San Pedro de Ycuamandyyú: Nuevo anuncio de inicio de restauración de la histórica Casa de la Cultura

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) y la empresa Corporación Lemuria SA anunciaron que el próximo lunes 14 de septiembre se iniciarán las obras de restauración de la histórica Casa de la Cultura de la ciudad capital del departamento de San Pedro.

El contrato establece un plazo de ejecución de 10 meses, mientras que la fiscalización de los trabajos estará a cargo de la SNC.

El anuncio genera expectativa debido a que el histórico inmueble continúa cerrado y presenta un avanzado deterioro. Durante varios meses, las intervenciones se limitaron principalmente a tareas de emergencia y apuntalamiento de su estructura.

A comienzos de mayo de este año, funcionarios de la Secretaría Nacional de Cultura acudieron nuevamente al lugar tras los reclamos y publicaciones sobre el estado del edificio. En aquella ocasión, la intervención se concentró en trabajos básicos para evitar un eventual colapso, incluso con apoyo de la Escuela Taller de San Pedro de Ycuamandyyú.

La situación había generado preocupación entre autoridades y ciudadanos, debido a que la Casa de la Cultura se encuentra en riesgo y sus estructuras se han ido debilitando con el paso del tiempo. La comunidad reclama desde hace tiempo una restauración integral que permita recuperar el histórico edificio.

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El inmueble forma parte del patrimonio de San Pedro de Ycuamandyyú y está ubicado en un predio municipal, en pleno centro de la ciudad. El proyecto de recuperación contempla la posibilidad de volver a convertir el espacio en un centro cultural para la comunidad, recuperando su función como lugar destinado a actividades educativas, artísticas y culturales.

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Un largo camino de anuncios

La recuperación del edificio ya había sido anunciada anteriormente mediante el programa Tekorenda, impulsado por la Secretaría Nacional de Cultura. Incluso se había firmado un convenio entre instituciones y desarrollado talleres participativos con jóvenes para definir propuestas de utilización del espacio.

Sin embargo, los trabajos de restauración no avanzaron al ritmo esperado, generando críticas debido a la distancia entre los anuncios oficiales y la ejecución efectiva de las obras.

Desde la Secretaría habían explicado que uno de los obstáculos era la dificultad para encontrar empresas especializadas en restauración de patrimonio histórico, mientras se señalaba que los recursos para el proyecto estaban disponibles.

Ahora, con el anuncio de la contratación de Corporación Lemuria SA, representado por Pablo Rodríguez Rodas, y el inicio de los trabajos previsto para el lunes, la ciudadanía sampedrana espera que finalmente se concrete la recuperación del edificio y que la histórica Casa de la Cultura deje atrás los apuntalamientos y las soluciones temporales para entrar en una etapa de restauración definitiva.

El desafío será recuperar no solamente la estructura del inmueble, sino también el patrimonio histórico y cultural que permanece en su interior, devolviendo a San Pedro un espacio que durante años fue utilizado para actividades culturales y educativas.