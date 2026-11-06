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Cultura
06 de noviembre de 2026 - 15:54

La obra de ballet “Francesco” reprograma una de sus funciones

Bailarín en atuendo marrón salta en el escenario, acompañado de otros bailarines en trajes coloridos, en un ambiente teatral.
Una escena de “Francesco”, del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción, con coreografía y dirección de Miguel Bonnin.Gentileza

La presentación prevista para este viernes 6 de noviembre a las 20:00 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane se trasladó al sábado 7, a las 16:00. La organización tomó la decisión ante la situación que se vive en el centro de la capital, en el marco de las movilizaciones que atraviesa el país.

Por ABC Color
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El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM) reprogramó la función de “Francesco” prevista para este viernes, debido a los acontecimientos registrados en el microcentro de Asunción en medio de la crisis política que atraviesa Paraguay.

Lea más: Teatro en Asunción: ¿qué pasa con las funciones previstas para este fin de semana?

La jornada está marcada por manifestaciones en distintos puntos de la capital, en el contexto de los reclamos ciudadanos por el caso Ueno Bank y el proceso de juicio político al presidente Santiago Peña. Las movilizaciones se concentran, entre otros lugares, en las inmediaciones del Congreso Nacional y el Ministerio del Trabajo, con cierres de calles y modificaciones en la circulación vehicular.

A través de un comunicado, la organización de “Francesco” informó que la función programada para este viernes 6, a las 20:00, pasará al sábado 7 de noviembre, a las 16:00. Asimismo, la actividad pedagógica previa denominada “Antes que empiece la magia” se realizará ese mismo sábado, a las 14:00.

Bailarina de cabello largo y oscuro en prenda azul claro, elevando una pierna en el escenario iluminado con tonalidades azules.
La obra recorre, a través de la danza y la música, distintos pasajes de la vida de San Francisco de Asís.

Una obra sobre San Francisco de Asís

“Francesco” es una creación del maestro Miguel Bonnin, quien tiene a su cargo la coreografía, dirección y libreto. Estrenada en 2009, la obra propone un recorrido por la vida de San Francisco de Asís y su transformación personal, desde una existencia marcada por las riquezas y los privilegios hasta la elección de un camino de sencillez, fraternidad y servicio a los demás.

A través de la danza y la música, la puesta aborda temas como la búsqueda de la paz, el desapego de los bienes materiales, el amor a la naturaleza y la espiritualidad. Entre sus pasajes centrales aparecen la figura de la hermana Pobreza, los encuentros con Santa Clara, el nacimiento de la comunidad franciscana y los últimos momentos de la vida del santo.

En estas funciones participa especialmente el bailarín argentino Juan Pablo Ledo, invitado del Teatro Colón de Buenos Aires, quien interpreta a San Francisco de Asís. Los demás papeles principales están a cargo de Federico Fleitas, Abel Rivarola, Sofía Schittner, Alejandra Acosta, Macarena Vallejo, María Fernanda Perelló, Pamela Giménez, Cristina Báez y Adriana Martínez, entre otros integrantes de la compañía.

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