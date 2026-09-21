Premio Lumière, una oportunidad para jóvenes documentalistas: ¿en qué consiste y cómo participar?

La convocatoria de la octava edición del Premio Lumière está abierta hasta este viernes 25 de septiembre. Este galardón busca visibilizar e impulsar el talento joven en el ámbito del cine documental en Paraguay, ofreciendo una residencia de dos meses en París, Francia.

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Este premio es organizado conjuntamente por la Embajada de Francia en Paraguay y la Alianza Francesa de Asunción con el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), con el apoyo de la Asociación de Documentalistas del Paraguay (DocPy).

¿En qué consiste el Premio Lumière?

El premio consiste en una residencia en el marco de la “universidad de verano” de LA FÉMIS, la Escuela Nacional Superior de los Profesionales del Audiovisual en París, institución referente de la realización cinematográfica y televisiva. La misma se llevará a cabo entre julio y septiembre de 2027.

Este galardón incluye el pasaje, el alojamiento y el viático, así como los cursos de francés en la Alianza Francesa de Asunción.

En tanto, los ganadores del segundo y tercer premio recibirán un certificado y la retroalimentación de expertos de La FÉMIS

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Requisitos para participar de la convocatoria al Premio Lumiére

La convocatoria para esta octava edición del Premio Lumière está dirigida a:

Jóvenes de 18 a 27 años (cumplidos durante 2026).

Nacionales paraguayos o extranjeros residentes en Paraguay por al menos cinco años.

Que hayan participado en la realización de un corto documental en cualquiera de las siguientes áreas: dirección, guion, producción, dirección de fotografía, dirección de arte, sonido, música, edición, efectos visuales, composición o animación.

Se admite solamente un candidato por obra y es indispensable que la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y de exhibición pública de cada obra presentada sean de titularidad y responsabilidad del participante que se presenta al concurso.

En caso de no poseer la titularidad, de acuerdo con las bases y condiciones del concurso, se debe presentar una autorización de uso de la obra bajo documento autenticado por escribanía.

Los interesados en participar pueden consultar todas las bases y condiciones, así como completar el formulario online en el enlace habilitado para el efecto.