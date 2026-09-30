“La revolución del temblor” tendrá una función gratuita en el Centro Cultural de España en Asunción

La obra teatral “La revolución del temblor”, recientemente galardonada con el Premio Edda al Mejor Libreto Original, se presentará este jueves 1 de octubre en el auditorio del CCE Asunción (Herrera c/ Tacuary). La función será a las 20:30, con acceso libre y gratuito.

Combinando elementos del biodrama y el teatro documental, la obra acompaña la historia de Rosa Posa, una mujer diagnosticada con Parkinson, para derribar estigmas y celebrar la vida desde el cuerpo, la memoria y el movimiento.

La puesta cuenta con la dramaturgia y dirección de Paola Irún. Debutó en 2024 en la Sala Piloto, donde desarrolló una exitosa temporada. También se presentó en Ciudad de México y Bogotá.

A través de la cotidianeidad de Rosa, “La revolución del temblor” explora desde los retos más complejos hasta las victorias personales. El síntoma físico se desprende de su carga negativa para mutar en una metáfora de cambio y movimiento constante, recordando que la vulnerabilidad puede dar origen a una nueva fortaleza.