Cartelera de teatro: “La casa que no era mía” y obras breves se suman a la agenda

“La casa que no era mía”, una obra inspirada en experiencias reales que expone las consecuencias del criadazgo, tendrá hoy viernes una función especial en el Centro Cultural Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

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La dramaturgia y dirección de esta obra corresponden a Karina Lucarelli y cuenta con un elenco integrado por Sofía Netto, Nadia Capdevila, Emilio Ortellado, Carlos Díaz y Giuliano Calcagno.

La función, impulsada por Plan Internacional Paraguay y Koga, será a las 20:00, con acceso gratuito. Los interesados en asistir deben registrarse previamente a través de un formulario digital.

La obra retrata la historia de Luz, una adolescente de 14 años que deja su hogar en el interior del país con la promesa de estudiar en la ciudad. Esa promesa nunca se cumple y es reemplazada por largas jornadas de trabajo doméstico que limitan sus derechos, oportunidades y proyecto de vida.

En Paraguay, se estima que unos 46.993 niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de criadazgo, según datos de la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANA 2011).

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TIAtro en corto, un nuevo ciclo teatral con cuatro obras breves

TIAtro en corto tendrá una nueva edición presentando cuatro obras breves en el local del TIA (Avda. España c/ San José), todos los viernes del mes de septiembre desde las 20:00. Las obras de esta edición son:

¿Todavía sabremos entrar por la ventana?

Una historia donde el pasado irrumpe para robar y desordenar muchas cosas. Entre decisiones, complicidades, ironía y una ventana, esta propuesta nos invita a descubrir qué sucede cuando aquello que parecía haber quedado atrás decide volver

Libreto y dirección: Fiorella Fiore

Actúan: Chelo Galeano y Amanda Pereira

Asistencia: Evelyn López

Objetos perdidos

Cuando perdemos algo, quizás no perdemos solamente un objeto, sino todas las historias que construimos alrededor de él. Con sus situaciones alocadas y pícaras, esta obra promete hacer reír.

Libreto: Raúl Morínigo

Actúan: Mariela Ríos, Sylvia Carvallo Croskey y Raúl Morínigo

Dirección: José Giménez

Asistencia: Ana Jara

Rollitos primavera

Una comedia disparatada y absurda. Tres personas, una sola cita. ¿Qué puede salir mal? Una premisa sencilla que promete llevar al público por situaciones inesperadas, divertidas y completamente fuera de control.

Libreto y dirección: Sebastián Pebriz

Actúan: Sebastián Pebriz, Nathali Peláez y José Ferreira

Venta de garaje

Un mundo de recuerdos y pensamientos donde el público podrá reír, enojarse y acompañar a personajes que nos recuerdan que las despedidas no siempre significan olvido. Porque dejar ir no es dejar de amar, sino aprender a amar con madurez.

Libreto y dirección: Erika Torco

Actúan: Rafa Cantaluppi y Enrique González

Las funciones serán cada media hora y las entradas individuales por obra cuestan G. 25.000. El combo para ver las cuatro puestas cuesta G. 80.000 para público en general y G. 60.000 para alumnos del TIA.

Primavera oscura, otro ciclo de obras cortas en el TIA

Desde este domingo 6, también en la sede del TIA (Avda. España 611 c/ San José) se llevará a cabo el ciclo el ciclo “Primavera oscura”, un ciclo de teatro breve centrado en el suspenso y la psique humana.

En cada función, el público podrá disfrutar de tres obras independientes bajo la premisa “florecer también puede doler”. Las tres puestas son aptas para mayores de 16 años.

Las tres obras de este ciclo son:

El Cuidador

Obra de danza teatro que explora la metamorfosis del ser humano y su condición en la sociedad cuando deja de ser considerado “útil”. Inspirada en La Metamorfosis de Franz Kafka, la pieza fusiona movimiento y dramaturgia para reflexionar sobre la alienación, la identidad y la fragilidad de los vínculos en un mundo que descarta lo que no produce.

Dirección: Natti Fuster

Interpretación: Ingrid Sotelo

Textos: Pelao Carvallo

Amor Condríaco

¿Qué pasa cuando el miedo a morir te hace perder lo único por lo que vale la pena vivir? Iván es un hipocondríaco profesional aterrado por enfermedades imaginarias. Su peor pesadilla se desencadena cuando un drástico malentendido propaga una falsa noticia sobre su muerte inminente. Entre secretos familiares que salen a la luz, una cuñada cómplice y una novia que toma las riendas del caos, se desata una comedia negra brillante y despiadada.

