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Cultura
27 de octubre de 2026 - 18:46

La fiesta mexicana del “Día de muertos” llega al Centro Cultural del Puerto de Asunción

La tradicional fiesta del Día de Muertos se realizará nuevamente en el Puerto de Asunción.
La tradicional fiesta del Día de Muertos se realizará nuevamente en el Puerto de Asunción.Gustavo Machado

El Día de Muertos se celebrará este domingo en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, de la mano de la Embajada de México en Paraguay. La actividad incluirá un concurso de catrines y catrinas.

Por ABC Color
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La Embajada de México en Paraguay realizará este domingo 1 de noviembre, a partir de las 11:00, la tradicional celebración del Día de Muertos. La fiesta se realizará bajo el lema “Recordar es vivir” en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, con acceso libre y gratuito.

“La celebración mexicana del Día de Muertos es una tradición ancestral de encuentro entre familias, comunidades y generaciones, en la que la memoria permite preservar los vínculos y afectos que permanecen más allá de la ausencia”, señaló la embajada a través de un comunicado de prensa.

Destacó además que esta celebración “no es una fiesta de disfraces ni una cena temática, es un reencuentro festivo de almas a través del amor y el recuerdo”.

La celebración fue proclamada por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en 2004 y es reconocida por reflejar la pluralidad patrimonial de México, su identidad cultural y multidiversidad.

El Altar de Muertos es una de las tradiciones más importantes de esta celebración y está cargada de simbolismo.
El Altar de Muertos es una de las tradiciones más importantes de esta celebración y está cargada de simbolismo.

Varias expresiones acompañan a esta celebración como las ofrendas, los altares, las flores, las velas, la música, la gastronomía, las artesanías y las visitas a los cementerios.

La Embajada de México en Paraguay señaló su interés en “compartir esta celebración con las familias paraguayas y mexicanas y todo el público que esté interesado en conocer un poco más sobre esta festividad sincrética entre la cultura prehispánica y la religión católica, con innumerables expresiones populares que, con el paso del tiempo, han adquirido nuevos significados”.

¿Cómo será la celebración del Día de Muertos en el Centro Cultural del Puerto?

La actividad comenzará a las 11:00 con la apertura del Altar de Muertos, el cual incluirá todos los elementos tradicionales que debe tener una ofrenda y la escenografía que rodea al altar.

Cada altar cuenta una historia, cada ofrenda guarda un recuerdo y cada comunidad tiene su propia manera de mantener vivo el vínculo con quienes ya no están", destacaron.

En paralelo se habilitará un Festival Gastronómico Mexicano con propuestas a cargo de El Távolo, Xochimilco, El Nopal, Maya, Auténtico Sabor Mexicano, Ayoök, El Rey de Mil Coronas, Chilaquilli y el Tortillas.

En este festival gastronómico se podrán encontrar tacos, tamales, chilaquiles, sándwiches (tortas), quesadillas, granizados, aguas frescas y mucho más. También habrá el tradicional Pan de muertos.

Una hogaza de pan circular con un agregado encima
El Pan de muertos es un bollo dulce azucarado que se consume en esta celebración.

A las 12:00 comenzará el “Duelo de catrinas y catrines”, quienes al estilo del personaje creado por el ilustrador José Guadalupe Posada e inmortalizado por Diego Rivera, competirán para ver quién tiene más glamour.

La fiesta se extenderá hasta las 19:00 y a las 17:00 se podrá disfrutar de un concierto de la cantante Mirta Noemí Talavera y su grupo, quienes invitarán a mover el esqueleto.

¿Cómo ser parte del “Duelo de catrinas y catrines”?

El concurso de catrinas y catrines estará abierto a personas de cualquier nacionalidad y se dividirá en tres categorías, tanto para mujeres como para hombres:

  • Infantil: hasta los 12 años de edad
  • Juvenil: de 13 a 17 años de edad
  • Adultos: de 18 años en adelante

Los menores de edad deberán contar contar con la autorización de su madre, padre o tutor legal para participar y ser fotografíados durante el evento.

Los participantes deberán caracterizarse como Catrinas o Catrines tradicionales de México y estará prohibido el uso de disfraces alusivos al Halloween, personajes de películas de terror, superhéroes, monstruos, el uso de sangre artificial, máscaras plásticas o cualquier elemento ajeno a la tradición mexicana.

La inscripción para participar del concurso se lleva a cabo a través de un formulario digital hasta el 29 de octubre a las 18:00. También habrá una mesa de registro en el evento de 10:45 a 11:20.

Todas las bases y condiciones del concurso se pueden consultar a través de las redes sociales de la Embajada de México en Paraguay como @embamexpay en Instagram.

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