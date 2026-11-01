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Música
01 de noviembre de 2026 - 14:49

El CCPA Jazz Quintet rendirá homenaje a Chick Corea en el Teatro de las Américas

Mujer con blusa verde toca trombón, hombre en traje blanco toca saxofón, ambiente cálido en el escenario.
El CCPA Jazz Quintet estará a cargo del concierto en homenaje al pianista y compositor estadounidense Chick Corea.Gentileza

El conjunto ofrecerá un concierto dedicado al legado del pianista y compositor estadounidense Chick Corea, una de las figuras más influyentes del jazz contemporáneo. La presentación será este martes 3 de noviembre, con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color
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El CCPA Jazz Quintet ofrecerá un concierto en homenaje a Chick Corea, reconocido pianista, tecladista y compositor estadounidense que dejó una profunda huella en la historia del jazz. La presentación será este martes 3 de noviembre, a las 20:30, en el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), ubicado en José Berges 297. El acceso será libre y gratuito.

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Nacido el 12 de junio de 1941 en Chelsea, Massachusetts, y fallecido el 9 de febrero de 2021 en Tampa, Florida, Corea desarrolló una extensa trayectoria marcada por la exploración de distintos lenguajes musicales. A lo largo de cinco décadas, transitó desde el bebop y el jazz tradicional hasta el jazz fusión, la música clásica y las composiciones sinfónicas.

Ganador de 27 premios Grammy y cinco Latin Grammy, además de contar con 71 nominaciones a los primeros, fue una figura fundamental en la evolución del jazz. Su trabajo abarcó tanto el piano acústico como los teclados eléctricos, con proyectos como Return to Forever, la Elektric Band y Vigil, con los que abrió nuevos caminos sonoros.

El homenaje estará a cargo del CCPA Jazz Quintet, integrado en esta ocasión por Diana Quiñones en trombón, Oliver Duarte en saxo, Daniel Ayala en piano y teclado, Jair Galeano en bajo y José Burguez en batería, quien también asumirá la dirección musical.

Pianista y saxofonistas del CCPA Jazz Quintet actúan en un escenografía iluminada, celebrando el Día Internacional del Jazz.
La agrupación mantiene viva la tradición del proyecto Jazz del Centro Cultural Paraguayo Americano, iniciado en 2003.

Una tradición de jazz en el CCPA

El proyecto Jazz del Centro Cultural Paraguayo Americano comenzó en 2003, por iniciativa del entonces presidente de la institución, el doctor Gustavo Díaz Gill, con el asesoramiento del maestro Remigio Pereira, quien estuvo al frente de la dirección durante sus primeros años. El periodista y melómano Beto Barsotti se desempeñó como productor y programador de las temporadas hasta 2023.

A lo largo de su historia, el proyecto fue adoptando distintas formaciones instrumentales: comenzó con ensambles y big bands, pasó al formato de septeto en 2007, cuarteto en 2010 y quinteto desde 2015, configuración que mantiene hasta la actualidad.

La propuesta busca acercar al público el lenguaje del jazz, un género que ha desarrollado una particular capacidad de conectar culturas y audiencias de distintas partes del mundo.

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