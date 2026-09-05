“Viva México”: así será el festival gastronómico-cultural que se realizará este domingo en Asunción

La Embajada de México en Paraguay está al frente de la organización del festival gastronómico y cultural “Viva México”, que se llevará a cabo este domingo desde las 11:00. La actividad será en la Plaza Infante Rivarola (Avda. Mariscal López y Tte. Zotti), con acceso libre y gratuito.

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“No es solo comida ¡Es nuestra historia!“, señala la invitación al festival, que es una de las actividades organizadas para celebrar en nuestro país el 216 aniversario de la Independencia de México.

De la mano de emprendedores y emprendedoras mexicanos, los asistentes al festival podrán probar platos como tacos, tortas, chilaquiles, tamales, nachos, sopes y panadería mexicana.

Con respecto al picante en las comidas, aclararon que los platos no llevarán ají, a menos que el comensal quiera probarlo.

Música y concursos acompañarán esta actividad, abierta a toda la familia, en la que participarán los emprendimientos Xochimilco, Ayoök, El Nopal, Auténtico Sabor Mexicano, El Rey de Mil Coronas, Paso a Paso, El Tortillas y Dulce Raíz.

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Concierto y donación de libros, otras actividades para celebrar la Independencia de México

En el marco de la celebración de la Independencia de México, que se conmemora en este mes de septiembre, el próximo sábado 19 se realizará un concierto en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile).

“Fiesta mexicana” se denominará este espectáculo que reunirá en el escenario a Pablo Simón, Andrea Valobra, el Juan Gabriel paraguayo, Lidia González, Juan Pablo Fernández, Lucho Maldonado, Vivi Talavera y Salvador García junto a la Spirit and Sound Orchestra, dirigida por el maestro Sergio Cuquejo.

La presentación comenzará a las 20:00 y ofrecerá un recorrido por las canciones de grandes artistas mexicanos como Juan Gabriel, Alejandro Fernández, y otros.

Las entradas cuestan G. 50.000 y se pueden adquirir al (0992) 888-826.

También en el marco de esta celebración, el próximo 24 de septiembre se hará la habilitación del Espacio México en el Centro Cultural “Punto Divertido” (México c/ Rodríguez de Francia).

En este espacio, la embajada realizará la donación de la Colección “25 para el 25″, publicada por la editorial del estado mexicano llamada Fondo de Cultura Económica (FCE).

“La colección con títulos de autores universales y mexicanos es una iniciativa del Gobierno de México para incentivar la lectura de jóvenes de 15 a 30 años, de 14 países de América Latina”, detallaron.

Agregaron que, posteriormente, los libros estarán disponibles para consulta del público.

¿Cuándo se conmemora la Independencia de México?

La Guerra de Independencia de México comenzó el 16 de septiembre de 1810, con el “Grito de Dolores” iniciado por el sacerdote Miguel Hidalgo.

El proceso culminó 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante, liderado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entró triunfal a la Ciudad de México.