Premios Edda: estas son las obras y artistas nominados en las 17 categorías

La Liga de Difusores Culturales de Asunción dio a conocer la lista de nominados de la octava edición de los Premios Edda de los Ríos al Teatro en Asunción, que reconoce las producciones teatrales presentadas durante 2025 en la capital del país.

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La gala será el martes 15 de septiembre, a partir de las 19:00, con la alfombra roja y posterior ceremonia en el Teatro Agustín Barrios del Centro Paraguayo Japonés. La conducción estará a cargo de Lucía Sapena. La ceremonia también podrá seguirse en vivo a través de las cuentas oficiales de los Premios Edda en Instagram y YouTube.

En esta edición serán reconocidas 17 categorías, que abarcan distintas áreas de la creación teatral, desde actuación, dirección y dramaturgia hasta producción, diseño y propuestas de teatro infantil, social, popular, musical, comedia y drama.

Entre las producciones con mayor presencia en la lista de nominaciones se encuentran “Barrunto” y “Cambala”, que encabezan esta edición con seis candidaturas cada una, incluyendo categorías principales.

Además, durante la ceremonia se entregará el Premio de Honor, que este año será otorgado a Víctor Bogado, en reconocimiento a su trayectoria y a su labor artística y defensa del teatro nacional. El Premio Revelación será anunciado durante la gala.

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Los Premios Edda también realizarán un homenaje especial al Teatro Popular, destacando su aporte a la preservación de la cultura y las tradiciones paraguayas. Asimismo, como parte de la ceremonia, se recordará a artistas de la escena local que dejaron su huella en el teatro nacional.

Los nominados a los Premios Edda

Mejor Diseño de Arte

Anna Cappelli

Barrunto

Cambala

Contestación. Hoy ¿Cuál es tu pregunta?

Dicen que de noche cuesta más

Él

Mejor Producción

Barrunto

Cambala

El Macatero de Villa Yvytu

La Verdad Efímera

Las Mal Queridas

Mujeres de arena

No Somos Nada

Mejor Libreto Original

Hugo Luis Robles, por Dicen que de noche cuesta más

Hugo Núñez, por Tres funerales tras el suspiro

José Santiago Mazó, por Fascinación

Paola Irún, por La revolución del temblor

Patricia Reyna, por Él

Rodrigo Pastore Samaniego, por Cambala

Mejor Obra Corta

Berenice

Café Guarania

Ella sigue acá

Hilos invisibles

Laurentino Kue

Recuerdos de una Guarania

Mejor Show de Humor

Cómo ser un Superhéroe y no morir en el intento

Gustavísimo 25 años de Humor

K-Pérucita y Pumto

Mejor Obra Musical o Zarzuela

Fascinación

Sombrero Pirí

Mejor Obra de Teatro Popular

El Macatero de Villa Yvytu

Joayhu ha traición guerra aja

Una familia de locos

Mejor Obra de Teatro Infantil

Dilema de Pájaros

El Hombre Bala

Las Aventuras del Ratón Pérez

Lo esencial es invisible a los ojos

Los 3 Mosqueteros

Mejor Obra de Teatro Social

Cambala

Él

La Isla

La revolución del temblor

Mujeres de arena

Mejor Obra de Drama

Anna Cappelli

Barrunto

Dicen que de noche cuesta más

Dirrrty Boys

Largo Viaje de un Día hacia la Noche

Tres funerales tras el suspiro

Mejor Obra de Comedia

Algunos maridos van al cielo

El Amor Platónico

La Verdad Efímera

Las Mal Queridas

No Somos Nada

Psicópata

Mejor Actor Secundario

Carlos Fernández, por Largo Viaje de un Día hacia la Noche

Felipe Jara, por Las Aventuras del Ratón Pérez

Gustavo Mancuello, por Algunos maridos van al cielo

Rayam Mussi, por Largo Viaje de un Día hacia la Noche

Ronald von Knobloch, por Las Aventuras del Ratón Pérez

Víctor Sosa Traverzzi, por La Isla

Mejor Actriz Secundaria

Andrea Quattrocchi, por No Somos Nada

Dai Acosta, por Las Aventuras del Ratón Pérez

Sandy Molas, por Los 3 Mosqueteros

Susy Panizza, por El Retrato de Dorian Gray

Tainá Lipinski, por Largo Viaje de un Día hacia la Noche

Teresa Barriocanal, por Cambala

Mejor Actor Principal

Alan Jara, por Dirrrty Boys

Ariel Galeano, por Psicópata

Felipe Jara, por Fascinación

Héctor Silva, por Tres funerales tras el suspiro

Luis Gutiérrez, por La Isla

Pablo Ardissone, por Él

Mejor Actriz Principal

Antonella Zaldívar, por Anna Cappelli

Guadalupe Lobo, por La Verdad Efímera

Katia García, por Cambala

Lidia López, por Cambala

Natalia Nebbia, por Barrunto

Noelia Ibarrola, por Barrunto

Mejor Dirección

Jorge Báez, por Barrunto

Marcela Gilabert, por Psicópata

Nicolás Sotomayor, por Dirrrty Boys

Paola Irún, por La revolución del temblor

Rodrigo Pastore Samaniego, por Cambala

Víctor Sosa Traverzzi, por La Isla

Mejor Obra

Anna Cappelli

Barrunto

Cambala

Joayhu ha traición guerra aja

La revolución del temblor

La Verdad Efímera

Largo Viaje de un Día hacia la Noche

Psicópata

Sobre los Premios Edda al Teatro en Asunción

La octava edición de los Premios Edda cuenta con el apoyo de Fondos de Cultura 2026 de la Secretaría Nacional de Cultura, además del auspicio de la Municipalidad de Asunción a través del Centro Paraguayo Japonés y otras empresas e instituciones.

La lista completa de nominados también está disponible en las redes sociales oficiales de los Premios Edda y en www.premiosedda.org.