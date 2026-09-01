Callecultura vuelve este sábado con juegos, música en vivo, opciones gastronómicas y más

Este sábado 5 de septiembre, Callecultura volverá a ocupar la calle Juan de Salazar entre Artigas y San José para proponer una jornada gratuita de juegos, arte, gastronomía y talleres para toda la familia.

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“Estamos prácticamente todos los años, incluso durante la pandemia se hicieron actividades alternativas. Pero siempre se apunta a que sean actividades pedagógicas, que están promovidas por cinco instituciones que se juntan”, explicó Carolina Ortiz, una de las organizadoras del evento.

Las instituciones que llevan adelante esta iniciativa son el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), Anglo English, El Granel, el Colegio del Sol y Stael Ruffinelli de Ortiz English.

Ortiz remarcó que Callecultura no es una feria de ventas, aunque se podrán encontrar stands de gastronomía, sino que el foco está en generar un espacio de ideas, creación y encuentro con el otro.

Las actividades que ofrecerá Callecultura 2026

Esta edición de Callecultura, que se realizará de 16:00 a 20:00, ofrecerá diversas actividades como:

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Juegos tradicionales

Taller de origami

Taller de macramé

Taller de serigrafía

Feria benéfica de juguetes

Cuentacuentos

Dibujo y pintura para niños

Taller de construcción para niños

Taller de escritura

Feria de libros

Juegos de mesa

Foto feria con El Ojo Salvaje

Clases de tango con las profesoras Ana Bareiro, Cristina Ashwell y Luli Benítez

Esta edición de Callecultura también contará con dos escenarios. Uno estará ubicado hacia la Avda. Artigas y el otro hacia la calle San José. En estos escenarios se ofrecerán diversos números musicales y espectáculos para niños.

En el escenario que estará hacia la Avda. Artigas se presentarán:

The Littles

School of Rock

Arroz Kesu

Paty Latorre

Orbitaless

Aipona

Nando y Norma Ortega

El otro escenario estará centrado en el público infanto-juvenil y tendrá en escena a:

El show de Chupetoño

Move Your Body

Sebastián Verle

Show de hip-hop

Piruvá

Lou Mei

Fundación Gabriela Duarte

Carolina Ortiz señaló que alrededor de 25 stands formarán parte del evento, que este año tiene previsto recibir a unas 5.000 personas a lo largo de toda la jornada.

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Además de las cinco instituciones que llevan adelante Callecultura, Ortiz señaló que este año cuentan con el apoyo de Chiki Plan y la productora Pirî Porã para la organización de toda la logística del evento, que contará con ambulancia y el resguardo de la Policía Nacional.

También cuentan con el respaldo de la Unión Europea, de la Embajada de Alemania y de la Embajada Británica y de otras instituciones.

¿Cómo reaccionan los vecinos a esta actividad? Carolina Ortiz afirmó que “se prenden” al evento y sacan sus sillas a la vereda, van las familias y proponen también algunas ideas. “Es un barrio que tiene mucha historia, tiene mucha gente trabajadora, que estudió, que se formó”, remarcó.

Añadió que Callecultura “es una oportunidad para vincularse, para ver también cómo nos podemos volver a saludar, construir, unirnos e inventar nuevas cosas”.

Finalmente señaló que, si bien hay pronóstico de buen tiempo para este 5 de septiembre, en caso de lluvia el evento se traslada al siguiente sábado.