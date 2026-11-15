“Nietzsche: El loco de Turín” propone un encuentro entre filosofía y teatro

La vida y el pensamiento de Friedrich Nietzsche serán el eje de “Nietzsche: El loco de Turín”, un unipersonal teatral que llegará a la Sala La Correíta este lunes 16 y martes 17 de noviembre. Escrita y protagonizada por Walter Mers, la propuesta recorre distintas dimensiones del filósofo alemán, entre la filosofía, la memoria y el deterioro que marcó sus últimos años.

Con dirección de Ronald von Knobloch, la puesta busca llevar al lenguaje teatral algunas de las preguntas centrales de la obra de Nietzsche. Conceptos como la muerte de Dios, la soledad, la creación de nuevos valores, el superhombre y la tensión entre lo apolíneo y lo dionisíaco atraviesan el espectáculo.

A lo largo de la representación, el público se encontrará con distintas facetas del pensador: el profesor, el llamado “Loco de la Gaya Ciencia” y Zaratustra. De esta manera, las ideas que recorren sus libros adquieren cuerpo y voz sobre el escenario, en una propuesta que invita a reflexionar sobre la capacidad del ser humano de cuestionarse y superarse.

Un pensador que marcó la modernidad

Friedrich Nietzsche nació en Alemania en 1844. Filólogo, escritor y filósofo, se convirtió en una de las figuras más influyentes del pensamiento moderno por sus cuestionamientos a las concepciones tradicionales de la moral, la religión, la verdad y la cultura occidental.

Entre sus obras más conocidas se encuentran “El nacimiento de la tragedia”, “Humano, demasiado humano”, “La gaya ciencia”, “Así habló Zaratustra”, “Más allá del bien y del mal” y “La genealogía de la moral”.

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Sus últimos años estuvieron marcados por un profundo deterioro de su salud. Murió en 1900, pero sus escritos continuaron generando debates e interpretaciones a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. Ese recorrido, entre el pensamiento y la experiencia personal del filósofo, constituye el punto de partida de la obra.

Funciones y entradas

“Nietzsche: El loco de Turín” tendrá dos presentaciones, el lunes 16 y martes 17 de noviembre, en la Sala La Correíta. Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000, mientras que en puerta tendrán un costo de G. 100.000. También se ofrece una promoción de dos entradas por G. 120.000.

Los tickets pueden adquirirse a través de las redes sociales de Arkhé en Escena (@arkheenescena), en el sitio www.arkheenescena.com/cartelera o mediante WhatsApp al 0994 430466.

La obra es una producción de Arkhé en Escena. La fotografía, el video y las redes están a cargo de Antonella Martínez, mientras que la prensa corresponde a Elenita Aquino, de E’Ana Productora.