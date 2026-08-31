Libroferia Encarnación comienza este martes: fechas, horarios y programa de actividades

La Libroferia Encarnación iniciará su 22ª edición esta semana con una agenda renovada de actividades culturales y de entretenimiento para toda la familia. Es organizada por el Complejo UNAE, que concentra al Instituto Divina Esperanza, el Colegio Divina Esperanza y la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE).

Bajo el lema “Lectura y cultura para la paz”, ofrecerá seis días de libros, encuentros con escritores, conferencias, conversatorios, ciencia, arte, música y propuestas para todas las edades, con invitados de Paraguay, Argentina y Estados Unidos y actividades vinculadas a Japón, Alemania y Ucrania. La entrada será libre y gratuita.

El evento se iniciará el martes 1 de septiembre, siendo el primer día desde las 13:00, y se extenderá hasta el domingo 6, todos los días de 8:00 a 22:00.

Todas las actividades se desarrollan en el Campus Urbano de la UNAE, con presentaciones de libros, encuentros con lectores, conferencias, conversatorios, talleres, exposiciones, actividades académicas y científicas, literatura infantil y juvenil, teatro, música y otras expresiones artísticas.

Lea más: “Muchas gracias, Encarnación”: la despedida de los buques de la Armada Nacional que retornan a Asunción

Los escritores destacados de la Libroferia Encarnación 2026

Uno de los grandes atractivos de esta edición será nuevamente el encuentro directo entre los escritores y sus lectores. Participarán reconocidos autores, investigadores y referentes de Paraguay, Argentina y Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por citar algunos, estarán Javier Viveros, Milia Gayoso Manzur, Alejandro Hernández, Feliciano Acosta, Verónica Abente, Luisa Moreno Sartorio, Ricardo Scavone Yegros, Benjamín Fernández Bogado, Mirta Roa, Daniel Balderston, Jorge Mendelzon y Teresa Méndez-Faith, además de numerosos escritores y representantes del ámbito cultural.

El viernes 4 de septiembre tendrá especial relevancia el espacio dedicado a Augusto Roa Bastos, con la participación de Daniel Balderston, crítico, ensayista, traductor, profesor universitario y estudioso de la obra de Borges y Roa Bastos, y Mirta Roa, directora de la Fundación Augusto Roa Bastos. La jornada contempla el conversatorio “Libros perdidos de Roa. Tesoro recuperado” y la presentación del libro “La Europa que vio Augusto Roa Bastos. Documentos inéditos”.

También forman parte de la programación destacadas presentaciones de Ricardo Scavone Yegros y Benjamín Fernández Bogado, junto con una amplia diversidad de obras de narrativa, poesía, historia, literatura infantil, ciencias sociales, educación y derechos humanos.

Lea más: A los 95 años y tras más de siete décadas: el emotivo reencuentro de don Sixto con el Cañonero Paraguay

Proyectos de lectura en la Libroferia

Este año, 65 proyectos se encuentran inscriptos en el concurso “Vamos a la Libroferia Encarnación”. Delegaciones y grupos de estudiantes que vienen trabajando con las obras seleccionadas asistirán a la feria y tendrán la posibilidad de encontrarse personalmente con los escritores que han leído, haciendo de la lectura una experiencia de intercambio, diálogo y aprendizaje.

El sábado 5 de septiembre se realizará el acto de reconocimiento a los líderes animadores y la premiación de los mejores proyectos de animación a la lectura. También se desarrollará la presentación de la antología “Jóvenes que cuentan”, correspondiente al XI Concurso de Cuentos Cortos.

El miércoles 2 de septiembre tendrá lugar el Encuentro conmemorativo por los 90 años de la inmigración japonesa en Paraguay, con participación del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Japón en Paraguay, S. E. Katsumi Itagaki, representantes del sector productivo y cultural y una presentación del Encarnación Taiko Club.

Alemania estará presente con actividades de su Embajada y Consulado, propuestas de realidad virtual, cine y espacios vinculados con la lengua y las oportunidades de estudio.

Ucrania participará con la exposición itinerante “Niños de la guerra”, del Consulado Honorario de Ucrania en Paraguay, que acercará al público una mirada especialmente sensible en consonancia con el lema “Lectura y cultura para la paz”.