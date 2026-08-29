Agustín Canolik presenta este domingo sus “Misterios mentales” en Asunción

Agustín Canolik llega este domingo 30 de agosto a Paraguay con “Misterios mentales”, un espectáculo interactivo que promete ofrecer al público una experiencia de asombro, misterio y reflexión sobre el mundo interior.

La presentación será a las 21:00 en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

En este espectáculo, Canolik invitará al público a reflexionar acerca de las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y el lugar que ocupa el misterio en la vida moderna.

El ilusionista y mentalista suma más de 50 millones de visualizaciones de sus videos en YouTube y lleva adelante un ciclo de presentaciones con entradas agotadas en una sala de célebre calle Corrientes en Buenos Aires.

¿En qué consiste el espectáculo “Misterios mentales”?

¿Qué lugar ocupa el misterio en una época en la que parece que tenemos todas las respuestas al alcance de un teléfono? Esta es la premisa de este espectáculo en el que Canolik explora junto al público diferentes respuestas posibles a través de experiencias de adivinación, ilusionismo y mentalismo.

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“La propuesta combina una puesta dinámica y participativa con momentos de asombro y entretenimiento, pero también plantea un viaje personal hacia el autoconocimiento, invitando a los espectadores a cuestionarse aquello que creen saber y a descubrir nuevas formas de mirar la realidad”, detalló la producción, a través de un comunicado de prensa.

Destacó además que “Misterios mentales” es el primer proyecto transmedia de mentalismo, integrando contenido audiovisual, una plataforma web y el espectáculo teatral en una experiencia que trasciende el escenario.

Entradas para ver a Agustín Canolik en Asunción: dónde se venden, sectores y precios

Las entradas para “Misterios mentales” están a la venta a través de Ticketea. Todos los asistentes abonan entrada, incluyendo los niños.

Los precios y sectores son:

VIP Oro: G. 250.000

VIP Platino: G. 330.000

La producción de este espectáculo en Paraguay está a cargo de Top Shows.