“Años Luz”, la propuesta inmersiva de UNico’s Ballet para celebrar su quinto aniversario

El UNico’s Ballet presentará este fin de semana “Años Luz”, un espectáculo creado por el coreógrafo y director de la agrupación Nicolás Moreno. Se trata de una puesta inmersiva que combinará danza contemporánea, música original y diseño audiovisual.

La puesta se presentará en el Club Touch, un espacio que será completamente intervenido para dar vida a esta puesta que invitará al público a vivir una experiencia diferente.

“‘Años Luz’ relata el recorrido de un ser que emprende el viaje más importante de todos: el regreso a su verdadero hogar. Guiado por maestros y seres divinos, atravesará recuerdos, heridas, aprendizajes y encuentros que lo conducirán hacia una profunda transformación”, detalla la sinopsis de esta obra.

La puesta abordará temas como la búsqueda de sentido, la conexión con uno mismo y la posibilidad de sanar a través del arte.

“Más que narrar una historia, “Años Luz” invita al espectador a vivirla desde adentro, convirtiéndose en parte del universo que se despliega en escena", remarcan desde la compañía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, Nicolás Moreno afirmó que estaban buscando una obra que no solo emocione, sino que invite a detenerse, respirar y recordar quiénes somos. “‘Años Luz’ nace como un viaje hacia el interior, porque creemos que el verdadero centro del universo habita en cada uno de nosotros”, acotó.

Este estreno de “Años Luz” también coincide con la celebración del quinto aniversario de la agrupación que está impulsando la danza contemporánea a partir de creaciones originales y experiencias innovadoras.

Funciones y entradas para “Años Luz”

El espectáculo se presentará en el Club Touch (Avda. España y Malutín - Paseo Carmelitas) y las funciones serán este 4,5 y 6 de septiembre a las 20:00.

Las entradas están a la venta en Tuti y cuestan G. 120.000.