“Combatir el miedo”: una exposición vuelve sobre el archivo de Frente

La exposición se construye a partir del fondo documental de los ejemplares de Frente, publicación estudiantil independiente vinculada al Movimiento Independiente (MI), una agrupación de estudiantes universitarios opositores a la dictadura de Alfredo Stroessner.

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La revista funcionó como un espacio de difusión y concienciación política, social y cultural. Sus páginas forman parte de una memoria documental relacionada con el movimiento estudiantil y con las discusiones que atravesaban a una generación de jóvenes universitarios en un contexto marcado por la dictadura.

Más que presentar estos ejemplares únicamente como documentos históricos, la muestra plantea volver sobre ellos desde una mirada contemporánea. Las obras reunidas intervienen, reinterpretan o dialogan con los materiales de Frente, generando nuevas posibilidades de lectura alrededor de aquello que estos archivos conservan y de las preguntas que pueden abrir en el presente.

En ese cruce entre archivo y creación, la exposición plantea una reflexión sobre la memoria y sobre las formas en que determinados documentos pueden volver a entrar en circulación, no solamente como registro de una época, sino también como materia para nuevas interpretaciones.

Recuperar, digitalizar, compartir

“Combatir el miedo” forma parte del proyecto “Rescatar memorias, construir futuros: digitalización del acervo histórico del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos y su socialización a la comunidad cultural y educativa”, una iniciativa que busca trabajar sobre la conservación y difusión de materiales documentales.

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El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación José De La Sobera y es impulsado por Acción Archivo Memoria y el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. En este marco, la exposición permite acercar parte de ese acervo a la comunidad cultural y propone otra manera de entrar en contacto con documentos que forman parte de la memoria colectiva.

“Combatir el miedo: 55 años de Frente, vocero del movimiento estudiantil” será inaugurada este jueves 24 de septiembre a las 19:00 en Sala Cubo, ubicada sobre Eligio Ayala 973. La propuesta parte de un archivo para llevarlo nuevamente al espacio público, esta vez a través del diálogo con el arte contemporáneo.