Dirección: Rocío Prieto

Asistencia de dirección: Carlos Ledesma

Elenco: Michie Giménez, Rocío Prieto y Ovidio Cabrera

Noelia

Cada noche, unas pastillas permiten que Noel y Lía vuelvan a encontrarse. Pero cuando su efecto desaparece, la realidad regresa y con ella, el aroma de las rosas podridas. Drama psicológico y teatro físico.

Dirección y libreto: José Mora

Producción: Néstor Fernández

Elenco: Jhoana Cristaldo y Fares Yambay

Musicalización: Ana Rivas

La primera función será a las 19:00 y la segunda a las 20:30. Las entradas anticipadas cuestas G. 70.000 y se pueden adquirir a través del (0981) 135-047. En puerta costarán G. 80.000. Para estudiantes cuestan G. 50.000.

Las obras de teatro que siguen en cartelera este fin de semana

Crisis de los 40 y 50

Jorge Ratti y Dave Weill vuelven con su especial de stand up. Una comedia para reírse de la edad, los cambios, las inseguridades y todo eso que preferimos no admitir.

Lugar: Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe)

Funciones: viernes y sábado a las 21:00, domingo a las 20:00.

Entradas: En Ticketea a G. 75.000 y 100.000.

Gorila

El escape de un gorila del zoológico cruza los destinos de Gloria, Esteban y Darío para siempre. A medida que los personajes toman decisiones y se enfrentan a sus consecuencias, descubren que cualquier intento de huida siempre los llevará al mismo lugar.

Lugar: Casa Sigilos (Palma 751)

Libreto y dirección: Nicolás Sotomayor, en colaboración con Sigilos Teatro Experimental

Actúan: Jackie Neumann, Fran Fonseca, Andrés Capurro y Angie Pedrozo

Funciones: viernes 20:30 y domingo 20:00

Entradas: Anticipadas a G. 80.000 al (0984) 926-499. En puerta cuestan G. 100.000.

A tener en cuenta: Recomendado para mayores de 18 años. Contiene juegos de luces intensas/estroboscópicas y sonidos a alto volumen que pueden afectar a personas con sensibilidad auditiva o visual.

Bodas de sangre

Una versión renovada de la clásica obra del dramaturgo español Federico García Lorca, en la que se abordan temas como el deseo, la libertad, la violencia, los mandatos sociales y el peso del destino.

Lugar: Centro Cultural Manzana de la Rivera - Sala García Lorca (Ayolas c/ Benjamín Constant).

Adaptación y dirección: Mafe Mieres

Actúan: Caro Castillo, Claudio “Chuffy” Ávalos, Claudia Laterza, Belén Rojas, Alfredo “Miliki” Chaves, Mariela Ríos, Gustavo Ilutovich y Natalia Valdez.

Funciones: viernes y sábados a las 21:00, y domingos a las 20:00.

Entradas: G. 80.000 y se pueden reservar al (0987) 308-665.

Radojka

¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo? Esta comedia presenta a dos mujeres que, frente a una situación desesperada, se ven obligadas a tomar una decisión tan radical como disparatada para conservar su trabajo.

Lugar: Arlequín Teatro (Antequera 1061)

Libreto: Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal

Dirección: Nelson Arce

Actúan: Regina Bachero y Claudia Scavone

Funciones: viernes y sábados a las 21:00, domingos a las 20:00.

Entradas: Tuti y al (0992) 442-152. Anticipadas a G. 80.000 y, en puerta, G. 100.000.

Las hijas de Nina

María Soledad, Nora y Jessica son tres hermanas que crecieron aprendiendo distintas formas de sobrevivir, en una familia en la que el silencio pesa más que las palabras. El inesperado regreso de Nora, luego de varios años en España, obliga a las hermanas a compartir el mismo techo con su madre Nina; una situación que las obligará a enfrentar lo que hace años llevan evitando.

Lugar: Espacio La Recova (Pdte. Franco y Colón)

Texto y dirección: Rodrigo Pastore

Actúan: Marlene Sautú, Lidia López, Teresa Barriocanal, Odilia Chávez y Daisy Meaurio

Funciones: Sábado a las 20:30 y domingo a las 20:00

Entradas: Anticipadas G. 90.000, con reserva al (0983) 021-800.

Dulce Espera

Una joven pareja espera la llegada de su primer hijo. La noticia del embarazo genera dudas, miedos, expectativas y una serie de sucesos inesperados que cambian por completo la vida de los futuros padres. Pero el embarazo no solo revoluciona a la pareja. También aparecen dos suegras de personalidades completamente opuestas, convencidas de tener siempre la razón, y un mejor amigo que les aporta una mirada cercana, sensible y cómplice en medio del caos.