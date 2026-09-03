Celebrar «De pie»: Mendelzon presentó inspirador libro en la 22ª Libroferia Encarnación

El exitoso empresario y escritor asunceno Jorge Mendelzon presentó su nuevo libro en la tercera noche de la 22ª Libroferia Encarnación, evento desarrollado en el campus urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE).

Ante un importante marco de público joven y con inspiradoras palabras, contó sobre su último trabajo, «De pie: palabras para sostener el alma». «Estoy muy feliz de poder presentar acá mi segundo libro De pie, donde voy a compartir justamente experiencias bien duras, pero pienso que inmensamente enriquecedoras», explicó.

Además, subrayó que «yo lo que quiero es inspirar, compartir mi experiencia para amar la vida», expresó. Indicó que su objetivo es «compartir con esa gente; poder inspirar y regalarle gotas de esperanza. Eso es lo que busco yo: que la gente pueda encontrar en este segundo libro».

Sobre el simbolismo del título, señaló que lo presenta en dos sentidos fundamentales. El primero, literalmente hablando, el celebrar que puede estar de pie nuevamente, tras varios meses con movilidad reducida. Entretanto, un segundo significado apunta a enfrentar los desafíos y malos momentos de la vida y seguir.

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Intimidad inspiradora

Mendelzon lleva más de dos décadas luchando con una sinovitis villonodular pigmentada (SVNP), que incluso representa unas 34 cirugías. Se trata de un trastorno poco frecuente en el que la membrana que recubre las articulaciones (la sinovia) crece de forma anormal y benigna (no cancerosa), causando engrosamiento, nódulos y un exceso de líquido sinovial.

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El escritor confesó que fueron «muy largos meses donde no podía estar de pie. Yo considero un triunfo poder estar parado frente a ustedes hoy y lo que quiero transmitir como mensaje», sentenció.

El libro tiene más de 200 páginas, donde el autor se abre en su momento más frágil. Más allá de transitar el dolor, busca mostrar lo que a él le sirvió para poder salir de oscuro momento.

El empresario mencionó que debió tratar incluso con la depresión, por lo que considera válida su experiencia y que pueda servir de camino para quienes no vean la luz al final del pasillo.

Agradeció el apoyo de familiares y amigos, a quienes responsabilizó en gran parte de poder lograr avanzar en su historia.