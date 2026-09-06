Luiz Thadeu, el brasileño que convirtió sus muletas en “alas” para recorrer el mundo

Luiz Thadeu Nunes es un ingeniero agrónomo y periodista oriundo de São Luís de Maranhão. Hace un par de semanas hizo un viaje de tan solo tres días por Asunción, donde se acercó hasta la redacción de ABC para compartir su motivadora historia, parte de la cual condensa en su libro “Das muletas fiz asas”.

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En el año 2003, mientras viajaba en un taxi, sufrió un grave accidente automovilístico que lo dejó sin caminar por cinco años y lo llevó a someterse a 43 cirugías. Actualmente camina apoyado en un par de muletas.

“La manera que yo encontré de reposicionarme en el mundo fue viajar”, remarcó. Así comenzó Luiz Thadeu este periplo por el mundo, sin ningún tipo de patrocinio. Según comentó, lleva recorridos 162 países de los 195 que hay actualmente.

Afirmó que, solamente este año, ya estuvo por Canadá, Estados Unidos y México. En tanto, en el mes de octubre tiene previsto viajar a Europa y África.

“Más allá de que me gusta, hoy tengo una experiencia muy grande. Conozco a personas diferentes, escribo sobre personas, escribo sobre lo que veo en mi entorno, y no tendría esa facilidad si me quedara en mi casa”, expresó.

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La fórmula de Luiz Thadeu para lograr viajar por el mundo

“Las personas creen que es muy difícil viajar y no es así”, afirmó Luiz Thadeu. Detalló que su fórmula para hacerlo es planificar los viajes con mucha antelación y buscar pasajes baratos.

Señaló además que solamente sabe tres palabras en inglés, pero que esto no le impidió poder comunicarse con personas de diversas nacionalidades.

Actualmente también ofrece conferencias y charlas en hospitales, universidades y otros lugares contando su historia. Recordó que en esos cinco años que pasó sin caminar “solamente tenía la voluntad de llegar vivo al día siguiente”.

“Lo que yo le digo a las personas es que pueden tener un problema con el que no estaban contando en su vida y no tienen que dejarse abatir. Tienen que resignificarlo, reinventarse día a día. Es lo que yo hago”, señaló.

En este sentido, recordó una frase que habitualmente se utiliza en Brasil: “Tener problemas en la vida es inevitable. Dejarse abatir por ellos, es opcional”.

Parte de esta experiencia lo motivó a escribir “Das muletas fiz asas”, un libro en el que fue compilando su historia y sus andanzas por el mundo. Afirmó que el material se lanzó primero en São Luís de Maranhão, luego en São Paulo y también en la ciudad portuguesa de Porto.

Comentó que le gustaría traducir este material al inglés y al español, mientras se encuentra trabajando en un siguiente libro.

La experiencia de Luiz Thadeu durante su visita a Asunción

Con respecto a su visita a Asunción, afirmó que le gusta mucho la historia y también la gastronomía. “Uno se sienta en un bar y escucha historias maravillosas”, exclamó.

También valoró la amabilidad de la gente, que sin titubear le ofreció indicaciones durante su recorrido por la ciudad.

Finalmente, señaló que muchas veces la gente “no quiere salir de su casa porque teme que el mundo está perdido, que uno solo va a encontrar bandidos y problemas”, pero también se pierde de ese lado bonito de conocer una ciudad.

En este sentido, sostuvo que en todos lados hay peligros, inclusive en el Vaticano, por lo que instó a no privarse de la experiencia de conocer nuevos lugares.