Rita Moreno: “Tengo 88 años y me encanta lo que hago, no pienso parar”

“Tengo 88 años y voy a cumplir 89 en diciembre, justo cuando se estrena ‘West Side Story’. No pienso parar, me encanta lo que hago, me divierto muchísimo, me complace y da mucha felicidad”, contó Moreno en una entrevista con Efe en los estudios de Sony Pictures.

Frente al decorado donde se rueda “One Day at a Time”, Moreno aseguró que es una serie en la que asegura que está orgullosa de trabajar. “Para mí es muy importante hacer esta serie, aún hay muchos estereotipos de los latinos en televisión, es algo que todavía existe y no quiero mencionar los títulos pero tú ya sabes cuáles son”, comentó la actriz, que desde que saltó a la fama con su papel de Anita en “West Side Story” (1961) siempre ha defendido la representación de los latinos en cine y televisión.

Durante el rodaje del aclamado musical de 1961, una joven Moreno consiguió que los guionistas cambiaran las letras de las canciones que no hablaban bien de su tierra, Puerto Rico, y modificó el acento de su personaje para que fuera más real.

“Yo siempre discuto las cosas que hace mi personaje. A veces entro en batalla con los guionistas, pero ellos entienden que uno empieza a defender el carácter de ese papel, es muy personal y yo puedo ponerme muy emotiva”, aseguró la intérprete.

Antes de participar en la nueva versión de “West Side Story”, en la que interpretará un papel diseñado para ella en su regreso a esta historia 60 años después de la cinta original, Moreno acaba de rodar la cuarta temporada de “One Day at a Time”.

“ Estoy con mucha alegría y felicidad. La serie es un delirio y me encanta el papel de Lydia, es puro teatro, está loca perdida”, dijo sobre su personaje, como la abuela cubana de una familia latina-estadounidense que vive en California.

Rodeada por el equipo de la producción, Moreno señaló el estudio en el que se rueda la serie con público, que estuvo a punto de cerrar sus puertas después de que Netflix cancelase sus nuevos episodios, que luego adquirió la CBS para emitirlos por su canal Pop TV todos los martes.

“Tuvimos que superarlo también”, indicó la actriz comparando el obstáculo que vivió la producción con los que supera la familia protagonista de “One Day at a Time”. “Es un programa muy universal, pero la diferencia, que es deliciosa, es que tiene la salsa y el ‘picón’ porque es una familia hispanocuabana -definió Moreno-. Y eso es lo que hace que guste a todo el mundo, a muchos estadounidenses les encanta este ‘show’”.

Y una de las partes favoritas de la serie, relata Moreno, es la abuela Lydia. “Una vez una niña del público imitó a mi personaje con un acento que no tenía y dijo ‘are you crazy or what’ con acento cubano”, recordó entre risas.

Para Moreno, la serie describe un aspecto fundamental de la cultura latina: Que la madre o abuela viva junto a sus hijos. “Es típico en muchas familias hispanas -dijo sobre la cercanía familiar-. Pero no tanto en otras culturas de Estados Unidos”.

¿Su secreto para conservarse y seguir activa con casi 90 años? También reside en la familia. “Muchas personas me preguntan y digo: ‘no busques arrugas, son buenos genes’. Mi madre tenía buena genética”, insistió.