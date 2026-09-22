Crear en Libertad celebra 30 años con espectáculos, talleres y espacios de intercambio

En el marco de sus 30 años de trayectoria, Crear en Libertad presenta su 25ª edición con una programación que reúne propuestas de Paraguay, Brasil, España y Argentina, además de la participación de artistas paraguayos que desarrollan sus trayectorias en otros países, como Jiva Velázquez, integrante del Ballet Estable del Teatro Colón de Buenos Aires.

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Talleres y laboratorios

La programación formativa reúne seis propuestas con inscripción previa. “Territorios Otros”, con Hugo Rojas, se desarrollará del 24 al 29 de septiembre, de 10:00 a 12:00, en el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” (Herrera c/ Tacuary) y ALTER SALA (Lomas Valentinas 1069), con muestra final el 29 de septiembre.

“Procesos Creativos Heurísticos Híbridos”, con Valdemir de Oliveira, será el viernes 25, de 14:30 a 16:00, en el CCEJS. Ese mismo día, de 17:00 a 19:00, tendrá lugar “Carimbó: Raíz, Ritmo y Rueda Amazônica”, con Bruno Munduruku.

El sábado 26, de 17:30 a 19:00, será el turno de “Boi de Quilombo: Danza, Ancestralidad y Escena”, con Wilson Junior, en el CCEJS. “JAM MOUV / IMPRO”, con Jiva Velázquez, tendrá una primera jornada el sábado 26 a las 20:00 en el CCEJS y continuará el domingo 27, de 17:00 a 19:00, en ALTER SALA, con una jam y ronda de diálogos.

Finalmente, “Cultura Hip Hop y la tradición radical negra en América Latina”, con IFÁ, se realizará el domingo 27, de 15:00 a 17:00, en ALTER SALA.

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Noches de espectáculos

Las presentaciones comenzarán el jueves 24 de septiembre, a las 20:00, en el CCEJS, con la apertura y las obras “DESPIERTA”, de Tatiana Mersán, y “TRÍO 360º”, de Laura Guy junto a la Compañía de Danza Bethania Joaquinho.

El viernes 25, a las 20:00, en el CCEJS, se presentarán una de las obras seleccionadas mediante la convocatoria a creadores locales, “UTERA MACAIA”, de Valdemir de Oliveira, y la proyección de entrevistas de “Bailarines Paraguayos por el Mundo”.

El sábado 26, a las 14:30, se presentará “RENASEN / Bañado Sur”, dirigida por Sergio Núñez, en el CCEJS. Por la noche, a las 20:00, el programa continuará con “BLACK”, de OLOUY, y “JAM MOUV / IMPRO”, con Jiva Velázquez.

El lunes 28, a las 20:00, en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (José Berges e/ Brasil y EE.UU.), se presentarán la segunda obra seleccionada mediante convocatoria, “PETIT LAURA”, con Laura Guy, y el estreno de “Galinhas Velhas”, con IFÁ y Wilson Junior.

El encuentro finalizará el martes 29, a las 20:00, en el CCEJS, con la muestra final de “Territorios Otros”, dirigida por Hugo Rojas, y la clausura.

Conversatorios y retrospectiva

Los espacios de diálogo tendrán acceso libre hasta completar aforo. El jueves 24, a las 18:30, en el CCEJS, se realizará “YPY: Danza y espiritualidad de los pueblos originarios del Paraguay”, propuesta de ACCEL para el Consejo Internacional de la Danza, en el marco de los Proyectos de Participación UNESCO Paraguay.

El lunes 28, a las 17:30, en el CCPA, tendrá lugar el conversatorio “Contribuciones del Encuentro Crear en Libertad a la danza teatro en el periodo 1996-2002”, tesis de la Lic. Marcia Videla Ayala. El martes 29, a las 18:30, en el CCEJS, se desarrollará el conversatorio “TANGARA”, vinculado a la investigación de Alejandra Díaz en la Maestría Profesional en Danza de la UFBA.

Creadores nacionales

Como parte de la convocatoria a creadores locales realizada para esta 25ª edición, fueron seleccionadas dos obras de entre las nueve propuestas recibidas: “Fragmentos de una historia encontrada”, de Manuel Portillo, una creación colectiva y colaborativa del equipo de intérpretes, con coordinación de Ruth Y. López e idea general de Fernanda Gómez Murillas, en el marco de la Residencia Cartografías de la Danza en América Latina de Espacio E; y “Demodé”, obra en proceso de Rocío Ortiz y Sara Recalde, del Colectivo 2/1, que indaga en la contradicción entre lo que mostramos y lo que realmente habitamos.

La evaluación estuvo a cargo de Alejandra Díaz, directora artística de Crear en Libertad; Hugo Rojas, bailarín, coreógrafo y docente paraguayo; y Mariela Ruggeri, coreógrafa, docente e investigadora argentina, sumando una mirada internacional al proceso de selección.

Los espectáculos y propuestas abiertas al público serán de acceso libre hasta completar aforo, mientras que los talleres y laboratorios requerirán inscripción previa. Los horarios, espacios, detalles de cada actividad, requisitos de inscripción y el formulario para la convocatoria pueden consultarse en www.crearenlibertad.org.

Sobre la Asociación Cultural Crear en Libertad

La Asociación Cultural Crear en Libertad (ACCEL) es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Su misión es promover el desarrollo cultural en Paraguay mediante la difusión y defensa de la diversidad de las expresiones culturales del país, así como impulsar proyectos y programas para fortalecer la creación y formación artística en todas sus expresiones. Entre sus líneas de trabajo se encuentran la formación de artistas, el intercambio entre creadores y profesionales de la cultura, la investigación y documentación del arte en Paraguay, la gestión cultural y el trabajo en redes.