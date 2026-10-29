Maternidad, detectives y amores que regresan: qué ver en el teatro este finde

Del humor y las situaciones cotidianas a las historias atravesadas por el amor, la memoria y la incomunicación, los escenarios de Asunción ofrecerán diversas propuestas teatrales este fin de semana. Entre comedias, unipersonales y puestas experimentales, la cartelera incluye opciones para distintos públicos, con funciones del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

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“Agencia Cherloka” tendrá una única función

El elenco Teatro Yara presentará este viernes 30 la comedia “Agencia Cherloka”, bajo la dirección de Arturo Martínez. La historia sigue a Tania Katzenellenbogen, una exmillornada que, tras perder su fortuna familiar, funda una agencia de investigación privada junto a Karina Irala, su empleada y recién graduada abogada. Ambas intentarán resolver su primer caso entre enredos, ocurrencias y situaciones disparatadas.

La función será a las 20:30 en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (José Berges 297, entre Estados Unidos y Brasil). Las entradas cuestan G. 50.000 en forma anticipada y G. 70.000 en puerta.

El elenco está integrado por Abigail Cubilla, Sofía Cardozo, Tobías Martínez, Anahí Martínez, Carmen Ochoa, Genn Servín, Sebastián Maldonado, Peter González, Vicente Cardozo y Tomás Casco.

“Gustavísimo: Edición Limitada”, humor con Gustavo Cabaña

El humorista Gustavo Cabaña continúa con su espectáculo “Gustavísimo: Edición Limitada”, que reúne nuevos sketches, monólogos, personajes y coreografías.

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Las funciones serán el viernes 30 y sábado 31 a las 21:00, y el domingo 1 de noviembre a las 20:00, en el Teatro Latino (Tte. Fariña, entre Yegros e Iturbe). Las entradas cuestan entre G. 80.000 y G. 105.000, según el sector. El espectáculo permanecerá en cartelera hasta el 15 de noviembre.

“La Peregrina”, un viaje entre la fe y la supervivencia

El unipersonal “La Peregrina… Solo se trata de sobrevivir” tendrá sus últimas funciones este fin de semana en la Sala La Correa (Profesor Doctor Luis Alberto Garcete y Don Bosco).

Escrito y dirigido por Natalia Benítez, e interpretado por Aura Brítez, el espectáculo cuenta la historia de Lola, una mujer nacida en el Guairá que emprende un viaje en busca de nuevas oportunidades, pero debe enfrentar situaciones inesperadas, el desarraigo y la violencia. A través del humor, la nostalgia y los recuerdos de su tierra, la obra recorre su lucha por sobrevivir y encontrar el camino de regreso.

Las funciones serán el viernes 30 y sábado 31 a las 21:00, y el domingo 1 de noviembre a las 20:00. Las entradas cuestan G. 90.000 en puerta y hay una promoción anticipada de dos por G. 150.000.

“Nadie vuelve porque sí” se despide en Arlequín

La comedia “Nadie vuelve porque sí”, escrita por Guillermo Hermida y dirigida por Jorge Báez, ofrecerá sus últimas funciones este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

Ambientada en agosto de 2006, la obra presenta a Agustina, una mujer que permanece aislada tras la muerte de Tobías, el amor de su vida. Su rutina cambia cuando él regresa de una manera inesperada, dando lugar a situaciones que combinan humor, ironía y ternura, con el cine y los recuerdos como parte de la historia.

Actúan Sonia Amarilla, Fran Gubetich, Fabu Olmedo y Mauri Martínez. Las funciones serán a las 21:00 del sábado y a las 20:00 del domingo en el Arlequín Teatro (Antequera 1061, casi República de Colombia). Las entradas cuestan G. 120.000; desde el viernes 30 también se ofrece una promoción de dos por G. 200.000.

“¡MAMÍSSIMA!”, humor sobre la maternidad

La actriz Lali González continúa con “¡MAMÍSSIMA!”, un unipersonal escrito, dirigido e interpretado por ella que aborda, desde el humor, las contradicciones y exigencias de la maternidad y la vida familiar.

Las tareas domésticas, los grupos de WhatsApp del colegio y la presión por equilibrar la crianza con el trabajo, la pareja y la vida personal forman parte de este espectáculo que combina stand up y recursos audiovisuales.

Las funciones serán el viernes 30 y sábado 31 a las 21:00, y el domingo 1 de noviembre a las 20:00, en la Sala 5 del Cine Villamorra, en el Villamorra Shopping (avenida Mariscal López y Senador Long). Las entradas están disponibles a través de Ticketea, desde G. 96.000.

“BABEL. Dark Techno Ritual” explora el lenguaje del cuerpo

La propuesta teatral “BABEL. Dark Techno Ritual”, con dramaturgia y dirección de Mario Santander, combina teatro contemporáneo, movimiento, música electrónica y elementos rituales para explorar la incomunicación humana.

Inspirada libremente en la Torre de Babel, presenta a doce intérpretes en una sociedad donde las palabras se superponen y pierden significado, hasta que el cuerpo, el movimiento y el ritmo abren nuevas posibilidades de encuentro.

Las funciones serán el viernes 30 y sábado 31 a las 21:00, y el domingo 1 de noviembre a las 20:00, en la Sala Federico García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas 129, entre Benjamín Constant y la zona del centro histórico). Las entradas cuestan G. 60.000. Para reservas e informes está habilitado el teléfono 0961 820 844.

El elenco está integrado por Liz Oliveira, Mirian González, Alice Mendoza, Daisy Weiler, Naty Pintos, Mabel Ferreira, Soledad Aquino, Susana Fernández, Laura Ramírez, Grecia, Ma. Nunila Olmedo y Pandora. La asistencia de dirección es de David Jara.

“Hablemos a calzón quitado” vuelve a escena

La obra “Hablemos a calzón quitado”, del dramaturgo argentino Guillermo Gentile y dirigida por Juan Hannes Bürgin, tendrá una función este viernes 30 a las 20:00 en la Sala Baudilio Alió del Teatro Municipal Ignacio A. Pane (Presidente Franco, entre Chile y Alberdi).

La historia sigue a Juan, un joven que intenta construir su propia identidad bajo la influencia de un padre sobreprotector. La llegada de Martín, un estudiante de filosofía, altera la dinámica familiar y abre un conflicto sobre las relaciones de poder, las imposiciones sociales y la libertad individual.

El elenco está integrado por Yosué Ayala, Batata Caballero y Elvio Torres. Las entradas anticipadas cuestan G. 50.000 y en puerta, G. 70.000. Para reservas e informes se puede contactar al (0971) 964-150.