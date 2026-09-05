Callecultura convoca a las familias para vivir una tarde diferente en Asunción

La calle Juan de Salazar vuelve a ser hoy el escenario de Callecultura, una actividad que busca promover y posicionar a la calle como un espacio público común, cultural y recreativo, de uso seguro para todas las edades.
Hasta las 20:00, con acceso libre y gratuito, se llevará a cabo esta actividad que es impulsada por cinco instituciones: El Granel, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), Anglo English, Stael Ruffinelli de Ortiz English y el Colegio del Sol.
También se unieron a este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, Chiki Plan y la productora Pirî Porã.
Dos escenarios y varios stands reciben a los visitantes con diferentes espacios de juego, opciones gastronómicas y números artísticos. También hay talleres de origami, macramé, bordado, serigrafía, entre otras técnicas.
En la pista montada en la calle se puede disfrutar, desde las 17:00, de un show de tango. Y desde las 18:30 habrá una batalla de breaking dance.
En el escenario que está hacia la Avda. Artigas se presentarán:
- 17:10 Arrozkesu
- 17:45 Aipona
- 18:20 Nando y Norma Ortega
- 18:55 Paty Latorre
- 19:30 Orbitales
El otro escenario, ubicado hacia la calle San José recibirá a:
- 17:10 Sebastián Wherle
- 17:50 Show de hip-hop
- 18:15 Piruvá
- 18:55 Lou Mei
- 19:25 Fundación Gabriela Duarte
Mientras que en El Granel, desde las 18:00 habrá un set de DJ con Dulce Candy.