El Teatro Municipal vuelve a contar su historia con Dramatour

Más que una visita convencional, Dramatour propone acercarse a la historia del Teatro Municipal a través de quienes fueron parte de ella. Durante el recorrido, distintos personajes aparecerán en los espacios del histórico coliseo para compartir anécdotas, vivencias y curiosidades que permiten conocer otras dimensiones de la institución cultural.

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En esta edición, además, el público podrá acceder a espacios del Teatro Municipal que hasta ahora no formaban parte del recorrido habitual. La incorporación de estos nuevos lugares busca ampliar la experiencia y sumar momentos de sorpresa al itinerario, mientras se pone en valor un patrimonio que continúa formando parte de la vida cultural de Asunción.

A lo largo de la visita volverán a encontrarse con el público figuras como Ignacio A. Pane, Tala Ern de Retivof, el empresario Baudilio Alió y Jacinto Herrera, además del singular cuidador del Municipal. A través de la interpretación, sus historias permitirán trasladarse a diferentes momentos de la vida del teatro y conocer parte de las personas que dejaron su huella en este espacio.

Los personajes estarán interpretados por estudiantes de teatro del Instituto Municipal de Arte (IMA) y funcionarios del Teatro Municipal. Junto con el guía, acompañarán a los visitantes en un recorrido que combina actuación, historia y patrimonio, con una propuesta pensada para públicos diversos.

Dramatour busca así fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y uno de los espacios culturales más emblemáticos de la capital. La propuesta apunta especialmente a que nuevas generaciones puedan aproximarse a la historia del Teatro Municipal desde una experiencia participativa, en la que el edificio y sus protagonistas se convierten en parte de una narración viva.

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El proyecto es impulsado conjuntamente por la Dirección General de Cultura y Turismo, el Teatro Municipal de Asunción y la Sociedad Filarmónica de Asunción. Es presentado por la Fundación Itaú y cuenta con el apoyo de Personal Flow y, en esta edición, del Instituto Municipal de Arte.

La nueva edición de Dramatour se realizará este domingo 13 de septiembre, a las 15:00, en el Teatro Municipal de Asunción. La participación es libre y gratuita y no requiere inscripción previa: el acceso será por orden de llegada. La invitación está abierta a familias, jóvenes, estudiantes, amantes del teatro y de la historia, así como a toda persona interesada en conocer el patrimonio cultural de la ciudad desde otra perspectiva.