Cultura
07 de septiembre de 2026 a la - 11:15

“Nace una estrella”, el musical sobre la vida de Luis Alberto del Paraná vuelve al escenario

Margarita Franco en vestido rojo brillante sostiene plumas, rodeada de músicos y espectadores aplaudiendo con alegría.
Cantantes, actores y bailarines conforman el elenco de la obra de teatro musical "Nace una estrella", basada en la vida de Luis Alberto del Paraná.Facebook, Asunshowpy

La obra de teatro musical “Nace una estrella - 100 años de Luis Alberto del Paraná, Mi guitarra y mi voz” se volverá a presentar este martes 8 de septiembre. La puesta está a cargo de Asunshow y recorrerá los principales episodios de la vida del cantante y compositor.

Por ABC Color

Tras debutar con entradas agotadas en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, la obra de teatro musical “Nace una estrella - 100 años de Luis Alberto del Paraná, Mi guitarra y mi voz” se volverá a presentar este martes 8. La función será en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

En esta función, que comenzará a las 19:00, el público podrá revivir los momentos más trascendentales de la vida artística de Luis Alberto del Paraná, desde sus primeros pasos como Luis Osmer Meza, hasta convertirse en la figura que llevó la música paraguaya a los escenarios más importantes del mundo.

El personaje del cantante y compositor será interpretado, en distintas etapas, por Ciro Cousirat, Fabricio Portillo, Elías Fretes, Matías Careaga y el reconocido cantante Yoryi Torales.

Luis Alberto del Paraná en camisa tradicional y poncho con guitarra, mientras un hombre en chaleco negro lo observa atentamente.
Yoryi Torales interpretando a Luis Alberto del Paraná en una escena de la obra "Nace una estrella".

En la obra también se recrea la historia de las mujeres más importantes en la vida del artista. Karina Cardozo interpretará a Lissette Caioli, la primera esposa del cantante. Belén Di Flores y Elvira Solano López interpretarán a la artista mexicana María Félix; Alda Cardozo encarnará a Carmen Santana, su segunda esposa y compañera hasta el final de sus días; y Margarita Franco, a la actriz argentina Isabel Sarli.

En esta función también estará el cantante Dani Di Flores, así como un gran elenco de cantantes, bailarines y actores.

Cinco mujeres con vestidos blancos y negros realizan una danza, mientras otras en trajes coloridos las acompañan en un escenario decorado.
Un gran equipo de bailarinas se presenta en una de las escenas de la obra basada en la vida de Luis Alberto del Paraná.

La dirección general de la obra está a cargo de Juan Aveiro y la organización corresponde a la Asociación Parlamento Cultural del Paraguay, mientras que la producción está a cargo de Asunshow.

Las entradas cuestan G. 160.000 se pueden adquirir a través de tuticketfacil.com o al teléfono (0976) 950-175.