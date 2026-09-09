Premios Edda: estas son las obras y artistas nominados en las 17 categorías

La Liga de Difusores Culturales de Asunción dio a conocer la lista de nominados de la octava edición de los Premios Edda de los Ríos al Teatro en Asunción, que reconoce las producciones teatrales presentadas durante 2025 en la capital del país.
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La gala será el martes 15 de septiembre, a partir de las 19:00, con la alfombra roja y posterior ceremonia en el Teatro Agustín Barrios del Centro Paraguayo Japonés. La conducción estará a cargo de Lucía Sapena. La ceremonia también podrá seguirse en vivo a través de las cuentas oficiales de los Premios Edda en Instagram y YouTube.
En esta edición serán reconocidas 17 categorías, que abarcan distintas áreas de la creación teatral, desde actuación, dirección y dramaturgia hasta producción, diseño y propuestas de teatro infantil, social, popular, musical, comedia y drama.
Entre las producciones con mayor presencia en la lista de nominaciones se encuentran “Barrunto” y “Cambala”, que encabezan esta edición con seis candidaturas cada una, incluyendo categorías principales.
Además, durante la ceremonia se entregará el Premio de Honor, que este año será otorgado a Víctor Bogado, en reconocimiento a su trayectoria y a su labor artística y defensa del teatro nacional. El Premio Revelación será anunciado durante la gala.
Los Premios Edda también realizarán un homenaje especial al Teatro Popular, destacando su aporte a la preservación de la cultura y las tradiciones paraguayas. Asimismo, como parte de la ceremonia, se recordará a artistas de la escena local que dejaron su huella en el teatro nacional.
Los nominados a los Premios Edda
Mejor Diseño de Arte
Anna Cappelli
Barrunto
Cambala
Contestación. Hoy ¿Cuál es tu pregunta?
Dicen que de noche cuesta más
Él
Mejor Producción
Barrunto
Cambala
El Macatero de Villa Yvytu
La Verdad Efímera
Las Mal Queridas
Mujeres de arena
No Somos Nada
Mejor Libreto Original
Hugo Luis Robles, por Dicen que de noche cuesta más
Hugo Núñez, por Tres funerales tras el suspiro
José Santiago Mazó, por Fascinación
Paola Irún, por La revolución del temblor
Patricia Reyna, por Él
Rodrigo Pastore Samaniego, por Cambala
Mejor Obra Corta
Berenice
Café Guarania
Ella sigue acá
Hilos invisibles
Laurentino Kue
Recuerdos de una Guarania
Mejor Show de Humor
Cómo ser un Superhéroe y no morir en el intento
Gustavísimo 25 años de Humor
K-Pérucita y Pumto
Mejor Obra Musical o Zarzuela
Fascinación
Sombrero Pirí
Mejor Obra de Teatro Popular
El Macatero de Villa Yvytu
Joayhu ha traición guerra aja
Una familia de locos
Mejor Obra de Teatro Infantil
Dilema de Pájaros
El Hombre Bala
Las Aventuras del Ratón Pérez
Lo esencial es invisible a los ojos
Los 3 Mosqueteros
Mejor Obra de Teatro Social
Cambala
Él
La Isla
La revolución del temblor
Mujeres de arena
Mejor Obra de Drama
Anna Cappelli
Barrunto
Dicen que de noche cuesta más
Dirrrty Boys
Largo Viaje de un Día hacia la Noche
Tres funerales tras el suspiro
Mejor Obra de Comedia
Algunos maridos van al cielo
El Amor Platónico
La Verdad Efímera
Las Mal Queridas
No Somos Nada
Psicópata
Mejor Actor Secundario
Carlos Fernández, por Largo Viaje de un Día hacia la Noche
Felipe Jara, por Las Aventuras del Ratón Pérez
Gustavo Mancuello, por Algunos maridos van al cielo
Rayam Mussi, por Largo Viaje de un Día hacia la Noche
Ronald von Knobloch, por Las Aventuras del Ratón Pérez
Víctor Sosa Traverzzi, por La Isla
Mejor Actriz Secundaria
Andrea Quattrocchi, por No Somos Nada
Dai Acosta, por Las Aventuras del Ratón Pérez
Sandy Molas, por Los 3 Mosqueteros
Susy Panizza, por El Retrato de Dorian Gray
Tainá Lipinski, por Largo Viaje de un Día hacia la Noche
Teresa Barriocanal, por Cambala
Mejor Actor Principal
Alan Jara, por Dirrrty Boys
Ariel Galeano, por Psicópata
Felipe Jara, por Fascinación
Héctor Silva, por Tres funerales tras el suspiro
Luis Gutiérrez, por La Isla
Pablo Ardissone, por Él
Mejor Actriz Principal
Antonella Zaldívar, por Anna Cappelli
Guadalupe Lobo, por La Verdad Efímera
Katia García, por Cambala
Lidia López, por Cambala
Natalia Nebbia, por Barrunto
Noelia Ibarrola, por Barrunto
Mejor Dirección
Jorge Báez, por Barrunto
Marcela Gilabert, por Psicópata
Nicolás Sotomayor, por Dirrrty Boys
Paola Irún, por La revolución del temblor
Rodrigo Pastore Samaniego, por Cambala
Víctor Sosa Traverzzi, por La Isla
Mejor Obra
Anna Cappelli
Barrunto
Cambala
Joayhu ha traición guerra aja
La revolución del temblor
La Verdad Efímera
Largo Viaje de un Día hacia la Noche
Psicópata
Sobre los Premios Edda al Teatro en Asunción
La octava edición de los Premios Edda cuenta con el apoyo de Fondos de Cultura 2026 de la Secretaría Nacional de Cultura, además del auspicio de la Municipalidad de Asunción a través del Centro Paraguayo Japonés y otras empresas e instituciones.
La lista completa de nominados también está disponible en las redes sociales oficiales de los Premios Edda y en www.premiosedda.org.