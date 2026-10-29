¿Un santo que baila? La historia de San Francisco de Asís llega al Teatro Municipal

¿Qué puede contar la danza sobre un hombre que decidió abandonar sus riquezas para dedicar su vida a la sencillez, la fraternidad y el servicio a los demás? Esa es una de las preguntas que atraviesa “Francesco”, el ballet inspirado en la vida y el legado de San Francisco de Asís que volverá a escena este viernes en Asunción.

Lea más: Carlos Villasanti presentará “Leela”, un viaje interior a través de la danza

La obra, con coreografía, dirección y libreto del maestro Miguel Bonnin, forma parte de la tercera temporada del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM). La propuesta combina danza y música para recorrer la transformación de Francisco, desde su vida entre los privilegios materiales hasta su decisión de abrazar la pobreza y la espiritualidad.

La vida de San Francisco de Asís en ballet

Estrenada mundialmente en 2009, “Francesco” aborda temas como el desapego de los bienes materiales, la búsqueda de la paz, el amor a la naturaleza y la fraternidad. Entre los pasajes de la obra se encuentran la presencia de la Hermana Pobreza, los encuentros con Santa Clara, el nacimiento de la comunidad franciscana y los últimos momentos de la vida del santo.

La música fue creada y compaginada por P. C. Bernardes y P. Casimiro Irala S. J. La puesta en escena cuenta con escenografía de la arquitecta Tessy Vasconcellos y vestuario diseñado por el recordado artista Ricardo Migliorisi. La asistencia coreográfica está a cargo de los maestros del BCMM, Ángel Ovelar, Mary Carmen Aquino y Teresa Cassanello.

Los papeles principales estarán a cargo de Federico Fleitas y Abel Rivarola, con la participación especial del bailarín invitado Juan Pablo Ledo, del Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina. También integran el elenco Sofía Schittner, Alejandra Acosta, Macarena Vallejo, María Fernanda Perelló, Pamela Giménez, Cristina Báez, Adriana Martínez y Johanna Cristaldo, entre otros artistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Francesco” forma parte de la línea de “Ballets místicos” desarrollada por Bonnin, que aborda figuras y relatos vinculados con la espiritualidad desde el lenguaje del movimiento.

Funciones y entradas

Las funciones serán en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. La primera está prevista para este viernes 30 de octubre, a las 20:00. La programación continuará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con funciones a las 16:00 y 19:00; y proseguirá el viernes 6 de noviembre, a las 20:00, y el sábado 7 a las 19:00; y domingo 8 de noviembre, nuevamente a las 16:00 y 19:00.

Las entradas están disponibles a través de Tuti y en la boletería del teatro. También podrán adquirirse el día de cada función, según disponibilidad. Los precios van desde G. 50.000.

La producción general está a cargo de la Asociación de Amigos del Ballet Municipal, que acompaña a la compañía desde hace casi tres décadas.