Teatro en Asunción: ¿qué pasa con las funciones previstas para este fin de semana?

El teatro en Asunción busca seguir en pie este fin de semana, pese a la crisis política que afecta a nuestro país. En esta nota te contamos cuáles son las obras que realizarán sus funciones y cuáles optaron por suspender o postergar sus fechas.

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En la Sala La Correa (Gral. Díaz c/ Don Bosco) se realizará el estreno de “La entrevista”, una obra escrita y dirigida por Natalia Cabral.

Alejandro Cacavelos y Maitée Ovelar protagonizarán esta puesta presenta a Bibiana y Carlos Augusto, dos jóvenes que retratan la ansiedad que genera dar un paso importante en la vida adulta, como una entrevista laboral.

Las funciones serán este viernes 6 y sábado 7 a las 20:30, y el domingo 8 a las 20:00. Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 y 2 por G. 120.000 y se pueden adquirir al (0972) 245133. En puerta costarán G. 80.000.

En el Cine Villamorra (Avda. Mcal. López y Charles de Gaulle), la actriz Lali González seguirá presentando “Mamíssima”, un show de humor que aborda diferentes experiencias acerca de la maternidad.

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“Por respeto a todo el equipo que trabaja detrás de este proyecto y al público que ya compró sus entradas, las funciones de Mamíssima de este fin de semana se mantienen hasta el domingo inclusive”, publicó Lali en sus redes sociales.

“Seguimos trabajando y apostando al encuentro, al humor y a la fuerza de nuestra gente. Traigan su bandera paraguaya. Nos vemos!”, añadió.

Las funciones previstas para este fin de semana son este viernes 6 y sábado 7 a las 21:00 y el domingo 8 a las 20:00. Las entradas están a la venta a través de Ticketea desde G. 96.000.

También siguen en pie las funciones de la comedia “Quién entiende a quién”, la obra dirigida por Juan Carlos Cañete y Javier Lacognata que se presenta en el Espacio Mayor (Malutín c/ Guido Spano).

La puesta está protagonizada por China Padrón Rossi, Aida Cohene, Vanessa Brizuela, Javier Lacognata, Juan Carlos Cañete y Sebastián Pebriz.

Las funciones previstas para este fin de semana serán el sábado 6 y el domingo 7 a las 20:30. Las entradas anticipadas cuestan G. 80.000 y se pueden adquirir al (0991)322-213. En boletería costarán G. 100.000.

Las funciones de teatro que fueron postergadas o suspendidas

Gustavo Cabaña y el Teatro Latino emitieron un comunicado anunciando la suspensión de las funciones de “Gustavísimo: Edición Limitada” previstas para este 6,7 y 8 de noviembre.

“Si bien sabemos que ¡El show debe continuar! Nos resulta imposible permanecer indiferentes ante la delicada situación de crisis económica e institucional que atraviesa actualmente el país", señala el texto.

Añade que para ellos lo más importante es “garantizar una experiencia cultural a la altura de lo que nuestro público merece”, por lo que el contexto actual los invita a hacer “una pausa responsable”.

En este sentido, señalaron que las funciones se trasladan al próximo fin de semana: viernes 13, sábado 14 y domingo 15. Las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas para estas fechas, añadieron.

También habilitaron una línea para responder dudas acerca del cambio de fecha. La misma es el WhatsApp +595981224140.

“Agradecemos de corazón su comprensión, paciencia y el apoyo constante hacia nuestro trabajo ¡Nos vemos en unos días para disfrutar de un show inolvidable!!, concluyeron.

De igual manera, la productora Session Experiences anunció la reprogramación del espectáculo “Venga que si es pa’ eso”, del actor colombiano Andrés Parra. La puesta estaba programada para este sábado 7 en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la productora señaló que la función será reprogramada para el mes de marzo.

“Esta decisión busca priorizar el bienestar, la seguridad y la experiencia de nuestro público, para que podamos encontrarnos y disfrutar del espectáculo en las condiciones que todos merecen”, indicaron.

Señalaron además que “las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la nueva fecha, que será anunciada próximamente”.

La actriz y directora teatral Tana Schémbori también anunció la suspensión de las funciones de la obra “Correr...para qué?”, previstas para este 6, 7 y 8 de noviembre.

“Creemos profundamente en el arte como un espacio que sana, salva, nos reúne y permite hacer una pausa para encontrarnos. Pero entendemos que este momento requiere respeto, empatía y solidaridad”, señala el comunicado del Taller Integral de Actuación (TIA).

Las nuevas fechas de la obra serán comunicadas próximamente.