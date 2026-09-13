La fe de un Paraguay que busca resurgir

“Me gustó siempre hurgar en la historia de mi país, en las tradiciones que los paraguayos no conocemos”, cuenta Sussy Sacco, una de las figuras referentes de la danza y la promoción cultural paraguaya, quien ha desarrollado una extensa trayectoria como bailarina, profesora superior de danza, coreógrafa, diseñadora y directora de espectáculos.

La curiosidad es uno de los motores de su trabajo. Investigar, descubrir y después transformar ese conocimiento en movimiento, música, vestuario y puesta en escena.

Su intención también es escapar de los lugares comunes. “El folclore de Paraguay es riquísimo”, sostiene, convencida de que todavía hay muchas historias, danzas y costumbres por descubrir y llevar a escena.

El espectáculo recorrerá expresiones como la fiesta patronal de San Francisco Solano, en Minas, Emboscada, con el Guaikuru Ñemonde; la Semana Santa paraguaya, con sus cantos y momentos de profunda religiosidad, y la peregrinación a Caacupé, con sus promeseros, familias, carretas y caminantes.

Pero detrás de ese gran despliegue existe una historia mucho más íntima. Sussy reconoce que hubo momentos en los que pensó en detenerse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Montar un espectáculo implica afrontar costos, pagar a los bailarines, contratar un teatro y sostener un equipo técnico.

El cansancio, la falta de apoyo y algunas dificultades llegaron a hacerla dudar. Sin embargo, una conversación terminó siendo determinante. Tras ver Ciento por ciento Paraguay, en 2024, monseñor Claudio Giménez le dijo: “Usted tiene que seguir haciendo. Esta es una misión que usted tiene”, recordó la directora del Ballet Mimbipa.

Las palabras quedaron dando vueltas. Aunque en 2025 decidió no realizar el espectáculo, finalmente volvió a ponerse en marcha.

Y así nació esta nueva oportunidad que, según Sussy, también tiene una responsabilidad con el arte. “Al público tenemos que presentarle lo mejor que tenemos”, afirma.

Esa exigencia también aplica en el cuidado puesto en cada detalle. El Ballet Mimbipa incorporará una pantalla LED, pero estará al servicio de la expresión artística.

“El arte eleva, la música eleva”, dice Sussy, convencida de que la experiencia de ver danza en vivo tiene una fuerza que ninguna pantalla puede reemplazar.

El recorrido culminará con Resurgirá PY, una mirada simbólica a la historia de una nación que atravesó momentos difíciles y que, una y otra vez, encontró fuerzas para levantarse.

Es también el punto en el que la historia colectiva se encuentra con una reflexión personal. “El amor a la patria es dar todo lo que yo puedo dar como ciudadana paraguaya”, expresa, porque para ella ese amor no consiste solamente en sentirse orgulloso del país, sino en aportar desde el lugar que cada uno ocupa.

Y ese aporte, en su caso, lleva más de medio siglo de danza. Detrás de cada bailarín que saldrá al escenario hay generaciones de artistas, docentes, técnicos y colaboradores que hicieron posible que el Ballet Mimbipa recorriera escenarios nacionales e internacionales llevando consigo las expresiones de nuestra cultura.

Por eso, Caminos de Fe tiene también algo de celebración y de agradecimiento. Es el reencuentro de una compañía con su público, pero sobre todo el resultado de una decisión personal: seguir.

Sussy lo resume en una frase que parece sencilla, pero que después de 57 años adquiere otro significado: “Nos merecemos lo mejor”.

Y eso es lo que el Ballet Mimbipa se propone entregar: una noche para emocionarse, recordar, descubrir y volver a mirar nuestras raíces a través de la danza.

Una historia de fe que vuelve a contarse sobre un escenario.

Caminos de Fe

Las funciones serán el sábado 19 de septiembre, a las 20:30, y el domingo 20, a las 19:30, en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay.

Las entradas cuestan G. 150.000 y están disponibles por Ticketea.