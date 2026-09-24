Teatro en Asunción: tres estrenos renuevan la agenda para este fin de semana

¿Haciendo planes para el fin de semana largo? Si estás por Asunción, hay una variada agenda de puestas teatrales que se podrán disfrutar en la ciudad, incluyendo las comedias “Agencia Cherloka” y “EXpuestas”, así como el drama “La piedra bruta”.

Agencia Cherloka

Tania Katzellenbogen, una joven que acaba de perder su fortuna en un monumental escándalo financiero familiar, se ve obligada a refugiar sus aires de grandeza en un viejo galpón de barrio. Allí, junto a su empleada y recién graduada abogada, Karina Irala, funda “Agencia Cherloka”, una agencia de investigación privada inspirada en su lectura favorita de la infancia: Sherlock Holmes. Entre enredos, ocurrencias disparatadas y situaciones desopilantes, el dúo intentará resolver su primer gran caso.

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos)

Libreto: Luis Recalde Ramírez

Dirección: Arturo Martínez

Actúan: Abigail Cubilla, Sofía Cardozo, Tobías Martínez, Anahí Martínez, Carmen Ochoa, Genn Servín, Sebastián Maldonado, Peter González, Vicente Cardozo y Tomás Casco.

Funciones: viernes y sábado a las 20:30.

Entradas: G. 70.000 y se pueden reservar al (0992) 837-296

La piedra bruta

A través de tres historias sobre poder, fe y orgullo, la obra enfrenta a personajes incapaces de escuchar, compartir o reconocer sus propios límites. Mientras un escultor intenta dar forma al ser humano perfecto, la puesta revela que nadie es una pieza concluida: somos materia en proceso, obligada a seguir trabajando sobre sí misma.

Lugar: Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia 1039 c/ Estados Unidos)

Actúan: Ronald von Knobloch, Juan Carlos Cañete, Felipe Jara, Natalia Silva.

Funciones: viernes, sábado y domingo a las 20:30.

Entradas: G. 75.000 y se pueden adquirir al (0994)430-466.

EXpuestas

¿Qué pasa cuando cuatro varones tienen que ponerse -literalmente- en los zapatos de cuatro mujeres? Esta comedia busca explorar desde el humor las maneras de enfrentarse a los vínculos, las expectativas y los mandatos que muchas veces determinan cómo una mujer debería vivir.

Lugar: Arlequín Teatro (Antequera 1061 c/ Tte. Fariña)

Libreto y dirección: Diana Frutos

Actúan: Diego Mongelós, Félix Medina, Mario González Martí y Bruno Sosa.

Funciones: viernes y sábado a las 21:00 y domingos a las 20:00.

Entradas: G. 120.000 a través del +595 992 442152.

Iconicatch

Espectáculo de improvisación teatral en el formato catch a cargo del colombiano “Totoy” Gutiérrez. Será en el marco del festival Ñande Impro 2026.

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Lugar: Sala García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant)

Función: viernes a las 20:30

Entradas: G. 30.000 al WhatsApp (0983) 212-369.

Emergencias

En una particular sala de emergencias donde nada funciona, un excéntrico staff médico deberá enfrentarse a los casos más insólitos, absurdos e inesperados.

Lugar: Teatro Latino (Tte. Fariña e Iturbe)

Actúan: Enrique Pavón, Gustavo Corvalán, Dani Wuyk, Leti Panambi Sosa y Milagros Walter.

Funciones: viernes y sábado a las 21:00, y domingo a las 20:00.

Entradas: En Ticketea con precios desde G. 80.000

Día de visitas

A través de breves historias, la obra representa la supervivencia de varias de un grupo de mujeres recluidas en una cárcel e invita a la reflexión sobre la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Lugar: Patio Leonor de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

Actúan: Katty Pacuá, Katia García, Nadia Capdevila, Paula Cáceres, Maco Cacavelos, Sandy Molas, Lucky FarVill, Belén Delpino y Sol Buena Flor.

Libreto y dirección: César Portillo

Funciones: sábado a las 19:00 y 21:00

Entradas: Anticipadas a Gs. 90.000 y en promoción 2 por G. 160.000 (hasta los viernes a las 20:00) y en puerta a G. 100.000. Reservas al (0985)289-274.

TIAtro en corto

Ciclo de teatro breve que ofrece en esta edición cuatro obras: “¿Todavía sabremos entrar por la ventana?”, “Objetos perdidos”, “Rollitos primavera” y “Venta de garaje”.

Lugar: TIA (Avda. España c/ San José)

Funciones: viernes a las 20:00, 20:30, 21:00 y 21:30

Entradas: individuales por obra cuestan G. 25.000. El combo para ver las cuatro puestas cuesta G. 80.000 para público en general y G. 60.000 para alumnos del TIA. Se pueden adquirir al individuales por obra cuestan G. 25.000. El combo para ver las cuatro puestas cuesta G. 80.000 para público en general y G. 60.000 para alumnos del TIA. Se pueden adquirir al https://wa.link/vnhe9t

Primavera oscura

Ciclo de teatro breve centrado en el suspenso y la psique humana En cada función, el público podrá disfrutar de tres obras independientes bajo la premisa “florecer también puede doler”. Las obras que se presentan son: “El cuidador”, “Amor condríaco” y “Noelia”.