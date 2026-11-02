Amnistía Internacional presenta un libro con documentos históricos sobre la dictadura stronista

Amnistía Internacional Paraguay presentará el libro “Presente, ahora y siempre: Amnistía Internacional, 60 años con Paraguay (1966–2026)”, una publicación que recupera documentos fundamentales de la historia de los derechos humanos en el país.

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La obra reúne por primera vez en español dos informes de investigación elaborados durante la dictadura de Alfredo Stroessner, a partir de misiones internacionales que documentaron la situación de los presos políticos y las violaciones de derechos humanos.

El lanzamiento se realizará este martes 3 de noviembre, a las 19:00, en la Casa Argentina, ubicada sobre la avenida Mariscal López y Brasil, en Asunción. La actividad será de acceso libre y gratuito.

La publicación forma parte de la conmemoración de los 60 años de presencia de Amnistía Internacional en Paraguay, iniciada en 1966. Desde entonces, la organización documentó la situación de los derechos humanos durante el régimen stronista (1954-1989) mediante informes, acciones urgentes, cartas y misiones de investigación.

Entre los materiales recuperados se encuentra el informe de la primera misión enviada al Paraguay, en junio de 1966, encabezada por Anthony Marreco, cofundador de Amnistía Internacional. También se incluye el reporte de 1971, resultado de una investigación que contempló entrevistas a 50 presos políticos. Ambos documentos fueron elaborados originalmente en inglés y ahora estarán disponibles por primera vez en español.

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Según la organización, este acervo documental no tuvo una difusión amplia en Paraguay debido a la censura, las barreras idiomáticas y las condiciones políticas de la época. Amnistía señala además que sus informes estuvieron entre las fuentes más citadas por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1977 y 1988.

Memoria histórica y creación artística

El libro incorpora otros materiales que permiten recorrer las seis décadas de trabajo de la organización. Entre ellos figura una infografía con 40 hitos de Amnistía Internacional y del movimiento de derechos humanos, además de la reproducción facsimilar de un documento confidencial de inteligencia de 1974, hallado en el Archivo del Terror.

La publicación también incluye seis pósteres realizados por artistas locales: Robert Báez, Fafo Ferrão, Camila Jara Piccardo, Willyam Matsumoto, Betania Ruttia y Kattia Sánchez, de Muta Gráfika. La propuesta busca poner en diálogo la documentación histórica con distintas miradas del arte contemporáneo.

El proyecto gráfico y la edición visual estuvieron a cargo de Fábrica Memética, equipo de comunicación visual y cambio narrativo liderado por Juan Heilborn y Guadalupe Lobo. La iniciativa recoge una tradición de Amnistía Internacional de trabajar con artistas para crear piezas gráficas vinculadas a las luchas por los derechos humanos.

Una presentación con testimonios y participación

El lanzamiento propone una experiencia colectiva que irá más allá de la presentación editorial. Uno de los momentos centrales será un diálogo sobre memoria democrática y los desafíos del activismo en el presente y el futuro, conducido por Fabián Forestieri, de la Junta Directiva Nacional de Amnistía Paraguay. Participarán Guillermina Kanonnikoff, referente de la resistencia contra la dictadura, y el periodista Leonardo Gómez.

También se realizará una lectura escénica basada en testimonios y fragmentos de los informes históricos, con participación de los actores Sandra Flecha y Silvio Rodas, y ambientación sonora de la compositora Dahia Valenzuela. Ambos espacios contarán con interpretación en Lengua de Señas Paraguaya (LSP).

Desde el inicio de la jornada habrá además propuestas artísticas y gastronómicas, estaciones interactivas con trivias históricas y una máquina de escribir destinada a construir un mural colectivo sobre derechos. La programación incluirá una expoferia gráfica de artistas de la Colectiva Robusta, una cantina a cargo del grupo Nhi-Mu y ambientación musical con Dulce DJ.

Durante el evento, las personas socias de Amnistía Internacional Paraguay que tengan su membresía al día podrán retirar un ejemplar gratuito del libro. Quienes tengan cuotas pendientes o deseen asociarse por primera vez podrán regularizar su situación o gestionar su membresía por G. 50.000, monto que incluye la entrega de un ejemplar. Además, quienes no sean socios podrán adquirir el libro directamente por G. 70.000, sin necesidad de asociarse.