“Nace una estrella”, el musical sobre la vida de Luis Alberto del Paraná vuelve al escenario

Tras debutar con entradas agotadas en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, la obra de teatro musical “Nace una estrella - 100 años de Luis Alberto del Paraná, Mi guitarra y mi voz” se volverá a presentar este martes 8. La función será en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos).

En esta función, que comenzará a las 19:00, el público podrá revivir los momentos más trascendentales de la vida artística de Luis Alberto del Paraná, desde sus primeros pasos como Luis Osmer Meza, hasta convertirse en la figura que llevó la música paraguaya a los escenarios más importantes del mundo.

El personaje del cantante y compositor será interpretado, en distintas etapas, por Ciro Cousirat, Fabricio Portillo, Elías Fretes, Matías Careaga y el reconocido cantante Yoryi Torales.

En la obra también se recrea la historia de las mujeres más importantes en la vida del artista. Karina Cardozo interpretará a Lissette Caioli, la primera esposa del cantante. Belén Di Flores y Elvira Solano López interpretarán a la artista mexicana María Félix; Alda Cardozo encarnará a Carmen Santana, su segunda esposa y compañera hasta el final de sus días; y Margarita Franco, a la actriz argentina Isabel Sarli.

En esta función también estará el cantante Dani Di Flores, así como un gran elenco de cantantes, bailarines y actores.

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La dirección general de la obra está a cargo de Juan Aveiro y la organización corresponde a la Asociación Parlamento Cultural del Paraguay, mientras que la producción está a cargo de Asunshow.

Las entradas cuestan G. 160.000 se pueden adquirir a través de tuticketfacil.com o al teléfono (0976) 950-175.