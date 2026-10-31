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Espectáculos
31 de octubre de 2026 - 11:06

La Noche de los Museos 2026: celebran 10 años con casi 100 espacios abiertos y buses gratuitos en todo el país

Mujer de cabello rizado y rojo, vestida con blusa morada, observa un cuadro en una galería con fondo rojo.
La Noche de los Museos propone un acercamiento a las obras y al patrimonio desde distintas experiencias, en espacios que abren sus puertas al público.Gentileza

El tradicional encuentro cultural se llevará a cabo el sábado 7 de noviembre, de 18:00 a 00:00, con acceso libre en recintos patrimoniales de Asunción y el interior. Habrá circuitos de traslado sin costo para el público en varios municipios.

Por ABC Color
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La Noche de los Museos celebrará este año su décima edición con una propuesta que se extiende a casi todos los departamentos del país. La iniciativa, impulsada por la Asociación Noche de los Museos - Paraguay, se realizará el sábado 7 de noviembre, de 18:00 a 00:00, con casi un centenar de museos y espacios culturales que abrirán sus puertas con acceso libre y gratuito.

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En el lanzamiento oficial de esta edición, la organización destacó el camino recorrido durante una década de trabajo continuo y el cambio en la forma en que el público se acerca a estos espacios.

Según señalaron, “los museos dejaron de ser percibidos únicamente como lugares de recorridos estáticos para convertirse en puntos de encuentro donde la historia, el arte y la ciencia se viven de manera más dinámica”. La propuesta volverá a reunir a instituciones públicas y privadas, gestores culturales y espacios patrimoniales, además de ofrecer circuitos de buses gratuitos en distintas ciudades para facilitar el recorrido de los visitantes.

Mujer sostiene a un niño con gafas mientras observa un objeto. Ambiente colorido con plantas y luz suave.
En cada edición, miles de personas recorren museos y espacios culturales de todo el país, convirtiendo esta jornada en un punto de encuentro con la historia, el arte y la cultura.

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