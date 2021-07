Brad Pitt gana con “Once Upon a Time...” su primer Óscar como actor

“Esto es increíble, realmente increíble”, aseguró Brad Pitt, quien fue recibido con un gran aplauso por parte del público. Pitt dedicó su premio a “Quentin Jerome Tarantino” y dijo del cineasta que es “original y único en su especie”.

“La industria del cine sería un lugar mucho más árido sin ti”, afirmó. También se acordó con cariño de su compañero en “Once Upon a Time... in Hollywood” Leonardo DiCaprio y del resto de reparto. Asimismo, Pitt pidió que se aprecie más el trabajo de los especialistas de acción en el cine, un empleo que conoció bien gracias a su rol en este largometraje.

Y, finalmente, dedicó el Óscar a sus hijos: “Os adoro”. Pitt derrotó en una categoría de gran nivel a los también nominados Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”), Anthony Hopkins (“The Two Popes”), Al Pacino (“The Irishman”) y Joe Pesci (“The Irishman”).

Antes de esta victoria, Pitt ya contaba con un Óscar en su vitrina pero fue a la mejor película por ser uno de los productores de “12 Years a Slave” (2013). De las seis veces, sin contar la de este año, en las que había sido candidato a los Óscar, tres fueron como actor y en ninguna de ellas se llevó la estatuilla: “Twelve Monkeys” (1995), “The Curious Case of Benjamin Button” (2008) y “Moneyball" (2011).

Las otras dos opciones fueron también como productor en la categoría de mejor cinta: “Moneyball” y “The Big Short” (2015). El triunfo de Pitt en estos Óscar estaba cantado después de que hubiera arrasado en la temporada de premios de Hollywood: fue nombrado mejor actor de reparto en los Globos de Oro, los Bafta y los premios del Sindicato de Actores SAG.

Y, además, Pitt ha sido una de las grandes sensaciones previas a los Óscar ya que se ha gustado (y ha hecho a todos disfrutar) con unos discursos de agradecimiento repletos de chispa e ingenio. La 92 edición de los Óscar se celebraba en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) sin maestro de ceremonias por segundo año consecutivo.