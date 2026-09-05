Callecultura convoca a las familias para vivir una tarde diferente en Asunción

La calle Juan de Salazar vuelve a ser hoy el escenario de Callecultura, una actividad que busca promover y posicionar a la calle como un espacio público común, cultural y recreativo, de uso seguro para todas las edades.

Hasta las 20:00, con acceso libre y gratuito, se llevará a cabo esta actividad que es impulsada por cinco instituciones: El Granel, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), Anglo English, Stael Ruffinelli de Ortiz English y el Colegio del Sol.

También se unieron a este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, Chiki Plan y la productora Pirî Porã.

Dos escenarios y varios stands reciben a los visitantes con diferentes espacios de juego, opciones gastronómicas y números artísticos. También hay talleres de origami, macramé, bordado, serigrafía, entre otras técnicas.

En la pista montada en la calle se puede disfrutar, desde las 17:00, de un show de tango. Y desde las 18:30 habrá una batalla de breaking dance.

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En el escenario que está hacia la Avda. Artigas se presentarán:

17:10 Arrozkesu

17:45 Aipona

18:20 Nando y Norma Ortega

18:55 Paty Latorre

19:30 Orbitales

El otro escenario, ubicado hacia la calle San José recibirá a:

17:10 Sebastián Wherle

17:50 Show de hip-hop

18:15 Piruvá

18:55 Lou Mei

19:25 Fundación Gabriela Duarte

Mientras que en El Granel, desde las 18:00 habrá un set de DJ con Dulce Candy.