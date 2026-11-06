La obra de ballet “Francesco” reprograma una de sus funciones

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM) reprogramó la función de “Francesco” prevista para este viernes, debido a los acontecimientos registrados en el microcentro de Asunción en medio de la crisis política que atraviesa Paraguay.

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La jornada está marcada por manifestaciones en distintos puntos de la capital, en el contexto de los reclamos ciudadanos por el caso Ueno Bank y el proceso de juicio político al presidente Santiago Peña. Las movilizaciones se concentran, entre otros lugares, en las inmediaciones del Congreso Nacional y el Ministerio del Trabajo, con cierres de calles y modificaciones en la circulación vehicular.

A través de un comunicado, la organización de “Francesco” informó que la función programada para este viernes 6, a las 20:00, pasará al sábado 7 de noviembre, a las 16:00. Asimismo, la actividad pedagógica previa denominada “Antes que empiece la magia” se realizará ese mismo sábado, a las 14:00.

Una obra sobre San Francisco de Asís

“Francesco” es una creación del maestro Miguel Bonnin, quien tiene a su cargo la coreografía, dirección y libreto. Estrenada en 2009, la obra propone un recorrido por la vida de San Francisco de Asís y su transformación personal, desde una existencia marcada por las riquezas y los privilegios hasta la elección de un camino de sencillez, fraternidad y servicio a los demás.

A través de la danza y la música, la puesta aborda temas como la búsqueda de la paz, el desapego de los bienes materiales, el amor a la naturaleza y la espiritualidad. Entre sus pasajes centrales aparecen la figura de la hermana Pobreza, los encuentros con Santa Clara, el nacimiento de la comunidad franciscana y los últimos momentos de la vida del santo.

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En estas funciones participa especialmente el bailarín argentino Juan Pablo Ledo, invitado del Teatro Colón de Buenos Aires, quien interpreta a San Francisco de Asís. Los demás papeles principales están a cargo de Federico Fleitas, Abel Rivarola, Sofía Schittner, Alejandra Acosta, Macarena Vallejo, María Fernanda Perelló, Pamela Giménez, Cristina Báez y Adriana Martínez, entre otros integrantes de la compañía.