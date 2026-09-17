Teatro y danza en Asunción: guía de espectáculos para el fin de semana

El teatro y la danza ocuparán este fin de semana varios espacios de la ciudad de Asunción, ofreciendo propuestas para entretenerse y también para reflexionar. En esta nota te contamos todas las opciones para disfrutar:

Ballet Mimbipá - Caminos de fe

“Caminos de fe” se denomina el nuevo espectáculo del Ballet Mimbipá, dirigido por la maestra Sussy Sacco. A través de la danza, el espectáculo ofrecerá un recorrido por tradiciones y expresiones de la fe, presentando cuadros inspirados en la Semana Santa, la peregrinación a Caacupé, la festividad de San Francisco Solano y otros.

Lugar: Teatro “José Asunción Flores del BCP (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos)

Funciones: sábado a las 20:30 y domingo a las 19:30

Entradas: En Ticketea a G. 150.000

Emergencias

En una particular sala de emergencias donde nada funciona, un excéntrico staff médico deberá enfrentarse a los casos más insólitos, absurdos e inesperados.

Lugar: Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe)

Actúan: Enrique Pavón, Gustavo Corvalán, Dani Wuyk, Leti Panambi Sosa y Milagros Walter.

Funciones: viernes y sábado a las 21:00, y domingo a las 20:00.

Entradas: En Ticketea con precios desde G. 80.000

Día de visitas

A través de breves historias, la obra representa la supervivencia de varias de un grupo de mujeres recluidas en una cárcel e invita a la reflexión sobre la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Lugar: Patio Leonor de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

Actúan: Katty Pacuá, Katia García, Nadia Capdevila, Paula Cáceres, Maco Cacavelos, Sandy Molas, Lucky FarVill, Belén Delpino y Sol Buena Flor.

Libreto y dirección: César Portillo

Funciones: viernes y sábados a las 21:00, domingo 20:00

Entradas: Anticipadas a Gs. 90.000 y en promoción 2 por G. 160.000 (hasta los viernes a las 20:00) y en puerta a G. 100.000. Reservas al (0985)289-274.

TIAtro en corto

Ciclo de teatro breve que ofrece en esta edición cuatro obras: “¿Todavía sabremos entrar por la ventana?”, “Objetos perdidos”, “Rollitos primavera” y “Venta de garaje”.

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Lugar: TIA (Avda. España c/ San José)

Funciones: viernes a las 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30

Entradas: individuales por obra cuestan G. 25.000. El combo para ver las cuatro puestas cuesta G. 80.000 para público en general y G. 60.000 para alumnos del TIA. Se pueden adquirir al individuales por obra cuestan G. 25.000. El combo para ver las cuatro puestas cuesta G. 80.000 para público en general y G. 60.000 para alumnos del TIA. Se pueden adquirir al https://wa.link/vnhe9t

Primavera oscura

Ciclo de teatro breve centrado en el suspenso y la psique humana En cada función, el público podrá disfrutar de tres obras independientes bajo la premisa “florecer también puede doler”. Las obras que se presentan son: “El cuidador”, “Amor condríaco” y “Noelia”.

Lugar: TIA (Avda. España c/ San José)

Funciones: domingo a las 19:00 y 20:30.

Entradas: Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 y se pueden adquirir a través del (0981) 135-047. En puerta costarán G. 80.000. Para estudiantes, G. 50.000.

A tener en cuenta: Las obras son aptas para mayores de 16 años.

Radojka

¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo? Esta comedia presenta a dos mujeres que, frente a una situación desesperada, se ven obligadas a tomar una decisión tan radical como disparatada para conservar su trabajo.

Lugar: Arlequín Teatro (Antequera 1061)

Libreto: Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal

Dirección: Nelson Arce

Actúan: Regina Bachero y Claudia Scavone

Funciones: viernes y sábado a las 21:00.

Entradas: Tuti y al (0992) 442-152. Anticipadas a G. 80.000 y, en puerta, G. 100.000.

Gorila

El escape de un gorila del zoológico cruza los destinos de Gloria, Esteban y Darío para siempre. A medida que los personajes toman decisiones y se enfrentan a sus consecuencias, descubren que cualquier intento de huida siempre los llevará al mismo lugar.

Lugar: Casa Sigilos (Palma 751)

Libreto y dirección: Nicolás Sotomayor, en colaboración con Sigilos Teatro Experimental

Actúan: Jackie Neumann, Fran Fonseca, Andrés Capurro y Angie Pedrozo

Funciones: viernes 20:30 y domingo a las 18:00 y 20:00.

Entradas: Anticipadas a G. 80.000 al (0984) 926-499. En puerta cuestan G. 100.000.

A tener en cuenta: Recomendado para mayores de 18 años. Contiene juegos de luces intensas/estroboscópicas y sonidos a alto volumen que pueden afectar a personas con sensibilidad auditiva o visual.

Bodas de sangre

Una versión renovada de la clásica obra del dramaturgo español Federico García Lorca, en la que se abordan temas como el deseo, la libertad, la violencia, los mandatos sociales y el peso del destino.