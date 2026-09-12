Cultura
12 de septiembre de 2026 a la - 09:27

El Teatro Municipal vuelve a contar su historia con Dramatour

Hombre gesticulando en traje oscuro, mientras público atento escucha en un ambiente iluminado con detalles clásicos.
Uno de los personajes de Dramatour comparte su historia ante el público durante el recorrido por el Teatro Municipal.Gentileza

El Teatro Municipal de Asunción volverá a convertirse en escenario de su propia historia con una nueva edición de Dramatour, una visita guiada dramatizada que propone recorrer el emblemático edificio de la mano de personajes vinculados a su pasado. La actividad será este domingo 13 de septiembre, a las 15:00, con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color

Más que una visita convencional, Dramatour propone acercarse a la historia del Teatro Municipal a través de quienes fueron parte de ella. Durante el recorrido, distintos personajes aparecerán en los espacios del histórico coliseo para compartir anécdotas, vivencias y curiosidades que permiten conocer otras dimensiones de la institución cultural.

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En esta edición, además, el público podrá acceder a espacios del Teatro Municipal que hasta ahora no formaban parte del recorrido habitual. La incorporación de estos nuevos lugares busca ampliar la experiencia y sumar momentos de sorpresa al itinerario, mientras se pone en valor un patrimonio que continúa formando parte de la vida cultural de Asunción.

A lo largo de la visita volverán a encontrarse con el público figuras como Ignacio A. Pane, Tala Ern de Retivof, el empresario Baudilio Alió y Jacinto Herrera, además del singular cuidador del Municipal. A través de la interpretación, sus historias permitirán trasladarse a diferentes momentos de la vida del teatro y conocer parte de las personas que dejaron su huella en este espacio.

Los personajes estarán interpretados por estudiantes de teatro del Instituto Municipal de Arte (IMA) y funcionarios del Teatro Municipal. Junto con el guía, acompañarán a los visitantes en un recorrido que combina actuación, historia y patrimonio, con una propuesta pensada para públicos diversos.

Mujer con gafas y niño en chaqueta oscura tocan violín en un escenario iluminado, mientras adultos observan atentos.
La música también forma parte de la experiencia de Dramatour, que combina historia, actuación y patrimonio.

Dramatour busca así fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y uno de los espacios culturales más emblemáticos de la capital. La propuesta apunta especialmente a que nuevas generaciones puedan aproximarse a la historia del Teatro Municipal desde una experiencia participativa, en la que el edificio y sus protagonistas se convierten en parte de una narración viva.

El proyecto es impulsado conjuntamente por la Dirección General de Cultura y Turismo, el Teatro Municipal de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción. Es presentado por la Fundación Itaú y cuenta con el apoyo de Personal Flow y, en esta edición, del Instituto Municipal de Arte.

La nueva edición de Dramatour se realizará este domingo 13 de septiembre, a las 15:00, en el Teatro Municipal de Asunción. La participación es libre y gratuita y no requiere inscripción previa: el acceso será por orden de llegada. La invitación está abierta a familias, jóvenes, estudiantes, amantes del teatro y de la historia, así como a toda persona interesada en conocer el patrimonio cultural de la ciudad desde otra perspectiva.