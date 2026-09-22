“EXpuestas”, la obra teatral que sumerge a cuatro actores en el universo femenino

En “EXpuestas”, dos ex esposas de un mismo hombre se encuentran para realizar un agasajo a la hija que se acaba de casar. También aprovechan el encuentro para buscar una tercera esposa para el ex marido.

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Esta es la sinopsis de esta obra, escrita por Diana Frutos, quien por primera vez también asume la dirección de la puesta, que tendrá su estreno este jueves 24 en el Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña).

“Es una obra donde nos reímos del matrimonio y lo que tiene de diferente la puesta es que los cuatro personajes femeninos son interpretados por cuatro actores varones”, detalló Frutos.

Agregó que “EXpuestas” tuvo su origen en otra obra que escribió, “La ex de mi ex”, a partir de largas conversaciones con las actrices Eli Caballero y Alejandra Siquot. “Yo estaba verde como dramaturga y le faltaban ciertas cosas que ahora pude analizar mejor, agregarle conflictos, personajes, otros puntos de vista, es como que pude madurar un poco más como dramaturga”, indicó.

Agregó que tras este proceso sentía la necesidad “que se escuche a estas mujeres desde otros cuerpos y otras voces”. “Me parece que llama más la atención escuchar una frase típicamente femenina desde un lugar inesperado”, acotó.

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Félix Medina, Diego Mongelós, Bruno Sosa Bofinger y Mario González Martí son los cuatro actores que asumieron el desafío de interpretar estos cuatro personajes femeninos. Frutos comentó que el trabajo fue “trabajar de adentro para afuera: ellos no van a estar vestidos de mujeres, ni van a usar tacos, ni van a usar pelucas ni labial”.

Agregó que, en todo el proceso de montaje de la obra, lo que hicieron fue “atravesar emociones femeninas, situaciones, los mandatos, las reglas de juego con las que las mujeres tenemos que jugar la vida”.

El actor Bruno Sosa Bofinger afirmó que la propuesta lo motivó a volver a las tablas, tras haber sido recomendado por sus propios compañeros de elenco. “El desafío es contar algo desde la no comodidad”, afirmó.

Diego Mongelós, por su parte, señaló que se quedó sorprendido con el libreto y le pareció un planteamiento súper interesante.

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“La propuesta, más allá de la comedia, es una propuesta súper poderosa de cómo nosotros desde la masculinidad nos ponemos en la piel, en los zapatos, de situaciones por las que están pasando las mujeres, por las que pasan cotidianamente”, expresó.

Agregó que va a ser “sumamente interesante” ver a hombres “asumiendo esas situaciones, desde el humor, pero con diferentes capas de significación y de profundidad”.

Bruno Sosa Bofinger sostuvo que tienen una gran influencia de las mujeres en sus vidas y que, sin darse cuenta, volcaron a estos personajes algunos elementos de sus madres, tías, abuelas, etc.

“Finalmente son emociones de seres humanos y lo interesante es hacer ese hincapié en el ser humano, más allá del género, si son hombres o mujeres. Cómo como ser humano me van afectando diferentes situaciones, diferentes problemas, cómo voy reaccionando desde mi humanidad”, remarcó Mongelós.

Una oportunidad para empatizar mejor con las mujeres

Mario González Martí sostuvo que le pasó muchísimo, en el proceso de creación de su personaje, encontrar frases o elementos de mujeres de su entorno y también empatizar mucho mejor con sus amigas.

“Tengo muchas amigas mujeres y uno hace esa función de escucha. Empatizás desde otro lado cuando te tenés que meter vos en la piel de lo que siente esa amiga o lo que le pasa”, expresó el actor.

Por su parte, Félix Medina destacó el trabajo realizado por Frutos, con toda la carga que conlleva llevar adelante la temporada de una obra de teatro. “Es sumamente pesado”, acotó.

“Cuando nosotros tomamos en serio el trabajo de encarnar, de sentir, de razonar, de reaccionar como reaccionaría una mujer, yo no creo que un varón pueda. Es tremendo, es pesado y es terrible. Pero, bueno, la gente se va a reír”, afirmó.

Medina invitó al público que, más allá del humor, pueda descubrir las subcapas que tiene esta obra, al tiempo de disfrutar y dejarse llevar.

Museo del Ex, funciones y entradas para ver la obra

En la antesala del Arlequín Teatro se habilitará un Museo del Ex, en el que el público podrá llevar y exponer los regalos que le quedaron de su ex pareja.

Las funciones de esta comedia serán los días 24, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3 y 4 de octubre. Las funciones serán jueves, viernes y sábados a las 21:00, y domingos a las 20:00.

Las entradas se pueden adquirir a través del WhatsApp +595 992 442152 o en la boletería del Arlequín Teatro. Hasta este miércoles 23 las entradas anticipadas cuestan G. 100.000. En los días de función o en puerta costarán G. 120.000.