Cultura
05 de septiembre de 2026 a la - 17:13

Callecultura convoca a las familias para vivir una tarde diferente en Asunción

Cuatro músicos jóvenes en el escenario, dos con guitarras eléctricas, uno con un bajo, en un ambiente festivo con cintas de colores.
El grupo The Littles se encargó de abrir la programación artística en esta edición de Callecultura.Pedro González

Callecultura puso en marcha su edición número 12, convocando a niños, jóvenes y adultos a vivir una tarde diferente sobre la calle Juan de Salazar entre la Avda. Artigas y la calle San José. El evento se extiende hasta las 20:00, con acceso libre y gratuito.

Por Maripili Alonso

La calle Juan de Salazar vuelve a ser hoy el escenario de Callecultura, una actividad que busca promover y posicionar a la calle como un espacio público común, cultural y recreativo, de uso seguro para todas las edades.

Hasta las 20:00, con acceso libre y gratuito, se llevará a cabo esta actividad que es impulsada por cinco instituciones: El Granel, el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), Anglo English, Stael Ruffinelli de Ortiz English y el Colegio del Sol.

Grupo de personas sonriendo en evento al aire libre, con una joven saltando la cuerda y decoración colorida alrededor.
Juegos tradicionales como la cuerda y el descanso se pueden disfrutar en esta edición número 12 de Callecultura.

También se unieron a este proyecto, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, Chiki Plan y la productora Pirî Porã.

Dos escenarios y varios stands reciben a los visitantes con diferentes espacios de juego, opciones gastronómicas y números artísticos. También hay talleres de origami, macramé, bordado, serigrafía, entre otras técnicas.

Dos niñas en mesa, una escribiendo y otra observando. Mujer rubia con chaqueta de mezclilla sostiene un vaso en ambiente festivo.
Diferentes stands con ferias y actividades se pueden encontrar en Callecultura.

En la pista montada en la calle se puede disfrutar, desde las 17:00, de un show de tango. Y desde las 18:30 habrá una batalla de breaking dance.

En el escenario que está hacia la Avda. Artigas se presentarán:

  • 17:10 Arrozkesu
  • 17:45 Aipona
  • 18:20 Nando y Norma Ortega
  • 18:55 Paty Latorre
  • 19:30 Orbitales

El otro escenario, ubicado hacia la calle San José recibirá a:

  • 17:10 Sebastián Wherle
  • 17:50 Show de hip-hop
  • 18:15 Piruvá
  • 18:55 Lou Mei
  • 19:25 Fundación Gabriela Duarte

Mientras que en El Granel, desde las 18:00 habrá un set de DJ con Dulce Candy.