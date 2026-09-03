Inauguran museo “Peteke Róga” para salvar la música ancestral de Yaguarón

En un acontecimiento histórico para el patrimonio cultural nacional, se inauguró oficialmente el museo “Peteke Róga”, en la compañía Guayaibity del distrito de Yaguarón.

El espacio cultural busca preservar la riqueza musical y la memoria viva de la tradicional banda ancestral Peteke Peteke, que cuenta con más de tres siglos de historia, según explicó el intendente local, Luis Rodríguez Lugo (PLRA).

La agrupación tiene diez integrantes, todos de una misma familia, quienes mantienen vivo el legado musical transmitido de generación en generación. Esta expresión cultural es considerada única en el país y una de las pocas de su tipo que aún sobreviven en América Latina.

El museo fue construido en un terreno donado por familiares del recordado director de la agrupación, Gumercindo Garay. La obra demandó una inversión de G. 40 millones, financiada por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y la Municipalidad de Yaguarón.

Del evento participaron pobladores de la compañía Guayaibity, autoridades locales y la ministra de la Secretaría de Cultura, Adriana Ortiz.

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Museo con estilo tradicional

La construcción de “Peteke Róga” fue realizada con una arquitectura tradicional de estilo culata jovai, con paredes de estaqueo y techo de capi’í. El diseño estuvo a cargo del intendente Rodríguez Lugo, el proyecto fue elaborado por Guillermo Zayas y la concreción de la obra estuvo a cargo del constructor Evaristo Mendoza.

El proyecto fue impulsado por la Dirección de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad, encabezada por Milciades Larroza.

El museo exhibe instrumentos artesanales autóctonos y objetos personales Gumercindo Garay.

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El espacio también contará con un sector para la exhibición y venta de discos, libros e instrumentos tradicionales elaborados por artesanos locales. Además, prevé utilizar el lugar para talleres comunitarios y transmitir las técnicas de fabricación a las nuevas generaciones.

A través de la Resolución N° 601/2020 del 14 de diciembre, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a “La música ancestral de la banda Peteke Peteke”, así como la elaboración de sus instrumentos musicales de origen tradicional y artesanal de la ciudad de Yaguarón, en los ámbitos de: usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y las técnicas artesanales tradicionales”.