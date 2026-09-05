Libroferia Encarnación 2026 se despide con literatura, ajedrez gigante y rock

La 22ª Libroferia Encarnación desarrollará su última jornada este domingo con la apertura de la exposición de libros desde las 8:00. El acceso, como en todas las fechas anteriores, es libre y gratuito. El domingo destaca por actividades como ajedrez gigante, un concierto de rock y el Fan Festival.

La Libroferia considerada la mayor fiesta cultural de la ciudad porque no solo brinda un espacio de compra y venta de libros y una oportunidad de acercamiento entre los escritores y lectores, sino también actos culturales y artísticos.

Se estima que cada año asisten alrededor de 20.000 personas a la feria.

La edición de este año se desarrolló en el Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE), en el microcentro de la capital departamental. La próxima semana tendrá su réplica en la Libroferia Colonias Unidas, celebrada en Hohenau del 7 al 9 de noviembre.

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Agenda de actividades

El domingo 6, desde las 09:00, habrá ajedrez gigante y trueque de libros. A las 14:00 comenzará el Fan Festival Tiempo Extra 12, con dibujo, pintura, cómics, trivias, torneos y cosplay.

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A las 15:00 se presentará el espectáculo infantil de títeres El hijo pródigo, seguido de nuevas presentaciones de libros y autores nacionales y argentinos.

A las 17:00 tendrá lugar Rock en la Feria; a las 18:30 se presentará Entre piano y voz, con Sofía Sienkawiec y Giovanni Brambilla; y a las 19:00 se realizará el cierre artístico con Sinfonías de la Feria. Música de películas y más, a cargo de la Orquesta Juvenil de la Ciudad de Encarnación, bajo la dirección de Adolfo Arrúa.