¿Qué es Words & Sound? Literatura, música y nuevas formas de encuentro cultural en Asunción

Más que una feria de libros, Words & Sound plantea un encuentro alrededor de la literatura y la música, incorporando presentaciones, talleres, una feria editorial y de discos, además de espacios destinados a la creación. La programación reúne a autores paraguayos y argentinos, editoriales independientes, proyectos vinculados a la música y artistas de distintas disciplinas.

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Agustina Bazterrica, la gran invitada del festival

Uno de los principales atractivos de esta segunda edición será la presencia de la escritora argentina Agustina Bazterrica, autora de “Cadáver exquisito”, novela que la convirtió en una de las voces más reconocidas de la narrativa latinoamericana contemporánea. La obra, publicada originalmente en 2017, construye una distopía en torno a una sociedad que ha normalizado el consumo de carne humana y utiliza ese escenario para explorar cuestiones vinculadas con el poder, la violencia, el lenguaje y las formas de relacionarnos con los otros.

“Cadáver exquisito” tuvo una amplia circulación internacional y fue traducida a numerosos idiomas, llevando la literatura de Bazterrica a lectores de distintos países. La autora también publicó “Matar a la niña”, “Las indignas” y otros libros de cuentos y novelas que consolidaron su lugar dentro de la literatura argentina contemporánea.

Su presencia en Words & Sound permitirá acercar al público paraguayo a una escritora cuya obra ha encontrado una importante recepción fuera de su país y que se caracteriza por utilizar géneros como la distopía y el terror para abordar conflictos sociales y humanos.

De la narrativa argentina a los talleres de escritura

La programación internacional también contará con Loyds, novelista argentino, quien forma parte de una escena literaria contemporánea que explora otras maneras de narrar y relacionarse con la cultura popular. Su participación se suma a la del escritor argentino Esteban Castromán, quien estará al frente de un taller de escritura destinado a jóvenes.

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Los talleres son parte de la propuesta que diferencia al festival de una feria tradicional: además de acercarse a libros y autores, el público puede participar de espacios vinculados directamente con los procesos de creación.

Nuevos libros desde Paraguay

La literatura paraguaya tendrá también un lugar central. La escritora María Pía Escobar presentará “Ida”, publicación que inaugura el catálogo de Casiopea Editora, una nueva editorial paraguaya.

La aparición de nuevos sellos editoriales forma parte de un movimiento que en los últimos años ha ampliado las posibilidades de publicación y circulación de autores locales. En ese sentido, la presentación de “Ida” se inscribe en una jornada que busca poner en diálogo la creación literaria con los proyectos que hacen posible que esos libros lleguen a los lectores.

A esto se suma la presentación de una Antología Digital de Relatos Inéditos, resultado de la convocatoria abierta realizada por el propio festival. El volumen reúne textos surgidos de esa convocatoria y funciona como una muestra de nuevas voces narrativas.

Cuando el libro también se mira

La propuesta se extiende hacia las artes visuales con un taller de ilustración y diseño de portada a cargo del artista paraguayo Samuel Araya. La actividad pone el foco en una dimensión que suele quedar detrás del texto: la construcción visual de un libro y la manera en que una portada, una ilustración o una decisión de diseño participan también de la identidad de una obra.

De esta manera, Words & Sound propone acercarse al libro no solamente como objeto de lectura, sino como resultado de un proceso en el que intervienen escritores, editores, diseñadores e ilustradores.

Libros, discos y música en un mismo recorrido

La feria de libros reunirá a Books, Casiopea Libros, Literato y otros sellos editoriales nacionales, ofreciendo un espacio para recorrer publicaciones y proyectos editoriales durante la jornada.

La música tendrá su propio recorrido dentro del festival. Vinilo Cooltural lanzará una feria de discos en el marco del ciclo Embarcate, mientras que AUDIOLAB estará a cargo de un taller de producción musical. El encuentro se cerrará con un show en vivo de Los Ollies.

Así, el festival construye un recorrido que va de la lectura a la escucha y de la contemplación a la creación: se puede conocer a escritores, descubrir nuevos libros, acercarse al trabajo editorial, participar de talleres, explorar discos y terminar la jornada con música en vivo.

Words & Sound tendrá su segunda edición el sábado 3 de octubre, de 13:00 a 22:00, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción. Todas las actividades serán libres y gratuitas.

Conocé la agenda completa: