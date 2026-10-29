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Cultura
29 de octubre de 2026 - 17:02

Maternidad, detectives y amores que regresan: qué ver en el teatro este finde

Hombre con camiseta gráfica y botas rojas interactúa con mujer de blusa blanca, en salón decorado con sofá beige y objetos cotidianos.
“Nadie vuelve porque sí” combina humor, ironía y ternura en la historia de Agustina, una mujer cuya rutina cambia cuando regresa el gran amor de su vida, a quien creía perdido para siempre.Gentileza

Del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, Asunción tendrá una variada cartelera teatral con comedias, unipersonales y propuestas que exploran los vínculos humanos, la identidad y las formas de comunicación.

Por Mavi Martínez
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Del humor y las situaciones cotidianas a las historias atravesadas por el amor, la memoria y la incomunicación, los escenarios de Asunción ofrecerán diversas propuestas teatrales este fin de semana. Entre comedias, unipersonales y puestas experimentales, la cartelera incluye opciones para distintos públicos, con funciones del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

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“Agencia Cherloka” tendrá una única función

Mujer en chaqueta clara muestra enfado, mientras otra con cofia y ropa negra sostiene un plumero, en un ambiente interior.
El elenco Teatro Yara presenta “Agencia Cherloka”, una comedia en la que una exmilllonaria y una abogada recién graduada se lanzan a resolver su primer caso como investigadoras privadas.

El elenco Teatro Yara presentará este viernes 30 la comedia “Agencia Cherloka”, bajo la dirección de Arturo Martínez. La historia sigue a Tania Katzenellenbogen, una exmillornada que, tras perder su fortuna familiar, funda una agencia de investigación privada junto a Karina Irala, su empleada y recién graduada abogada. Ambas intentarán resolver su primer caso entre enredos, ocurrencias y situaciones disparatadas.

La función será a las 20:30 en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (José Berges 297, entre Estados Unidos y Brasil). Las entradas cuestan G. 50.000 en forma anticipada y G. 70.000 en puerta.

El elenco está integrado por Abigail Cubilla, Sofía Cardozo, Tobías Martínez, Anahí Martínez, Carmen Ochoa, Genn Servín, Sebastián Maldonado, Peter González, Vicente Cardozo y Tomás Casco.

“Gustavísimo: Edición Limitada”, humor con Gustavo Cabaña

Gustavo Cabaña en traje rosa con detalles negros y gafas de sol, de pie con una mano en el mentón, en un fondo sencillo.
Gustavo Cabaña vuelve a escena con “Gustavísimo: Edición Limitada”, un espectáculo que combina personajes, monólogos, sketches y coreografías.

El humorista Gustavo Cabaña continúa con su espectáculo “Gustavísimo: Edición Limitada”, que reúne nuevos sketches, monólogos, personajes y coreografías.

Las funciones serán el viernes 30 y sábado 31 a las 21:00, y el domingo 1 de noviembre a las 20:00, en el Teatro Latino (Tte. Fariña, entre Yegros e Iturbe). Las entradas cuestan entre G. 80.000 y G. 105.000, según el sector. El espectáculo permanecerá en cartelera hasta el 15 de noviembre.

“La Peregrina”, un viaje entre la fe y la supervivencia

Aura Brítez representará la historia de Lola en "La peregrina", un unipersonal en el que se combinan lo sagrado y lo profano.
Aura Brítez interpreta a Lola en “La Peregrina… Solo se trata de sobrevivir”, un unipersonal de Natalia Benítez que recorre el desarraigo, la fe y la lucha por salir adelante.

El unipersonal “La Peregrina… Solo se trata de sobrevivir” tendrá sus últimas funciones este fin de semana en la Sala La Correa (Profesor Doctor Luis Alberto Garcete y Don Bosco).

Escrito y dirigido por Natalia Benítez, e interpretado por Aura Brítez, el espectáculo cuenta la historia de Lola, una mujer nacida en el Guairá que emprende un viaje en busca de nuevas oportunidades, pero debe enfrentar situaciones inesperadas, el desarraigo y la violencia. A través del humor, la nostalgia y los recuerdos de su tierra, la obra recorre su lucha por sobrevivir y encontrar el camino de regreso.

Las funciones serán el viernes 30 y sábado 31 a las 21:00, y el domingo 1 de noviembre a las 20:00. Las entradas cuestan G. 90.000 en puerta y hay una promoción anticipada de dos por G. 150.000.

“Nadie vuelve porque sí” se despide en Arlequín

Mujer de camiseta gris y hombre de camisa naranja gesticulan en un escenario desordenado, rodeados de cajas y sombreros.
“Nadie vuelve porque sí”, comedia escrita por Guillermo Hermida y dirigida por Jorge Báez que se despide de la cartelera este fin de semana.

La comedia “Nadie vuelve porque sí”, escrita por Guillermo Hermida y dirigida por Jorge Báez, ofrecerá sus últimas funciones este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Ambientada en agosto de 2006, la obra presenta a Agustina, una mujer que permanece aislada tras la muerte de Tobías, el amor de su vida. Su rutina cambia cuando él regresa de una manera inesperada, dando lugar a situaciones que combinan humor, ironía y ternura, con el cine y los recuerdos como parte de la historia.

Actúan Sonia Amarilla, Fran Gubetich, Fabu Olmedo y Mauri Martínez. Las funciones serán a las 21:00 del sábado y a las 20:00 del domingo en el Arlequín Teatro (Antequera 1061, casi República de Colombia). Las entradas cuestan G. 120.000; desde el viernes 30 también se ofrece una promoción de dos por G. 200.000.

“¡MAMÍSSIMA!”, humor sobre la maternidad

Lali González en atuendo rosa asimétrico, posando con confianza, fondo blanco que resalta su vestuario.
Lali González escribe, dirige e interpreta “¡MAMÍSSIMA!”, un espectáculo que se ríe de las exigencias de la maternidad y de los desafíos cotidianos de la vida familiar.

La actriz Lali González continúa con “¡MAMÍSSIMA!”, un unipersonal escrito, dirigido e interpretado por ella que aborda, desde el humor, las contradicciones y exigencias de la maternidad y la vida familiar.

Las tareas domésticas, los grupos de WhatsApp del colegio y la presión por equilibrar la crianza con el trabajo, la pareja y la vida personal forman parte de este espectáculo que combina stand up y recursos audiovisuales.

Las funciones serán el viernes 30 y sábado 31 a las 21:00, y el domingo 1 de noviembre a las 20:00, en la Sala 5 del Cine Villamorra, en el Villamorra Shopping (avenida Mariscal López y Senador Long). Las entradas están disponibles a través de Ticketea, desde G. 96.000.

“BABEL. Dark Techno Ritual” explora el lenguaje del cuerpo

Grupo de trece mujeres vestidas de blanco, adornadas con velos y coronas de flores, sobre barriles azules en un fondo oscuro.
Con dramaturgia y dirección de Mario Santander, “BABEL. Dark Techno Ritual” combina teatro, movimiento y música electrónica para explorar los límites del lenguaje y las dificultades de la comunicación humana.

La propuesta teatral “BABEL. Dark Techno Ritual”, con dramaturgia y dirección de Mario Santander, combina teatro contemporáneo, movimiento, música electrónica y elementos rituales para explorar la incomunicación humana.

Inspirada libremente en la Torre de Babel, presenta a doce intérpretes en una sociedad donde las palabras se superponen y pierden significado, hasta que el cuerpo, el movimiento y el ritmo abren nuevas posibilidades de encuentro.

Las funciones serán el viernes 30 y sábado 31 a las 21:00, y el domingo 1 de noviembre a las 20:00, en la Sala Federico García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129, entre Benjamín Constant y la zona del centro histórico). Las entradas cuestan G. 60.000. Para reservas e informes está habilitado el teléfono 0961 820 844.

El elenco está integrado por Liz Oliveira, Mirian González, Alice Mendoza, Daisy Weiler, Naty Pintos, Mabel Ferreira, Soledad Aquino, Susana Fernández, Laura Ramírez, Grecia, Ma. Nunila Olmedo y Pandora. La asistencia de dirección es de David Jara.

“Hablemos a calzón quitado” vuelve a escena

Dos hombres en escena teatral; uno gesticula mientras el otro lo escucha. Ambiente con sofá azul y pinturas decorativas.
Yosué Ayala, Batata Caballero y Elvio Torres protagonizan “Hablemos a calzón quitado”, una obra que pone en discusión la identidad, las relaciones familiares y las imposiciones sociales.

La obra “Hablemos a calzón quitado”, del dramaturgo argentino Guillermo Gentile y dirigida por Juan Hannes Bürgin, tendrá una función este viernes 30 a las 20:00 en la Sala Baudilio Alió del Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco, entre Chile y Alberdi).

La historia sigue a Juan, un joven que intenta construir su propia identidad bajo la influencia de un padre sobreprotector. La llegada de Martín, un estudiante de filosofía, altera la dinámica familiar y abre un conflicto sobre las relaciones de poder, las imposiciones sociales y la libertad individual.

El elenco está integrado por Yosué Ayala, Batata Caballero y Elvio Torres. Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y en puerta, G. 70.000. Para reservas e informes se puede contactar al (0971) 964-150.

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