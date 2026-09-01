Cultura
01 de septiembre de 2026 a la - 16:08

Callecultura vuelve este sábado con juegos, música en vivo, opciones gastronómicas y más

Niños sonrientes con camisetas coloridas, atrapando burbujas en un entorno festivo con adultos observando en un café colorido.
Un grupo de niños se divierte jugando con burbujas en el marco de una edición de Callecultura.Gentileza

Callecultura celebra este sábado su edición número 12, proponiendo diversas actividades didácticas y recreativas sobre la calle Juan de Salazar. Carolina Ortiz conversó con ABC acerca de las actividades que se podrán encontrar en este evento gratuito para toda la familia.

Por Maripili Alonso

Este sábado 5 de septiembre, Callecultura volverá a ocupar la calle Juan de Salazar entre Artigas y San José para proponer una jornada gratuita de juegos, arte, gastronomía y talleres para toda la familia.

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“Estamos prácticamente todos los años, incluso durante la pandemia se hicieron actividades alternativas. Pero siempre se apunta a que sean actividades pedagógicas, que están promovidas por cinco instituciones que se juntan”, explicó Carolina Ortiz, una de las organizadoras del evento.

Las instituciones que llevan adelante esta iniciativa son el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), Anglo English, El Granel, el Colegio del Sol y Stael Ruffinelli de Ortiz English.

Ortiz remarcó que Callecultura no es una feria de ventas, aunque se podrán encontrar stands de gastronomía, sino que el foco está en generar un espacio de ideas, creación y encuentro con el otro.

Mujer de cabello castaño trenzado, con camisa de mezclilla, sonríe sentada en mesa con gafas y móvil en un ambiente creativo.
Carolina Ortiz comentó acerca de Callecultura y las actividades que tendrán en esta edición.

Las actividades que ofrecerá Callecultura 2026

Esta edición de Callecultura, que se realizará de 16:00 a 20:00, ofrecerá diversas actividades como:

  • Juegos tradicionales
  • Taller de origami
  • Taller de macramé
  • Taller de serigrafía
  • Feria benéfica de juguetes
  • Cuentacuentos
  • Dibujo y pintura para niños
  • Taller de construcción para niños
  • Taller de escritura
  • Feria de libros
  • Juegos de mesa
  • Foto feria con El Ojo Salvaje
  • Clases de tango con las profesoras Ana Bareiro, Cristina Ashwell y Luli Benítez

Esta edición de Callecultura también contará con dos escenarios. Uno estará ubicado hacia la Avda. Artigas y el otro hacia la calle San José. En estos escenarios se ofrecerán diversos números musicales y espectáculos para niños.

Cuatro músicos en escena: hombre aplaudiendo con guitarra eléctrica, mujer con guitarra, hombre con bajo y otro sentado con teclado.
La música en vivo también es parte de Callecultura, que reunirá en esta edición a varios artistas.

En el escenario que estará hacia la Avda. Artigas se presentarán:

  • The Littles
  • School of Rock
  • Arroz Kesu
  • Paty Latorre
  • Orbitaless
  • Aipona
  • Nando y Norma Ortega

El otro escenario estará centrado en el público infanto-juvenil y tendrá en escena a:

  • El show de Chupetoño
  • Move Your Body
  • Sebastián Verle
  • Show de hip-hop
  • Piruvá
  • Lou Mei
  • Fundación Gabriela Duarte

Carolina Ortiz señaló que alrededor de 25 stands formarán parte del evento, que este año tiene previsto recibir a unas 5.000 personas a lo largo de toda la jornada.

Callecultura, reunión de fuerzas para preservar la vida en comunidad

Además de las cinco instituciones que llevan adelante Callecultura, Ortiz señaló que este año cuentan con el apoyo de Chiki Plan y la productora Pirî Porã para la organización de toda la logística del evento, que contará con ambulancia y el resguardo de la Policía Nacional.

También cuentan con el respaldo de la Unión Europea, de la Embajada de Alemania y de la Embajada Británica y de otras instituciones.

Mujer con blusa colorida anima al público, mientras un niño escala una pared en un ambiente festivo con banderines.
Familias disfrutan de Callecultura, que ofrece varias actividades para niños y adultos.

¿Cómo reaccionan los vecinos a esta actividad? Carolina Ortiz afirmó que “se prenden” al evento y sacan sus sillas a la vereda, van las familias y proponen también algunas ideas. “Es un barrio que tiene mucha historia, tiene mucha gente trabajadora, que estudió, que se formó”, remarcó.

Añadió que Callecultura “es una oportunidad para vincularse, para ver también cómo nos podemos volver a saludar, construir, unirnos e inventar nuevas cosas”.

Finalmente señaló que, si bien hay pronóstico de buen tiempo para este 5 de septiembre, en caso de lluvia el evento se traslada al siguiente sábado.