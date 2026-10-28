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Cultura
28 de octubre de 2026 - 13:52

Carlos Villasanti presentará “Leela”, un viaje interior a través de la danza

Hombre en vestido aqua con detalles dorados, de pie en posición de oración, con fondo neutro y expresión seria.
Carlos Villasanti presentará "Leela", una propuesta de danza unipersonal que explora las distintas facetas y contradicciones de la experiencia humana.Gentileza

La obra “Leela” se presentará el 29, 30 y 31 de octubre en Alter Sala – Espacio Escénico (Lomas Valentinas 1069 casi Félix Bogado) con funciones a las 20:30.

Por Mavi Martínez
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La obra de danza unipersonal “Leela” tendrá tres funciones este jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre en Alter Sala – Espacio Escénico. La propuesta, del artista Carlos Villasanti, aborda la exploración personal y las contradicciones que forman parte de la experiencia humana, a través del cuerpo, el movimiento y la música.

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Según la gacetilla de prensa, la puesta recorre preguntas, frustraciones y transformaciones vinculadas con la búsqueda de uno mismo. En lugar de plantear respuestas definitivas, propone al público observar sus propias emociones y reconocer las distintas facetas que pueden convivir en una persona.

El título proviene del término sánscrito līlā, traducido habitualmente como “juego divino”. De acuerdo con la explicación incluida en la gacetilla, el concepto aparece en distintas tradiciones filosóficas hindúes y se relaciona con la existencia entendida como juego o expresión creativa. La obra toma esta referencia como punto de partida para abordar la vida como un proceso marcado por cambios, pérdidas, descubrimientos y nuevas posibilidades.

Carlos Villasanti en vestuario azul decorativo, mostrando múltiples acciones de danza sobre fondo oscuro.
"Leela" tendrá funciones el 29, 30 y 31 de octubre, a las 20:30, en Alter Sala – Espacio Escénico, en Asunción.

La propuesta visual también acompaña este planteamiento. La gacetilla describe la presencia de múltiples brazos y rostros como una representación de las emociones y versiones que pueden habitar en una misma persona. A su vez, el vestuario incorpora elementos rituales y simbólicos que dialogan con el tema de la transformación personal.

Las funciones serán a las 20:30 en Alter Sala – Espacio Escénico, ubicado en Lomas Valentinas 1069, casi Félix Bogado, en Asunción. Las entradas cuestan G. 60.000 y se pueden reservar al teléfono (0972)672-725.

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