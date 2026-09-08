Paraguay y Madrid conectan sus escenas culturales a través de una nueva residencia artística

La Fundación Pusineri Velilla (FPV) y el Institute for Postnatural Studies (IPS) anunciaron la primera Residencia Internacional de Investigación Artística Paraguaya, una convocatoria dirigida a artistas, investigadores y agentes culturales vinculados a Paraguay que se desarrollará en Madrid del 1 de febrero al 20 de marzo de 2027. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de octubre de 2026.

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La persona seleccionada contará con cobertura de los vuelos de ida y vuelta entre Paraguay y España, seguro médico, alojamiento, recursos para el desarrollo del proyecto y 1.500 euros en concepto de honorarios. Durante las siete semanas también tendrá acompañamiento investigativo y curatorial del equipo del IPS, además de acceso a redes, instituciones y profesionales de la escena cultural madrileña.

La propuesta busca que una investigación artística nueva o ya iniciada pueda profundizarse en diálogo con el contexto internacional. La convocatoria plantea como pregunta central de qué manera la investigación y las prácticas artísticas paraguayas pueden contribuir a imaginar futuros ecológicos, sociales, tecnológicos y culturales.

Una investigación más allá de la producción de obra

A diferencia de una residencia centrada en la producción de una obra o en la preparación de una exposición, el programa está orientado específicamente al desarrollo de metodologías y procesos de investigación artística y cultural. Las propuestas podrán acercarse a cuestiones como las relaciones entre naturaleza y sociedad, territorio, agua, energía, infraestructura, transformación ambiental, memoria, comunidades, conocimientos ancestrales, tecnología y formas de coexistencia entre los ecosistemas y las sociedades.

Pueden postular personas mayores de edad con nacionalidad paraguaya, independientemente del país donde residan, así como personas extranjeras que tengan una residencia de largo plazo en Paraguay. La convocatoria contempla perfiles provenientes de las artes visuales y las prácticas contemporáneas, investigación, educación y mediación cultural, curaduría y gestión, arquitectura, diseño, humanidades, ciencias, tecnología, archivo y memoria, además de prácticas culturales y artísticas con compromiso social. Las postulaciones son individuales y no se admitirán colectivos o dúos.

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El proceso concluirá con un programa público desarrollado por la persona residente junto al equipo del IPS. La investigación podrá presentarse en distintos formatos, como una charla, taller, performance u otra propuesta pública. También se contempla una mini-publicación impresa y una cápsula sonora para Tender Radio, plataforma de audio del Institute for Postnatural Studies. El proyecto tendrá una presentación en Madrid en marzo de 2027 y otra en Paraguay en abril del mismo año.

La estadía coincidirá además con un período de intensa actividad cultural en Madrid, que incluye eventos como ARCOmadrid, Madrid Design Festival, Art Madrid y CAN Art Fair, además de exposiciones y programas de instituciones, galerías y centros culturales de la ciudad.

La selección estará a cargo de representantes de la Fundación Pusineri Velilla, el Institute for Postnatural Studies y el curador y crítico independiente Fernando Moure, quien trabaja en torno a cuestiones ecosociales y es creador del ciclo Cuencas húmedas, experiencias de arte y naturaleza en Paraguay.

Cómo postular

Las candidaturas deben presentarse a través de la página oficial de la convocatoria, donde también se encuentran los requisitos y el formulario de inscripción. La documentación incluye una propuesta escrita de investigación, currículum y portafolio o documentación de trabajos anteriores.

Consultar la convocatoria y postular

También se realizarán dos sesiones informativas gratuitas para quienes tengan consultas sobre el programa, los requisitos y el proceso de postulación. La primera será el martes 29 de septiembre a las 18:00 (hora paraguaya) y la segunda el jueves 15 de octubre, también a las 18:00, ambas vía Zoom.

Inscripción a la sesión informativa del 29 de septiembre

Inscripción a la sesión informativa del 15 de octubre

La nueva residencia es impulsada por la Fundación Pusineri Velilla, iniciativa nacida en 2026 con sede entre Paraguay y España, que plantea entre sus líneas de trabajo la internacionalización de las artes paraguayas, y el Institute for Postnatural Studies, centro madrileño de experimentación artística e investigación crítica fundado en 2020, enfocado en las relaciones entre ecología, tecnología, territorio y cultura.