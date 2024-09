Abren primer juicio por abusos sexuales contra Bill Cosby

Costand es una de las más de 50 mujeres que han denunciado al comediante.

“El caso seguirá adelante”, dijo la magistrada del estado de Pensilvania Elizabeth McHugh al término de una vista preliminar celebrada en una corte de la localidad de Norristown y en medio de una gran atención mediática con decenas de cámaras de televisión alrededor del juzgado.

El comediante, de 78 años y apodado el “papá de América”, respondió “gracias” en un susurro mientras se mantenía de pie, frente a la magistrada y franqueado por sus abogados.

La jueza explicó que existe una “causa probable” para abrir un juicio porque hay elementos suficientes para creer que Cosby puede ser el autor de los abusos sexuales que supuestamente sufrió en 2004 Andrea Constand, que era amiga del actor mientras entrenaba al equipo de baloncesto de la Universidad de Temple (Pensilvania).

Durante la vista, la jueza escuchó el testimonio que hace once años dio a la Policía Constand, que sostiene que una noche a principios de 2004 el artista la drogó y violó en su mansión de la localidad de Chelteham, una dinámica que denuncian haber sufrido decenas de mujeres.

Cosby, protagonista de programas tan exitosos como The Cosby Show, ha rechazado las acusaciones de abusos sexuales y ha asegurado siempre que su relación con Constand fue consensuada.

Cuando prestó testimonio ante la Policía en 2005, un año después de los supuestos abusos, Constand aseguró que Cosby le dio tres pastillas que le marearon, le nublaron la vista, le produjeron náuseas y permitieron que el comediante abusara de ella sexualmente, mientras su cuerpo “se congelaba” y no podía hacer nada para zafarse de las manos del actor.

Constand, que ahora tiene 43 años y vive en Canadá, no compareció hoy en la corte y los abogados de Cosby criticaron que la Fiscalía no la llamara a testificar y basara sus argumentos en el testimonio que la víctima dio hace once años y que leyó hoy un detective del condado de Montgomery.

Durante cinco meses, la defensa del actor ha tratado sin éxito de frenar la apertura del proceso penal y es previsible que ahora trate de cuestionar las pruebas que se presenten en el juicio.

Las denuncias de abusos que pesan sobre Cosby se remontan a la década de 1960 y son demasiado antiguas para ser objeto de persecución penal, por lo que los fiscales creen que el caso de Constand puede ser crucial para probar las agresiones sexuales que supuestamente sufrieron decenas de mujeres durante años.

TMZ, especializado en noticias sobre famosos, publicó hoy que el actor abusó al menos de dos adolescentes y confesó que una agencia le enviaba cada semana entre cinco o seis modelos directamente al estudio donde estaba grabando una de sus series televisivas.

El portal TMZ asegura que una de las mujeres de las que abusó el artista tenía 17 años el ano 2000 y la otra es identificada como Therese Serignese, que se encontró con el actor cuando tenía 19 años en 1976 en Las Vegas y que fue una de las primeras mujeres en denunciar las agresiones, en noviembre de 2014. La publicación basó sus informaciones en los testimonios que el comediante entregó a la Justicia de Pensilvania en 2005, cuando Cosby fue demandado por Constand.

En ese momento, en 2005, Cosby alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Pensilvania para indemnizar a Constand y evitar que se abriera cualquier proceso criminal contra él.

La divulgación del testimonio de la víctima en ese proceso judicial antiguo provocó la reapertura del caso, la decisión del pasado diciembre de la Fiscalía de presentar cargos contra Cosby y la apertura ahora de un juicio contra el actor, el favorito de la audiencia estadounidense durante décadas.

El intérprete fue el primer actor negro en tener su propio programa de televisión en los años 60, se convirtió en un referente de la comedia televisiva en EE.UU. durante décadas y ahora podría protagonizar uno de los juicios más sonados de todos los tiempos contra una celebridad de Hollywood.