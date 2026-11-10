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Cultura
10 de noviembre de 2026 - 08:00

“Despertar” promete una travesía escénica y sensorial en la Manzana de la Rivera

Mujer en retrato artístico con expresión seria, rodeada de un collage de papel rasgado en tonos oscuros y claros.
Imagen de la obra teatral "Despertar", que se estrena este martes en la Manzana de la Rivera.Gentileza

“Despertar” es un nuevo espectáculo teatral, escrito y dirigido por Fidel Rojas, que subirá a escena este martes 10 en el Teatro García Lorca de la Manzana de la Rivera. La puesta ofrecerá un viaje simbólico acerca de la transformación interior.

Por ABC Color
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La obra teatral “Despertar” se presentará este martes 10 y miércoles 11 en el Teatro García Lorca de la Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant), buscando representar en escena un viaje hacia la transformación interior.

Lea más: ARPY Festival: Nueve proyectos teatrales podrán acceder a producción y respaldo técnico en 2027

Con libreto y dirección de Fidel Rojas, la puesta utilizará varios recursos como el lenguaje corporal, la música, la iluminación y recursos visuales para construir una experiencia inmersiva que va más allá de la narrativa lineal.

“La estructura dramática se despliega en tres momentos esenciales: la luz inicial, el descenso a la oscuridad —como espacio inevitable de duda, crisis y autoconocimiento— y el retorno a una luz renovada y consciente”, detalla la sinopsis.

La puesta contará con las actuaciones de Isis Benítez, Eric Flor, Julián Galacho, Fabiana Gavilán, Lorena González, Gizella Hütter, Romy López, Liz Oliveira, Luana Sotto, Derlis Troche y Nazarena Zena.

En ambas fechas, las funciones serán a las 20:30 y las entradas anticipadas se pueden adquirir a través del (0971) 779-017. El costo de las mismas es de G. 50.000.

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