G. 40.000. Las mismas se pueden adquirir en la página web del festival.

Este festival se realiza en coproducción entre EXPY EAS y la Alianza Francesa de Asunción. Cuenta con el impulso de la Embajada de Francia en Paraguay y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia a través de su cooperación regional.

También tiene el apoyo de varias instituciones como el Fondo Nacional de Cultura y las Artes (Fondec), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), entre otras.