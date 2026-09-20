Ñande Impro 2026: cuatro shows de improvisación llegan a la Manzana de la Rivera

Durante cuatro noches, Ñande Impro propone acercarse al teatro desde un lugar en el que no existe un guion previo: las historias se construyen en el momento a partir del juego entre los intérpretes y las sugerencias del público. La segunda edición del festival, producida por Lollipost, tendrá como escenario la Sala Federico García Lorca de la Manzana de la Rivera, con funciones del martes 22 al viernes 25 de septiembre.

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La apertura será el martes 22 con Cumbimpro, un unipersonal dirigido e interpretado por la argentina Mariana “Cumbi” Bustinza. Actriz, improvisadora, clown, dramaturga, directora y docente, Bustinza cuenta con más de 25 años de trayectoria y es fundadora del grupo Improvisa2. Ha recibido en tres ocasiones el premio Estrella de Mar y ha participado en más de 70 obras teatrales.

El miércoles 23 será el turno de Ignorancia Artificial, bajo la dirección del chileno Glenn Lazo. Se trata de un formato de “long form” híbrido en el que el elenco completo de Imprudentes compartirá escenario con el artista invitado. Lazo es improvisador, clown y fundador de Improvatorium, y cuenta con más de una década de trayectoria en la improvisación escénica y digital.

El jueves 24 llegará Todo va a estar bien, dirigido por el dominicano Iván Aybar. La propuesta combina el formato de “long form” con recursos audiovisuales en vivo y también contará con la participación de Fani Cantero y Guarania, integrantes de Imprudentes. Aybar es improvisador, actor y director audiovisual, además de miembro fundador de Impredecibles, primer grupo de improvisación teatral de República Dominicana.

El cierre del festival será el viernes 25 con Iconicatch, un espectáculo en formato catch dirigido por el colombiano “Totoy” Gutiérrez. Actor, clown, improvisador y humorista, Gutiérrez forma parte de Icónico Colectivo de Impro, de Bogotá, y fue doble campeón del Campeonato de Impro 2025, realizado en 12 ciudades de Colombia. La última función reunirá nuevamente en escena al elenco paraguayo y a los cuatro invitados internacionales.

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Las cuatro funciones comenzarán puntualmente a las 20:30, con apertura de puertas a las 20:15. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 30.000 por función, mientras que el pase para las cuatro noches cuesta G. 100.000. Las reservas y consultas se realizan al WhatsApp (0983) 212-369. La Sala Federico García Lorca está ubicada en Ayolas casi Benjamín Constant, en la Manzana de la Rivera.

Una semana de formación

Además de los espectáculos nocturnos, Ñande Impro propone cuatro talleres gratuitos de improvisación teatral, que se desarrollarán de 17:00 a 19:15 en la misma sala. Los encuentros son con postulación previa, están dirigidos a participantes de nivel inicial e intermedio y cuentan con cupos limitados a 12 personas por taller.

El martes 22, “Totoy” Gutiérrez estará al frente de Juntos es Mejor, un taller centrado en la escucha, la presencia y la construcción colectiva. El miércoles 23, Mariana “Cumbi” Bustinza dictará Baila con el error, una propuesta que aborda la improvisación a través del juego, la adaptación, la escucha y la aceptación, abierta a personas con o sin experiencia previa.

El jueves 24, Glenn Lazo ofrecerá Piensa Rápido, con ejercicios destinados a activar la creatividad, la espontaneidad y la capacidad de reaccionar frente a lo inesperado. Finalmente, el viernes 25, Iván Aybar dictará Improvisación frente a cámara, donde el lenguaje audiovisual, el encuadre, el punto de vista, el movimiento y el montaje, se incorpora como herramienta para la creación improvisada.

Las postulaciones para los talleres se realizan a través de www.nandeimpropy.com, donde también se encuentran los detalles de cada propuesta.

Una escena construida en el momento

Ñande Impro reúne a una maestra y tres maestros invitados de la región junto a Imprudentes, considerado el primer grupo de improvisación teatral del Paraguay e integrado por Fani Cantero y Guarania. El elenco local ya ha representado al país en encuentros internacionales, entre ellos una competencia realizada en Colombia en 2024.

La propuesta parte de una idea sencilla: cada función sucede una sola vez. Al no existir un texto previamente establecido, los intérpretes deben escuchar, adaptarse y tomar decisiones en escena, mientras el público puede aportar elementos que terminan formando parte de las historias. Desde esta perspectiva, el festival plantea la improvisación no solamente como una técnica escénica, sino también como una práctica vinculada con la creatividad, la comunicación, la escucha y el trabajo colectivo.

La primera edición de Ñande Impro se realizó en 2025 y reunió a artistas de Brasil, Argentina, Chile y Perú. Según datos de la organización, aquella edición alcanzó 300 espectadores en las cuatro funciones y más de 100 participantes en los talleres.