ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Cultura
02 de noviembre de 2026 - 13:36

Amnistía Internacional presenta un libro con documentos históricos sobre la dictadura stronista

Libros apilados en color negro con el título 'PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE', logotipo de Amnistía Internacional en amarillo.
El libro “Presente, ahora y siempre” reúne seis décadas de trabajo de Amnistía Internacional junto al movimiento de derechos humanos en Paraguay.Gentileza

La publicación reúne por primera vez en español dos informes de investigación elaborados en 1966 y 1971, durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El lanzamiento será este martes 3 de noviembre, a las 19:00, en la Casa Argentina, con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Amnistía Internacional Paraguay presentará el libro “Presente, ahora y siempre: Amnistía Internacional, 60 años con Paraguay (1966–2026)”, una publicación que recupera documentos fundamentales de la historia de los derechos humanos en el país.

Lea más: El CCPA Jazz Quintet rendirá homenaje a Chick Corea en el Teatro de las Américas

La obra reúne por primera vez en español dos informes de investigación elaborados durante la dictadura de Alfredo Stroessner, a partir de misiones internacionales que documentaron la situación de los presos políticos y las violaciones de derechos humanos.

El lanzamiento se realizará este martes 3 de noviembre, a las 19:00, en la Casa Argentina, ubicada sobre la avenida Mariscal López y Brasil, en Asunción. La actividad será de acceso libre y gratuito.

Folleto abierto en formato tríptico, predominio de color amarillo con las palabras 'PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE'.
El volumen incluye informes históricos de 1966 y 1971, una cronología de hitos y la reproducción de un documento confidencial de inteligencia de 1974, hallado en el Archivo del Terror.

La publicación forma parte de la conmemoración de los 60 años de presencia de Amnistía Internacional en Paraguay, iniciada en 1966. Desde entonces, la organización documentó la situación de los derechos humanos durante el régimen stronista (1954-1989) mediante informes, acciones urgentes, cartas y misiones de investigación.

Entre los materiales recuperados se encuentra el informe de la primera misión enviada al Paraguay, en junio de 1966, encabezada por Anthony Marreco, cofundador de Amnistía Internacional. También se incluye el reporte de 1971, resultado de una investigación que contempló entrevistas a 50 presos políticos. Ambos documentos fueron elaborados originalmente en inglés y ahora estarán disponibles por primera vez en español.

Según la organización, este acervo documental no tuvo una difusión amplia en Paraguay debido a la censura, las barreras idiomáticas y las condiciones políticas de la época. Amnistía señala además que sus informes estuvieron entre las fuentes más citadas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1977 y 1988.

Ilustración de protesta con manos sosteniendo carteles vacíos en colores negro y amarillo, junto a fragmentos de textos de periódicos.
Una de las colaboraciones artísticas de Camila Jara Piccardo, quien forma parte del grupo de seis ilustradores convocados para esta edición especial.

Memoria histórica y creación artística

El libro incorpora otros materiales que permiten recorrer las seis décadas de trabajo de la organización. Entre ellos figura una infografía con 40 hitos de Amnistía Internacional y del movimiento de derechos humanos, además de la reproducción facsimilar de un documento confidencial de inteligencia de 1974, hallado en el Archivo del Terror.

La publicación también incluye seis pósteres realizados por artistas locales: Robert Báez, Fafo Ferrão, Camila Jara Piccardo, Willyam Matsumoto, Betania Ruttia y Kattia Sánchez, de Muta Gráfika. La propuesta busca poner en diálogo la documentación histórica con distintas miradas del arte contemporáneo.

El proyecto gráfico y la edición visual estuvieron a cargo de Fábrica Memética, equipo de comunicación visual y cambio narrativo liderado por Juan Heilborn y Guadalupe Lobo. La iniciativa recoge una tradición de Amnistía Internacional de trabajar con artistas para crear piezas gráficas vinculadas a las luchas por los derechos humanos.

Una vela con llamas en tonos amarillos y naranjas sobre fondo negro, simbolizando la memoria y la esperanza.
La propuesta gráfica de Fafo Ferrão integra la serie de seis pósteres que acompañan la publicación conmemorativa.

Una presentación con testimonios y participación

El lanzamiento propone una experiencia colectiva que irá más allá de la presentación editorial. Uno de los momentos centrales será un diálogo sobre memoria democrática y los desafíos del activismo en el presente y el futuro, conducido por Fabián Forestieri, de la Junta Directiva Nacional de Amnistía Paraguay. Participarán Guillermina Kanonnikoff, referente de la resistencia contra la dictadura, y el periodista Leonardo Gómez.

También se realizará una lectura escénica basada en testimonios y fragmentos de los informes históricos, con participación de los actores Sandra Flecha y Silvio Rodas, y ambientación sonora de la compositora Dahia Valenzuela. Ambos espacios contarán con interpretación en Lengua de Señas Paraguaya (LSP).

Desde el inicio de la jornada habrá además propuestas artísticas y gastronómicas, estaciones interactivas con trivias históricas y una máquina de escribir destinada a construir un mural colectivo sobre derechos. La programación incluirá una expoferia gráfica de artistas de la Colectiva Robusta, una cantina a cargo del grupo Nhi-Mu y ambientación musical con Dulce DJ.

Durante el evento, las personas socias de Amnistía Internacional Paraguay que tengan su membresía al día podrán retirar un ejemplar gratuito del libro. Quienes tengan cuotas pendientes o deseen asociarse por primera vez podrán regularizar su situación o gestionar su membresía por G. 50.000, monto que incluye la entrega de un ejemplar. Además, quienes no sean socios podrán adquirir el libro directamente por G. 70.000, sin necesidad de asociarse.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar