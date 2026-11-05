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Música
05 de noviembre de 2026 - 14:45

La OSCA reprograma su presentación en el Teatro Municipal

Luis Szarán, con chaqueta y corbata, dirige a una orquesta de 40 músicos en un elegante teatro.
Luis Szarán dirige a la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA).Gentileza

La presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, prevista inicialmente para este jueves 5 de noviembre, fue pospuesta. El concierto se realizará el 25 de noviembre en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, con acceso libre y gratuito.

Por ABC Color
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El concierto de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción (OSCA), que debía realizarse este jueves 5 de noviembre, fue reprogramado para el miércoles 25 de noviembre, a las 20:00, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane. El acceso continuará siendo libre y gratuito.

Lea más: Postergan la Noche de los Museos: “Las circunstancias no son propicias para festejos”

La presentación, bajo la dirección del maestro Luis Szarán y con la participación del pianista paraguayo Orlando Riveros, propone un programa con obras de Franz Schubert y Alexander Scriabin, ambas en primera audición nacional.

Uno de los momentos centrales será la interpretación del “Concierto para piano y orquesta”, del compositor ruso Alexander Scriabin, con Riveros como solista. También se prevé la presentación de la Sinfonía en Do mayor “La Grande”, de Franz Schubert, a 200 años de su creación. Se trata de una obra que el compositor no llegó a escuchar en vida.

El concierto es presentado por la Fundación Itaú y Petrobras, y organizado por la Sociedad Filarmónica de Asunción y la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción.

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