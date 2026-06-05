“Nace una estrella: mi guitarra y mi voz” debuta en el Teatro Municipal con entradas agotadas

Luis Alberto del Paraná, una de las figuras más destacadas de la música paraguaya, será recordado este sábado con el musical “Nace una estrella: mi guitarra y mi voz”. El espectáculo, a cargo de Asunshow, se enmarca en el centenario de nacimiento del artista que se cumplirá el próximo 21 de junio.

El Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) acogerá a esta puesta que, según la guionista, productora y actriz Margarita Franco, que un sueño largamente acariciado con el recordado gestor cultural Enrique Castro.

“Ahora por los 100 años justamente me encontré con las personas en las que podía yo confiar para hacer un proyecto así, que es la Dra. Alda Cardozo, quien también es guionista, junto con el maestro Juan Aveiro y el historiador Javier Delgado”, detalló.

Señaló que la obra ofrecerá un amplio recorrido por las canciones de Luis Alberto del Paraná, quien será interpretado en su etapa adulta por el cantante Yoryi Torales. Fabricio Portillo, Ciro Cousirat, Elías Fretes y Matías Careaga también estarán representando al artista en sus primeros años.

Franco detalló que el espectáculo también contará con la participación de Óscar Pérez y de Ángel “Pato” García, quien fue integrante de Los Paraguayos. Agregó que la puesta contará con la participación del Comando del Ejército Paraguayo, así como de tres elencos de baile.

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“Estamos trabajando arduamente pero sabemos y tenemos la convicción de que le va a gustar a la gente, porque lo hicimos con tanto amor, con tanto cariño y contando tantas verdades”, añadió Margarita Franco.

En este sentido, afirmó que tuvieron que pensar muchísimo para elegir qué momentos de la vida abordar en la obra porque pese a que falleció a los 48 años, tuvo una gran trayectoria.

Alda Cardozo detalló que el artista, cuyo nombre real fue Luis Osmer Meza, salió de gira con Los Guaireños por Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Cuba y “su objetivo era llegar a México y pudieron llegar, salvaron algunos inconvenientes que tuvieron”.

“En México tiene un gran éxito, con el acompañamiento de María Félix, que era la ‘reina’ de México. Ahí tuvo su crecimiento, pero amaba nuestro país y quería volver”, indicó Cardozo.

También detalló que a su regreso, en Perú, el locutor de la emisora Radio Victoria le instó a utilizar un nombre artístico y con las referencias que le dio del país surgió el de Luis Alberto del Paraná.

La obra también abordará su trabajo con el cineasta argentino Armando Bó y su participación en la película “La burrerita de Ypacaraí”, protagonizada por Isabel Sarli; entre otros momentos destacados de la vida del artista.

Los responsables de la obra remarcaron que, así como en la canción “Mi guitarra y mi voz”, Luis Alberto del Paraná anhelaba constantemente retornar a Paraguay y pasar sus días en nuestro país.

Exposición de fotografías y más en el foyer del teatro

La función estará acompañada de una exposición, en el foyer del teatro, de fotografías y artículos concernientes a Luis Alberto del Paraná. La obra cuenta además con el respaldo de Fabiola Meza, hija del artista.

La única función será a las 20:00 y los responsables de la puesta señalaron que ya están evaluando la posibilidad de hacer otras presentaciones pero que, por la cantidad de artistas involucrados, requiere de un importante apoyo económico.

La obra cuenta con el apoyo del Centro Cultural de la República El Cabildo, la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, el Fondec, entre otras instituciones.