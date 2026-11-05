Eventos culturales se reprograman y gremios artísticos se pronuncian en medio de la crisis

En medio de la crisis política y financiera que atraviesa Paraguay, distintas actividades culturales comenzaron a anunciar modificaciones en sus agendas.

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Entre ellas se encuentran la décima edición de la Noche de los Museos, una función de la muestra de cine Mercosur-UE y la primera edición de MIRÁ ASU. Asimismo, organizaciones vinculadas a las artes escénicas y audiovisuales hicieron público un posicionamiento sobre la situación del país.

Eventos culturales reprogramados

Una de las decisiones más significativas es la postergación de la décima edición de la Noche de los Museos, que estaba prevista para este sábado 7 de noviembre. La Asociación Noche de los Museos – Paraguay comunicó que la actividad queda suspendida hasta nuevo aviso.

En su comunicado, la organización explicó que la decisión responde a motivos de público conocimiento y expresó su solidaridad ante la situación económica y social que atraviesan numerosas familias y comunidades del país. También señaló la necesidad de preservar la seguridad de los voluntarios, del público y del acervo de los museos.

“Noche de los Museos pretende ser una fiesta y las circunstancias no son propicias para festejos”, expresa uno de los pasajes del texto. La asociación informó que comunicará oportunamente la nueva fecha de realización.

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Por otra parte, fue pospuesta la función de “El Empleado y el Patrón”, prevista para este jueves 5 de noviembre, a las 19:30, en el Teatro Tom Jobim, como parte de la muestra de cine Mercosur-UE “Cultura que conecta”. La organización informó que la nueva fecha será comunicada oportunamente.

También MIRÁ ASU anunció la reprogramación de su primera edición en Paraguay. La organización explicó que tomó la decisión después de evaluar el contexto actual y que busca preservar el propósito y la calidad del encuentro, así como el compromiso asumido con los artistas, las galerías y las personas que confiaron en el proyecto. La nueva fecha todavía no fue anunciada.

Otros cambios en la agenda cultural fueron comunicados por la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), cuya presentación prevista inicialmente para este jueves 5 se realizará el miércoles 25 de noviembre en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, con acceso libre y gratuito.

En tanto, Vinilo Cooltural anunció que su próxima edición se realizará el sábado 14 de noviembre, desde las 15:00, en el Centro Cultural del Puerto, con una propuesta que reúne música, vinilos, gastronomía, arte y cultura.

Gremios artísticos expresan su postura

En paralelo a estos anuncios, organizaciones que representan a trabajadores del teatro, el circo y la interpretación audiovisual difundieron un comunicado conjunto en el que manifiestan su “indignación total” ante la situación política y financiera del país.

El pronunciamiento lleva las firmas de CEPATE (Centro Paraguayo de Teatro), UAP (Unión de Actores del Paraguay) y APASEP (Asociación de Payasos y Afines Sonriendo en Paraguay).

En el documento, las agrupaciones vinculan la crisis con el caso Ueno Bank y cuestionan tanto a los responsables políticos como a los intereses económicos y las instituciones que, según sostienen, posibilitaron el desarrollo de esta situación. El texto plantea que las responsabilidades no deben limitarse a nombres propios, sino que también deben alcanzar a las estructuras políticas y financieras involucradas.

Entre sus exigencias, las organizaciones reclaman cárcel para los responsables, juicio político al presidente y al vicepresidente de la República, confiscación de bienes y devolución íntegra del dinero de los asegurados.

El comunicado concluye con una consigna que sintetiza el posicionamiento de los gremios: “La lucha está en las calles y en los escenarios”.