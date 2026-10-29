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Cultura
29 de octubre de 2026 - 13:38

¿Un santo que baila? La historia de San Francisco de Asís llega al Teatro Municipal

Bailarín en atuendo marrón realizando un salto acrobático en un estudio de danza con fondo neutro.
“Francesco” lleva al escenario la historia de San Francisco de Asís, en una obra de ballet con coreografía, dirección y libreto de Miguel Bonnin.Gentileza

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción presentará desde este viernes 30 de octubre “Francesco”, una obra del coreógrafo Miguel Bonnin que recorre la vida del santo a través de la danza. Las funciones se realizarán en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane hasta el 8 de noviembre.

Por Mavi Martínez
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¿Qué puede contar la danza sobre un hombre que decidió abandonar sus riquezas para dedicar su vida a la sencillez, la fraternidad y el servicio a los demás? Esa es una de las preguntas que atraviesa “Francesco”, el ballet inspirado en la vida y el legado de San Francisco de Asís que volverá a escena este viernes en Asunción.

Lea más: Carlos Villasanti presentará “Leela”, un viaje interior a través de la danza

La obra, con coreografía, dirección y libreto del maestro Miguel Bonnin, forma parte de la tercera temporada del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM). La propuesta combina danza y música para recorrer la transformación de Francisco, desde su vida entre los privilegios materiales hasta su decisión de abrazar la pobreza y la espiritualidad.

La vida de San Francisco de Asís en ballet

Estrenada mundialmente en 2009, “Francesco” aborda temas como el desapego de los bienes materiales, la búsqueda de la paz, el amor a la naturaleza y la fraternidad. Entre los pasajes de la obra se encuentran la presencia de la Hermana Pobreza, los encuentros con Santa Clara, el nacimiento de la comunidad franciscana y los últimos momentos de la vida del santo.

Mujer en vestido largo azul baila con gracia, mientras un hombre arrodillado con túnica marrón muestra una expresión intensa en un entorno neutral.
El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción vuelve a presentar “Francesco”, una creación que explora la espiritualidad y la renuncia a los bienes materiales a través de la danza.

La música fue creada y compaginada por P. C. Bernardes y P. Casimiro Irala S. J. La puesta en escena cuenta con escenografía de la arquitecta Tessy Vasconcellos y vestuario diseñado por el recordado artista Ricardo Migliorisi. La asistencia coreográfica está a cargo de los maestros del BCMM, Ángel Ovelar, Mary Carmen Aquino y Teresa Cassanello.

Los papeles principales estarán a cargo de Federico Fleitas y Abel Rivarola, con la participación especial del bailarín invitado Juan Pablo Ledo, del Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina. También integran el elenco Sofía Schittner, Alejandra Acosta, Macarena Vallejo, María Fernanda Perelló, Pamela Giménez, Cristina Báez, Adriana Martínez y Johanna Cristaldo, entre otros artistas.

“Francesco” forma parte de la línea de “Ballets místicos” desarrollada por Bonnin, que aborda figuras y relatos vinculados con la espiritualidad desde el lenguaje del movimiento.

Bailarín en traje marrón en pose dinámica, con fondo oscuro que resalta su figura, en un estudio de danza.
Una escena de “Francesco”, ballet inspirado en la vida del santo de Asís, que aborda la fraternidad, la sencillez y la búsqueda de una vida con propósito.

Funciones y entradas

Las funciones serán en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. La primera está prevista para este viernes 30 de octubre, a las 20:00. La programación continuará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con funciones a las 16:00 y 19:00; y proseguirá el viernes 6 de noviembre, a las 20:00, y el sábado 7 a las 19:00; y domingo 8 de noviembre, nuevamente a las 16:00 y 19:00.

Las entradas están disponibles a través de Tuti y en la boletería del teatro. También podrán adquirirse el día de cada función, según disponibilidad. Los precios van desde G. 50.000.

La producción general está a cargo de la Asociación de Amigos del Ballet Municipal, que acompaña a la compañía desde hace casi tres décadas.

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