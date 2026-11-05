Juan Pablo Ledo, bailarín del Teatro Colón, llega a Asunción con “Francesco”

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM) ofrecerá este fin de semana las últimas funciones de “Francesco”, obra inspirada en la vida de San Francisco de Asís, con la participación especial del bailarín argentino Juan Pablo Ledo, invitado del Teatro Colón de Buenos Aires, quien dará vida al protagonista.

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Las presentaciones serán el viernes 6 de noviembre, a las 20:00; y el sábado 7 y domingo 8, a las 16:00 y 19:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. La producción general está a cargo de la Asociación de Amigos del Ballet Municipal, que acompaña a la compañía desde hace casi 30 años.

La obra cuenta con coreografía, dirección y libreto del maestro Miguel Bonnin, mientras que la música fue creada y compaginada por P. C. Bernardes y P. Casimiro Irala S.J. La escenografía fue diseñada por la arquitecta Tessy Vasconsellos y el vestuario corresponde al artista Ricardo Migliorisi. La asistencia coreográfica está a cargo de los maestros del BCMM Ángel Ovelar, Mary Carmen Aquino y Teresa Cassanello.

Además de Ledo, los papeles principales estarán a cargo de Federico Fleitas, Abel Rivarola, Sofía Schittner, Alejandra Acosta, Macarena Vallejo, María Fernanda Perelló, Pamela Giménez, Cristina Báez y Adriana Martínez, entre otros artistas.

La puesta incluye también una intervención de Nhi-mu Teatro Aéreo, responsable del efecto aéreo con el que culmina la representación.

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Una historia de transformación

Estrenado en 2009, “Francesco” recorre la vida de San Francisco de Asís y su decisión de abandonar las riquezas y los privilegios para abrazar una existencia dedicada a la sencillez, la solidaridad y el servicio a los demás.

A través de la danza y la música, la obra aborda temas como la búsqueda de la paz, el desapego de los bienes materiales, la fraternidad, el vínculo con la naturaleza y la espiritualidad. Entre los pasajes de la historia aparecen la figura de la hermana Pobreza, los encuentros con Santa Clara, el nacimiento de la comunidad franciscana y los últimos momentos de la vida del santo.

“Francesco” forma parte de la línea de “Ballets místicos” desarrollada por Miguel Bonnin, con la que el coreógrafo explora relatos de contenido espiritual. En esta creación, la historia de San Francisco funciona como punto de partida para reflexionar sobre los valores humanos y la posibilidad de vivir con propósito.

Las entradas están disponibles a través de Tuti y en la boletería del Teatro Municipal. También podrán adquirirse el día de cada función, según disponibilidad. Los precios parten de G. 50.000.